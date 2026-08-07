Share buyback programme – conclusion

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

7 August 2026

Share buyback programme – conclusion

The share buyback programme of DKK 400 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 400 million. The buybacks were executed in the period from 6 May 2026 up to and including 7 August 2026.

The share buyback programme was implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.

The following transactions were made under the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 232,700 1,587.88 369,500,808
3 August 20263,5001,752.586,134,030
4 August 20263,5001,770.316,196,085
5 August 20263,5001,757.836,152,405
6 August 20263,6001,811.506,521,400
7 August 20263,0701,786.825,485,537
Total under the share buyback programme of DKK 400 million 249,870 1,600.79 399,990,265
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back565,4701,591.57899,987,230

With the transactions stated above and after the conclusion of the above share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 565,470 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.33% of the company’s share capital.

The shares bought under the share buyback programme of DKK 500 million completed on 6 May 2026 and the share buyback programme of DKK 400 million completed on 7 August 2026 will be proposed for cancellation at the bank’s annual general meeting in 2027.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101756XCSE20260803 9:02:34.882000
81756XCSE20260803 9:03:06.390000
21756XCSE20260803 9:03:06.390000
81756XCSE20260803 9:03:38.973000
21756XCSE20260803 9:03:38.973000
291754XCSE20260803 9:04:25.725000
291753XCSE20260803 9:04:25.750000
101751XCSE20260803 9:04:26.607000
101750XCSE20260803 9:04:29.538000
101749XCSE20260803 9:05:39.974000
101749XCSE20260803 9:07:52.364000
101750XCSE20260803 9:07:52.476000
101747XCSE20260803 9:08:30.408000
131747XCSE20260803 9:13:18.115000
101747XCSE20260803 9:17:19.041000
101746XCSE20260803 9:17:47.464000
101745XCSE20260803 9:18:39.575000
101744XCSE20260803 9:18:39.598000
101743XCSE20260803 9:18:47.879000
101742XCSE20260803 9:22:22.651000
81742XCSE20260803 9:22:37.760000
71743XCSE20260803 9:25:01.320000
101742XCSE20260803 9:25:09.020000
81741XCSE20260803 9:25:32.143000
101744XCSE20260803 9:27:43.500000
71745XCSE20260803 9:31:56.602000
201745XCSE20260803 9:31:56.602000
101747XCSE20260803 9:39:15.323000
191747XCSE20260803 9:45:22.873000
2001747XCSE20260803 9:45:22.873775
141747XCSE20260803 9:45:22.883000
201745XCSE20260803 9:45:23.150000
81746XCSE20260803 9:47:28.829000
61747XCSE20260803 9:47:29.024000
61747XCSE20260803 9:47:29.024000
31748XCSE20260803 9:48:18.586000
11748XCSE20260803 9:48:18.586000
61748XCSE20260803 9:48:18.639000
81748XCSE20260803 9:48:19.929000
101746XCSE20260803 9:48:19.959000
41748XCSE20260803 9:53:47.536000
71748XCSE20260803 9:53:47.536000
71748XCSE20260803 9:53:47.536000
151748XCSE20260803 9:53:47.536000
71748XCSE20260803 9:53:47.543000
71748XCSE20260803 9:53:47.543000
81748XCSE20260803 9:53:47.554000
61748XCSE20260803 9:53:47.560000
61748XCSE20260803 9:53:47.709000
51748XCSE20260803 9:54:08.136000
11747XCSE20260803 10:01:21.705000
181747XCSE20260803 10:01:21.705000
81747XCSE20260803 10:05:13.544000
21747XCSE20260803 10:05:28.985000
81747XCSE20260803 10:05:28.985000
31748XCSE20260803 10:16:59.940000
71748XCSE20260803 10:25:22.854000
31748XCSE20260803 10:25:22.854000
161748XCSE20260803 10:25:22.865000
161748XCSE20260803 10:25:22.871000
101748XCSE20260803 10:27:30.562000
101747XCSE20260803 10:32:05.198000
101748XCSE20260803 10:37:43.426000
21747XCSE20260803 10:42:17.888000
81747XCSE20260803 10:42:17.888000
51749XCSE20260803 10:53:18.142000
61749XCSE20260803 10:53:29.166000
81749XCSE20260803 10:53:29.166000
51749XCSE20260803 10:53:29.166000
131750XCSE20260803 10:54:47.284000
11750XCSE20260803 10:54:47.284000
21751XCSE20260803 10:56:59.978000
101750XCSE20260803 10:58:31.887000
501750XCSE20260803 11:02:14.827000
41752XCSE20260803 11:09:43.383000
81752XCSE20260803 11:09:43.390000
81752XCSE20260803 11:09:48.149000
71752XCSE20260803 11:09:48.149000
41752XCSE20260803 11:09:48.149000
81752XCSE20260803 11:09:51.602000
41752XCSE20260803 11:09:51.603000
191752XCSE20260803 11:09:51.603000
21752XCSE20260803 11:09:54.588000
71752XCSE20260803 11:09:54.588000
221752XCSE20260803 11:09:54.605000
101750XCSE20260803 11:09:55.244000
101749XCSE20260803 11:11:06.602000
21750XCSE20260803 11:11:22.168000
101749XCSE20260803 11:11:33.364000
101748XCSE20260803 11:11:33.516000
101747XCSE20260803 11:14:40.125000
41749XCSE20260803 11:19:50.258000
131749XCSE20260803 11:19:50.258000
71749XCSE20260803 11:19:50.258000
61749XCSE20260803 11:19:50.258000
81749XCSE20260803 11:19:56.602000
101748XCSE20260803 11:29:12.951000
81750XCSE20260803 11:30:17.234000
81750XCSE20260803 11:30:18.371000
61750XCSE20260803 11:30:18.371000
71750XCSE20260803 11:30:33.027000
61750XCSE20260803 11:31:07.760000
21750XCSE20260803 11:31:07.760000
101748XCSE20260803 11:33:53.928000
101747XCSE20260803 11:33:56.482000
161749XCSE20260803 11:36:09.257000
31749XCSE20260803 11:36:09.257000
101747XCSE20260803 11:54:04.504000
21746XCSE20260803 11:55:17.676000
21745XCSE20260803 11:55:28.716000
81745XCSE20260803 11:55:28.716000
71747XCSE20260803 12:05:22.415000
81747XCSE20260803 12:05:22.415000
221747XCSE20260803 12:05:22.415000
61747XCSE20260803 12:05:22.433000
221747XCSE20260803 12:05:22.433000
61747XCSE20260803 12:05:22.857000
211747XCSE20260803 12:05:22.857000
81747XCSE20260803 12:05:23.246000
531748XCSE20260803 12:05:24.450000
11748XCSE20260803 12:05:24.450000
161748XCSE20260803 12:05:24.450000
101748XCSE20260803 12:05:24.450000
81748XCSE20260803 12:05:24.450000
131748XCSE20260803 12:05:24.450000
61748XCSE20260803 12:05:24.460000
191748XCSE20260803 12:05:24.460000
71748XCSE20260803 12:05:24.460000
221748XCSE20260803 12:05:24.468000
61748XCSE20260803 12:05:24.468000
81748XCSE20260803 12:05:24.472000
61748XCSE20260803 12:05:24.481000
61748XCSE20260803 12:05:24.481000
121748XCSE20260803 12:05:24.488000
61748XCSE20260803 12:05:24.491000
191746XCSE20260803 12:05:24.521000
41746XCSE20260803 12:08:43.717000
101744XCSE20260803 12:11:47.881000
101744XCSE20260803 12:11:47.899000
11744XCSE20260803 12:16:31.247000
111744XCSE20260803 12:18:32.625000
191745XCSE20260803 12:18:35.737000
191745XCSE20260803 12:19:46.095000
101745XCSE20260803 12:25:21.223000
11747XCSE20260803 12:43:45.385000
201746XCSE20260803 12:47:58.236000
21747XCSE20260803 12:58:12.860000
101750XCSE20260803 13:24:50.017000
1001750XCSE20260803 13:41:12.364000
21751XCSE20260803 13:59:13.258000
41751XCSE20260803 13:59:13.258000
101751XCSE20260803 13:59:13.258000
101750XCSE20260803 14:08:58.486000
11750XCSE20260803 14:08:58.486000
81750XCSE20260803 14:08:58.486000
81751XCSE20260803 14:08:58.770000
71751XCSE20260803 14:08:58.770000
21752XCSE20260803 14:15:34.425000
501752XCSE20260803 14:15:34.425000
11752XCSE20260803 14:23:44.550000
21752XCSE20260803 14:26:42.823000
71752XCSE20260803 14:26:56.995000
31752XCSE20260803 14:26:56.995000
101752XCSE20260803 14:28:30.474000
101751XCSE20260803 14:41:15.518000
101752XCSE20260803 15:06:33.378000
191752XCSE20260803 15:09:14.938000
101752XCSE20260803 15:09:14.938000
91752XCSE20260803 15:09:14.938000
241752XCSE20260803 15:09:14.938332
1501752XCSE20260803 15:09:14.938340
21752XCSE20260803 15:09:14.938352
241752XCSE20260803 15:09:14.938358
171753XCSE20260803 15:09:35.094000
91753XCSE20260803 15:09:35.094000
251753XCSE20260803 15:09:35.094000
81753XCSE20260803 15:09:35.094000
71753XCSE20260803 15:09:35.112000
81753XCSE20260803 15:09:35.112000
371755XCSE20260803 15:18:01.669000
11755XCSE20260803 15:18:01.672000
21755XCSE20260803 15:18:01.672000
491754XCSE20260803 15:18:01.686667
501755XCSE20260803 15:20:39.712000
951755XCSE20260803 15:20:39.712093
551755XCSE20260803 15:20:39.712115
231755XCSE20260803 15:20:45.741417
781755XCSE20260803 15:20:45.741444
501755XCSE20260803 15:20:45.742000
401754XCSE20260803 15:21:16.051000
21754XCSE20260803 15:21:59.786000
101757XCSE20260803 15:31:58.640000
71760XCSE20260803 15:36:25.416000
101759XCSE20260803 15:38:19.162000
101758XCSE20260803 15:38:23.069000
481758XCSE20260803 15:41:11.481000
1041758XCSE20260803 15:41:11.481929
1961758XCSE20260803 15:41:11.481950
251758XCSE20260803 15:41:11.493000
101757XCSE20260803 15:41:57.642000
101757XCSE20260803 15:42:58.598000
301759XCSE20260803 15:52:08.849000
21763XCSE20260803 15:56:55.399000
1501764XCSE20260803 16:00:21.355628
91761XCSE20260803 16:01:04.942000
301762XCSE20260803 16:10:29.352000
281761XCSE20260803 16:11:22.463000
101764XCSE20260803 16:19:37.433000
91764XCSE20260803 16:19:37.433000
191764XCSE20260803 16:19:37.444000
191763XCSE20260803 16:19:37.464000
141767XCSE20260803 16:31:23.003779
51767XCSE20260803 16:31:23.003779
81767XCSE20260803 16:31:23.003779
71767XCSE20260803 16:31:23.003779
191767XCSE20260803 16:31:23.003779
501767XCSE20260803 16:31:23.003806
91762XCSE20260804 9:01:23.188000
101764XCSE20260804 9:03:25.707000
21765XCSE20260804 9:08:38.503000
61767XCSE20260804 9:09:37.913000
61767XCSE20260804 9:09:37.925000
221767XCSE20260804 9:11:38.156000
31767XCSE20260804 9:12:19.257000
81771XCSE20260804 9:17:18.653000
471772XCSE20260804 9:20:45.078000
61772XCSE20260804 9:20:45.078000
191770XCSE20260804 9:20:45.127000
191769XCSE20260804 9:20:46.846000
161767XCSE20260804 9:20:58.896000
41767XCSE20260804 9:20:58.896000
131769XCSE20260804 9:21:09.117000
141769XCSE20260804 9:21:09.117000
61769XCSE20260804 9:21:09.117000
221769XCSE20260804 9:21:09.128000
131769XCSE20260804 9:21:09.132000
61769XCSE20260804 9:21:10.174000
91771XCSE20260804 9:21:32.886000
61771XCSE20260804 9:21:32.886000
101770XCSE20260804 9:21:54.822000
91770XCSE20260804 9:22:49.288000
11770XCSE20260804 9:22:49.288000
81768XCSE20260804 9:23:14.827000
191769XCSE20260804 9:30:54.279000
161767XCSE20260804 9:31:25.871000
31767XCSE20260804 9:32:09.521000
161767XCSE20260804 9:32:09.521000
251766XCSE20260804 9:32:09.521025
141773XCSE20260804 9:42:12.002000
51773XCSE20260804 9:42:12.002000
21773XCSE20260804 9:42:12.002000
661772XCSE20260804 9:42:28.419000
191771XCSE20260804 9:42:54.746000
1041770XCSE20260804 9:43:42.135821
101770XCSE20260804 9:44:03.178000
101770XCSE20260804 9:44:03.178000
461770XCSE20260804 9:44:03.178762
101769XCSE20260804 9:45:14.577000
91769XCSE20260804 9:45:14.577000
1751769XCSE20260804 9:45:14.577896
81768XCSE20260804 9:45:44.048000
21768XCSE20260804 9:45:44.048000
111769XCSE20260804 9:50:03.208000
21767XCSE20260804 9:50:18.369680
31769XCSE20260804 9:51:19.010000
151772XCSE20260804 9:52:08.318000
61771XCSE20260804 9:52:45.418000
131771XCSE20260804 9:52:45.418000
191770XCSE20260804 9:52:50.816000
201769XCSE20260804 9:52:51.491000
191770XCSE20260804 9:53:45.413000
101770XCSE20260804 9:58:50.157000
101768XCSE20260804 9:59:54.827000
101769XCSE20260804 10:03:07.502000
101769XCSE20260804 10:06:53.199000
51771XCSE20260804 10:10:01.238000
51771XCSE20260804 10:10:01.238000
101769XCSE20260804 10:11:40.022000
81770XCSE20260804 10:13:22.844000
51770XCSE20260804 10:14:41.686000
51770XCSE20260804 10:14:41.686000
51770XCSE20260804 10:16:25.228000
41771XCSE20260804 10:17:51.159000
91771XCSE20260804 10:17:51.159000
101771XCSE20260804 10:18:29.891000
31772XCSE20260804 10:20:03.465000
71772XCSE20260804 10:20:03.465000
71772XCSE20260804 10:21:48.254000
81772XCSE20260804 10:22:59.226000
101772XCSE20260804 10:24:28.743000
101772XCSE20260804 10:25:15.469000
101771XCSE20260804 10:25:22.978000
81772XCSE20260804 10:26:02.932000
21772XCSE20260804 10:26:02.932000
101770XCSE20260804 10:29:19.421000
101771XCSE20260804 10:29:19.440000
101771XCSE20260804 10:29:19.441000
101771XCSE20260804 10:30:57.462000
101772XCSE20260804 10:36:12.413000
111775XCSE20260804 10:38:26.341000
101775XCSE20260804 10:39:58.500000
211773XCSE20260804 10:41:22.266000
291773XCSE20260804 10:41:22.266000
101773XCSE20260804 10:41:22.282000
101773XCSE20260804 10:41:22.282000
91773XCSE20260804 10:41:22.282000
101773XCSE20260804 10:41:22.282000
101773XCSE20260804 10:41:22.282000
131773XCSE20260804 10:41:22.282000
271773XCSE20260804 10:41:22.286000
31773XCSE20260804 10:41:40.070000
41773XCSE20260804 10:41:40.070000
31773XCSE20260804 10:41:40.070000
101771XCSE20260804 10:42:57.396000
101770XCSE20260804 10:58:55.207000
91770XCSE20260804 10:58:55.207000
111769XCSE20260804 10:59:34.470000
81769XCSE20260804 10:59:34.482000
41769XCSE20260804 10:59:34.482000
31769XCSE20260804 10:59:34.483000
31769XCSE20260804 10:59:34.486000
11769XCSE20260804 10:59:34.489000
31769XCSE20260804 10:59:34.489000
31769XCSE20260804 10:59:34.489000
31769XCSE20260804 10:59:34.489000
101768XCSE20260804 11:00:47.759000
101768XCSE20260804 11:03:19.965000
91768XCSE20260804 11:03:19.965000
101767XCSE20260804 11:06:14.353000
241768XCSE20260804 11:17:51.820000
21770XCSE20260804 11:24:54.721000
81770XCSE20260804 11:24:54.721000
101770XCSE20260804 11:24:54.721000
181770XCSE20260804 11:25:02.190000
21770XCSE20260804 11:25:02.190000
101769XCSE20260804 11:26:03.837000
111771XCSE20260804 11:33:30.954000
301769XCSE20260804 11:33:32.708000
101769XCSE20260804 11:33:32.708000
141769XCSE20260804 11:33:32.708359
1341769XCSE20260804 11:33:32.708381
171768XCSE20260804 11:33:35.787000
101770XCSE20260804 11:34:24.732000
11770XCSE20260804 11:34:39.730000
91770XCSE20260804 11:34:39.730000
11768XCSE20260804 11:35:11.046000
111768XCSE20260804 11:35:11.047000
81768XCSE20260804 11:35:11.047000
191768XCSE20260804 11:35:11.063000
101772XCSE20260804 11:49:41.060000
21772XCSE20260804 11:49:51.400000
11773XCSE20260804 11:51:41.122000
81773XCSE20260804 11:51:41.122000
41773XCSE20260804 11:51:46.123000
61773XCSE20260804 11:55:31.405000
21773XCSE20260804 11:55:40.801000
111773XCSE20260804 11:55:56.268000
101772XCSE20260804 11:56:03.906000
111773XCSE20260804 11:56:03.906000
71773XCSE20260804 11:56:03.906000
51771XCSE20260804 11:56:24.744000
101772XCSE20260804 12:00:34.761000
101771XCSE20260804 12:02:21.692000
101771XCSE20260804 12:02:21.704000
101770XCSE20260804 12:03:38.771000
101769XCSE20260804 12:05:02.452000
61770XCSE20260804 12:11:14.719000
41770XCSE20260804 12:11:14.719000
61772XCSE20260804 12:13:55.267000
61772XCSE20260804 12:13:57.418000
101771XCSE20260804 12:14:20.784000
61771XCSE20260804 12:15:00.835000
101770XCSE20260804 12:17:22.247000
51771XCSE20260804 12:20:15.217000
51771XCSE20260804 12:20:15.217000
11771XCSE20260804 12:20:15.217000
81771XCSE20260804 12:23:11.240000
11772XCSE20260804 12:25:10.047000
91772XCSE20260804 12:25:10.047000
71772XCSE20260804 12:27:50.583000
101771XCSE20260804 12:29:02.484000
101770XCSE20260804 12:29:10.311000
71772XCSE20260804 12:34:23.235000
31772XCSE20260804 12:34:23.235000
101772XCSE20260804 12:37:01.231000
21770XCSE20260804 12:37:46.474000
81770XCSE20260804 12:37:46.491000
91770XCSE20260804 12:37:46.491000
21770XCSE20260804 12:37:46.491000
191770XCSE20260804 12:38:29.254000
181772XCSE20260804 12:50:35.045000
71772XCSE20260804 12:50:35.045000
191771XCSE20260804 12:50:57.186000
101773XCSE20260804 12:55:07.801000
101772XCSE20260804 12:56:35.553000
101772XCSE20260804 12:56:35.567000
101771XCSE20260804 12:59:04.405000
101771XCSE20260804 12:59:04.424000
21772XCSE20260804 13:05:01.109000
91772XCSE20260804 13:05:01.109000
101770XCSE20260804 13:06:54.008000
91770XCSE20260804 13:06:54.008000
71771XCSE20260804 13:09:33.129000
21771XCSE20260804 13:10:06.883000
21771XCSE20260804 13:10:06.883000
21771XCSE20260804 13:10:06.883000
21772XCSE20260804 13:12:01.681000
101771XCSE20260804 13:13:11.588000
101771XCSE20260804 13:13:11.708000
101770XCSE20260804 13:13:24.656000
101769XCSE20260804 13:13:27.356000
101769XCSE20260804 13:13:27.356000
101770XCSE20260804 13:14:41.979000
101770XCSE20260804 13:15:06.143000
101770XCSE20260804 13:16:45.507000
91770XCSE20260804 13:16:45.507000
61771XCSE20260804 13:24:57.468000
291770XCSE20260804 13:24:59.518000
31772XCSE20260804 13:29:40.978000
71772XCSE20260804 13:29:40.978000
41771XCSE20260804 13:31:20.563000
151771XCSE20260804 13:31:20.563000
11771XCSE20260804 13:31:20.581000
91771XCSE20260804 13:31:20.581000
151771XCSE20260804 13:38:53.487000
151771XCSE20260804 13:41:03.575000
51771XCSE20260804 13:41:03.594000
151771XCSE20260804 13:41:03.594000
11773XCSE20260804 13:43:55.604000
91773XCSE20260804 13:43:55.604000
41774XCSE20260804 13:45:13.908000
71774XCSE20260804 13:45:13.908000
71774XCSE20260804 13:45:13.908000
11774XCSE20260804 13:45:13.908000
101773XCSE20260804 13:45:53.454000
101772XCSE20260804 13:47:41.571000
81772XCSE20260804 13:47:41.587000
51772XCSE20260804 13:49:19.317000
51772XCSE20260804 13:49:19.317000
101772XCSE20260804 13:49:19.334000
101771XCSE20260804 13:49:31.076000
51772XCSE20260804 13:55:18.854000
51772XCSE20260804 13:55:18.854000
191773XCSE20260804 13:59:19.006000
31774XCSE20260804 13:59:49.908000
81774XCSE20260804 13:59:49.908000
191773XCSE20260804 13:59:50.009000
71771XCSE20260804 14:00:09.579000
191770XCSE20260804 14:00:20.366000
191770XCSE20260804 14:00:31.344000
191768XCSE20260804 14:00:31.472000
101768XCSE20260804 14:02:01.702000
101767XCSE20260804 14:02:01.945000
101767XCSE20260804 14:03:05.363000
101765XCSE20260804 14:04:29.785000
191765XCSE20260804 14:08:13.641000
91765XCSE20260804 14:08:13.641000
11765XCSE20260804 14:08:29.362000
91768XCSE20260804 14:09:22.043000
91768XCSE20260804 14:09:22.360000
91768XCSE20260804 14:09:24.737000
91768XCSE20260804 14:09:30.310000
91768XCSE20260804 14:09:42.555000
101768XCSE20260804 14:10:04.039000
191768XCSE20260804 14:10:41.902000
101768XCSE20260804 14:17:04.388000
111769XCSE20260804 14:17:12.778000
491768XCSE20260804 14:18:52.190000
281767XCSE20260804 14:18:52.247000
21767XCSE20260804 14:18:52.247000
91767XCSE20260804 14:18:52.247000
301769XCSE20260804 14:20:33.798000
301770XCSE20260804 14:21:58.974000
101768XCSE20260804 14:22:08.168000
101769XCSE20260804 14:24:24.759000
101768XCSE20260804 14:26:24.733000
101768XCSE20260804 14:28:24.734000
101771XCSE20260804 14:33:03.122000
101770XCSE20260804 14:39:07.804000
101768XCSE20260804 14:51:32.235000
101767XCSE20260804 14:57:44.371000
101767XCSE20260804 14:59:22.628000
51767XCSE20260804 15:02:40.118000
11770XCSE20260804 15:20:50.980000
91770XCSE20260804 15:20:51.132000
101771XCSE20260804 15:20:58.923000
101770XCSE20260804 15:26:19.339000
101772XCSE20260804 15:31:42.362000
101772XCSE20260804 15:31:42.362000
101771XCSE20260804 15:33:18.699000
81773XCSE20260804 15:40:26.913000
21773XCSE20260804 15:40:26.913000
191774XCSE20260804 15:46:16.376000
91774XCSE20260804 15:46:16.376000
101773XCSE20260804 15:46:35.172000
101772XCSE20260804 15:47:52.626000
51772XCSE20260804 15:53:30.390000
51772XCSE20260804 15:53:30.407000
101772XCSE20260804 15:55:24.305000
201771XCSE20260804 15:57:21.481000
91771XCSE20260804 15:57:21.481000
71771XCSE20260804 15:59:24.006000
31771XCSE20260804 15:59:24.032000
71771XCSE20260804 15:59:24.032000
101771XCSE20260804 15:59:59.771000
101772XCSE20260804 16:00:53.209000
101772XCSE20260804 16:04:13.638000
71771XCSE20260804 16:05:03.133000
31771XCSE20260804 16:05:18.061000
71771XCSE20260804 16:05:18.061000
101772XCSE20260804 16:10:32.795000
11773XCSE20260804 16:11:09.174000
31774XCSE20260804 16:16:24.777000
171774XCSE20260804 16:16:24.798000
31774XCSE20260804 16:16:24.798000
301775XCSE20260804 16:19:08.234000
381776XCSE20260804 16:22:06.440000
191775XCSE20260804 16:22:14.015000
101774XCSE20260804 16:22:19.581000
101771XCSE20260804 16:24:02.413000
101770XCSE20260804 16:25:21.400000
101772XCSE20260804 16:28:50.784000
101771XCSE20260804 16:30:10.998000
301773XCSE20260804 16:38:06.225708
91776XCSE20260805 9:00:13.139000
101776XCSE20260805 9:00:29.370000
101781XCSE20260805 9:01:37.057000
101779XCSE20260805 9:01:37.075000
101771XCSE20260805 9:02:25.415000
101761XCSE20260805 9:03:58.721000
81760XCSE20260805 9:04:00.456000
21760XCSE20260805 9:04:00.456000
101757XCSE20260805 9:06:39.357000
101747XCSE20260805 9:06:51.084000
111758XCSE20260805 9:09:44.837000
101754XCSE20260805 9:10:06.505000
101753XCSE20260805 9:10:41.722000
101747XCSE20260805 9:10:41.743000
101753XCSE20260805 9:12:34.900000
101752XCSE20260805 9:13:21.836000
101750XCSE20260805 9:14:04.869000
101747XCSE20260805 9:14:09.895000
101752XCSE20260805 9:15:08.823000
101752XCSE20260805 9:16:29.326000
101750XCSE20260805 9:16:29.342000
101748XCSE20260805 9:17:36.799000
101747XCSE20260805 9:18:39.446000
101743XCSE20260805 9:18:42.217000
471740XCSE20260805 9:18:42.289000
101737XCSE20260805 9:18:47.230000
101741XCSE20260805 9:20:31.269000
101732XCSE20260805 9:22:25.899000
101733XCSE20260805 9:23:51.771000
101726XCSE20260805 9:26:10.914000
101723XCSE20260805 9:26:50.727000
101716XCSE20260805 9:26:52.422000
101723XCSE20260805 9:30:39.564000
101720XCSE20260805 9:31:29.697000
21726XCSE20260805 9:34:12.075000
81726XCSE20260805 9:34:12.075000
101727XCSE20260805 9:34:57.950000
101725XCSE20260805 9:35:57.962000
101725XCSE20260805 9:37:31.787000
101724XCSE20260805 9:37:33.116000
101723XCSE20260805 9:38:52.853000
101721XCSE20260805 9:39:07.244000
71721XCSE20260805 9:40:37.947000
31721XCSE20260805 9:41:50.388000
101729XCSE20260805 9:44:56.209000
101727XCSE20260805 9:45:15.414000
101727XCSE20260805 9:45:56.862000
101727XCSE20260805 9:47:02.206000
101733XCSE20260805 9:50:03.068000
101734XCSE20260805 9:50:48.218000
101734XCSE20260805 9:50:54.685000
51742XCSE20260805 9:52:05.843000
41742XCSE20260805 9:52:06.938000
101743XCSE20260805 9:53:58.713000
101742XCSE20260805 9:54:00.931000
101745XCSE20260805 9:57:06.259000
101746XCSE20260805 10:00:22.384000
101745XCSE20260805 10:00:38.716000
101744XCSE20260805 10:03:43.161000
101742XCSE20260805 10:03:43.476000
41748XCSE20260805 10:06:39.971000
61748XCSE20260805 10:08:20.323000
41748XCSE20260805 10:08:20.323000
101744XCSE20260805 10:09:58.381000
101741XCSE20260805 10:10:56.432000
101737XCSE20260805 10:11:17.307000
61742XCSE20260805 10:18:17.965000
41742XCSE20260805 10:18:17.965000
101741XCSE20260805 10:20:00.104000
91741XCSE20260805 10:21:40.222000
11741XCSE20260805 10:21:40.222000
101741XCSE20260805 10:23:21.260000
31744XCSE20260805 10:23:33.128000
101744XCSE20260805 10:23:35.403000
101743XCSE20260805 10:23:35.421000
101742XCSE20260805 10:23:35.440000
101746XCSE20260805 10:26:53.243000
101748XCSE20260805 10:29:23.269000
101747XCSE20260805 10:29:24.002000
101747XCSE20260805 10:29:32.441000
101746XCSE20260805 10:29:32.449000
101751XCSE20260805 10:31:58.123000
101750XCSE20260805 10:31:58.143000
281751XCSE20260805 10:35:04.768000
91751XCSE20260805 10:35:04.768000
91751XCSE20260805 10:35:04.768000
101759XCSE20260805 10:37:23.019000
81758XCSE20260805 10:37:23.034000
21758XCSE20260805 10:37:23.034000
101757XCSE20260805 10:38:02.722000
101758XCSE20260805 10:38:03.947000
101756XCSE20260805 10:38:27.516000
101756XCSE20260805 10:38:27.519000
101753XCSE20260805 10:40:20.299000
101752XCSE20260805 10:42:01.267000
101751XCSE20260805 10:43:03.392000
101752XCSE20260805 10:45:55.927000
101752XCSE20260805 10:45:56.029000
81751XCSE20260805 10:48:04.724000
101754XCSE20260805 10:50:19.944000
101753XCSE20260805 10:53:24.167000
101756XCSE20260805 11:00:37.315000
101755XCSE20260805 11:01:19.735000
101754XCSE20260805 11:02:46.248000
101754XCSE20260805 11:03:06.451000
101757XCSE20260805 11:07:26.438000
101756XCSE20260805 11:08:47.007000
101755XCSE20260805 11:08:47.026000
101756XCSE20260805 11:12:37.356000
101755XCSE20260805 11:17:04.175000
101757XCSE20260805 11:17:30.168000
101757XCSE20260805 11:17:30.247000
101757XCSE20260805 11:19:34.654000
101757XCSE20260805 11:19:35.296000
101757XCSE20260805 11:19:35.302000
191758XCSE20260805 11:23:30.417000
191757XCSE20260805 11:23:30.442000
191758XCSE20260805 11:23:30.460000
191757XCSE20260805 11:23:30.622000
581761XCSE20260805 11:23:33.163000
101769XCSE20260805 11:26:35.711000
101768XCSE20260805 11:26:50.481000
101770XCSE20260805 11:30:00.310000
101769XCSE20260805 11:30:00.339000
41772XCSE20260805 11:30:06.978000
61772XCSE20260805 11:30:13.069000
41772XCSE20260805 11:30:13.069000
51770XCSE20260805 11:30:13.231000
51770XCSE20260805 11:30:13.231000
101769XCSE20260805 11:31:45.232000
101763XCSE20260805 11:35:36.961000
71762XCSE20260805 11:35:46.109000
31762XCSE20260805 11:35:46.109000
101766XCSE20260805 11:39:23.284000
101765XCSE20260805 11:39:24.474000
101764XCSE20260805 11:42:04.921000
101767XCSE20260805 11:49:52.632000
101766XCSE20260805 11:50:29.949000
101765XCSE20260805 11:50:38.311000
101764XCSE20260805 11:50:44.038000
101764XCSE20260805 11:56:08.411000
281766XCSE20260805 12:14:32.301000
191767XCSE20260805 12:15:14.068000
11767XCSE20260805 12:15:16.225000
191766XCSE20260805 12:16:19.899000
101765XCSE20260805 12:27:36.296000
101767XCSE20260805 12:31:34.950000
41768XCSE20260805 12:37:44.285000
51768XCSE20260805 12:37:44.285000
51768XCSE20260805 12:38:33.273000
101768XCSE20260805 12:42:22.830000
161768XCSE20260805 12:42:22.832000
101767XCSE20260805 12:42:22.848000
101766XCSE20260805 12:42:28.821000
101765XCSE20260805 12:42:28.866000
101765XCSE20260805 12:45:20.035000
101764XCSE20260805 12:46:36.382000
471762XCSE20260805 12:46:36.424000
101762XCSE20260805 12:51:50.844000
101761XCSE20260805 12:55:00.326000
101760XCSE20260805 12:55:00.344000
101759XCSE20260805 12:57:45.368000
31758XCSE20260805 13:00:13.912000
71758XCSE20260805 13:00:13.912000
101756XCSE20260805 13:00:57.517000
101756XCSE20260805 13:02:12.391000
101760XCSE20260805 13:06:36.134000
101759XCSE20260805 13:06:36.154000
101759XCSE20260805 13:06:36.168000
51756XCSE20260805 13:09:01.120000
51756XCSE20260805 13:09:01.120000
101759XCSE20260805 13:15:03.693000
101760XCSE20260805 13:23:04.388000
571760XCSE20260805 13:23:04.389000
931760XCSE20260805 13:23:04.389000
101759XCSE20260805 13:30:13.863000
101759XCSE20260805 13:34:52.750000
101758XCSE20260805 13:34:52.760000
751761XCSE20260805 13:46:24.156000
101760XCSE20260805 13:48:35.566000
41759XCSE20260805 13:50:12.557000
61759XCSE20260805 13:50:12.557000
101759XCSE20260805 13:56:09.054000
71759XCSE20260805 13:57:52.753000
31759XCSE20260805 13:57:52.753000
101758XCSE20260805 13:57:52.780000
101757XCSE20260805 14:04:30.707000
101756XCSE20260805 14:04:48.359000
101757XCSE20260805 14:15:15.248000
371760XCSE20260805 14:31:10.632000
291759XCSE20260805 14:31:43.041000
241762XCSE20260805 14:39:11.008000
51762XCSE20260805 14:39:11.008000
81762XCSE20260805 14:39:11.212000
111762XCSE20260805 14:39:11.212000
31762XCSE20260805 14:39:13.101000
71762XCSE20260805 14:39:13.120000
191767XCSE20260805 14:39:52.459000
191768XCSE20260805 14:40:25.036000
191768XCSE20260805 14:42:26.724000
31768XCSE20260805 14:42:45.068000
171768XCSE20260805 14:42:50.550000
31768XCSE20260805 14:42:50.550000
191767XCSE20260805 14:42:57.851000
201767XCSE20260805 14:42:57.868000
71767XCSE20260805 14:42:57.872000
101767XCSE20260805 14:42:57.872000
101768XCSE20260805 14:47:07.585000
191770XCSE20260805 14:48:03.020000
61769XCSE20260805 14:52:36.613000
41769XCSE20260805 14:52:36.613000
101770XCSE20260805 14:55:26.679000
91772XCSE20260805 14:57:40.580000
11772XCSE20260805 15:00:45.765000
91772XCSE20260805 15:00:45.765000
91772XCSE20260805 15:00:45.765000
201771XCSE20260805 15:00:45.783000
201770XCSE20260805 15:01:16.533000
191770XCSE20260805 15:01:29.544000
191769XCSE20260805 15:03:02.064000
191766XCSE20260805 15:03:02.118000
141768XCSE20260805 15:11:04.032000
51768XCSE20260805 15:11:04.033000
191767XCSE20260805 15:15:58.319000
101767XCSE20260805 15:18:21.368000
81766XCSE20260805 15:18:54.037000
101767XCSE20260805 15:20:18.316000
101766XCSE20260805 15:21:37.548000
101767XCSE20260805 15:25:55.059000
91767XCSE20260805 15:25:55.059000
101767XCSE20260805 15:25:55.059000
281769XCSE20260805 15:34:51.333000
281768XCSE20260805 15:36:06.835000
101768XCSE20260805 15:36:06.835000
301769XCSE20260805 15:39:53.131000
281768XCSE20260805 15:40:00.039000
191767XCSE20260805 15:40:03.144000
191765XCSE20260805 15:40:03.259000
191764XCSE20260805 15:41:20.513000
101763XCSE20260805 15:45:23.066000
101763XCSE20260805 15:49:28.217000
101763XCSE20260805 15:49:46.644000
101762XCSE20260805 15:50:00.524000
101762XCSE20260805 15:51:00.417000
101765XCSE20260805 15:57:06.499000
101765XCSE20260805 15:57:06.499000
101765XCSE20260805 15:57:06.499000
291764XCSE20260805 15:57:06.504000
111764XCSE20260805 15:57:06.519000
41764XCSE20260805 15:57:06.519000
81764XCSE20260805 15:57:06.527000
291763XCSE20260805 15:57:06.539000
291762XCSE20260805 15:57:25.582000
291761XCSE20260805 16:00:37.699000
101761XCSE20260805 16:00:37.699000
91761XCSE20260805 16:00:37.699000
121761XCSE20260805 16:00:37.713000
161762XCSE20260805 16:01:13.223000
201762XCSE20260805 16:02:15.597000
71762XCSE20260805 16:02:23.862000
491761XCSE20260805 16:03:00.011000
261761XCSE20260805 16:03:00.285000
201761XCSE20260805 16:03:00.285000
191760XCSE20260805 16:03:04.180000
101759XCSE20260805 16:03:10.642000
111760XCSE20260805 16:04:22.453000
91760XCSE20260805 16:04:36.253000
101760XCSE20260805 16:04:36.253000
101759XCSE20260805 16:04:42.377000
101758XCSE20260805 16:06:41.683000
101757XCSE20260805 16:06:42.878000
101759XCSE20260805 16:09:08.716000
91759XCSE20260805 16:10:00.718000
111759XCSE20260805 16:10:00.718000
71759XCSE20260805 16:10:00.785000
291759XCSE20260805 16:11:38.235000
201760XCSE20260805 16:14:02.003000
121760XCSE20260805 16:15:45.938000
91760XCSE20260805 16:15:45.971000
191760XCSE20260805 16:15:45.971000
101759XCSE20260805 16:16:22.454000
161761XCSE20260805 16:18:40.454000
471764XCSE20260805 16:23:16.900462
101785XCSE20260806 9:02:43.287000
101791XCSE20260806 9:04:46.808000
101790XCSE20260806 9:07:13.051000
101791XCSE20260806 9:09:24.683000
101791XCSE20260806 9:10:13.730000
101788XCSE20260806 9:12:34.074000
101786XCSE20260806 9:12:34.103000
101784XCSE20260806 9:12:46.972000
101782XCSE20260806 9:13:36.032000
101783XCSE20260806 9:15:17.607000
101787XCSE20260806 9:17:51.867000
71787XCSE20260806 9:17:51.867000
111787XCSE20260806 9:17:51.867000
101786XCSE20260806 9:17:55.614000
21786XCSE20260806 9:21:32.534000
101793XCSE20260806 9:23:44.812000
101796XCSE20260806 9:24:06.357000
31796XCSE20260806 9:24:06.357000
61796XCSE20260806 9:24:06.357000
91796XCSE20260806 9:24:06.357000
101794XCSE20260806 9:25:33.188000
101793XCSE20260806 9:25:33.210000
11794XCSE20260806 9:28:13.062000
71794XCSE20260806 9:28:13.062000
101796XCSE20260806 9:29:40.675000
101796XCSE20260806 9:31:09.667000
101795XCSE20260806 9:32:03.154000
21795XCSE20260806 9:32:03.175000
101793XCSE20260806 9:33:05.191000
101793XCSE20260806 9:34:09.244000
11792XCSE20260806 9:34:57.698000
91792XCSE20260806 9:35:04.310000
101792XCSE20260806 9:35:05.412000
21792XCSE20260806 9:35:05.412000
91792XCSE20260806 9:36:35.930000
11792XCSE20260806 9:36:37.935000
91792XCSE20260806 9:36:37.935000
41795XCSE20260806 9:36:43.510000
71795XCSE20260806 9:36:43.512000
101795XCSE20260806 9:36:43.514000
101793XCSE20260806 9:38:04.786000
81793XCSE20260806 9:38:05.758000
11798XCSE20260806 9:42:11.054000
91798XCSE20260806 9:42:11.054000
101799XCSE20260806 9:43:15.713000
271804XCSE20260806 9:44:05.552000
101803XCSE20260806 9:44:05.576000
101801XCSE20260806 9:44:05.648000
101799XCSE20260806 9:44:22.644000
91801XCSE20260806 9:45:05.338000
91801XCSE20260806 9:45:05.349000
91801XCSE20260806 9:45:13.999000
101799XCSE20260806 9:45:14.030000
101798XCSE20260806 9:45:57.180000
71803XCSE20260806 9:48:32.032000
31803XCSE20260806 9:48:32.032000
191801XCSE20260806 9:48:32.052000
101802XCSE20260806 9:50:59.635000
101801XCSE20260806 9:51:42.605000
101800XCSE20260806 9:51:47.297000
101799XCSE20260806 9:52:08.593000
101797XCSE20260806 9:52:08.607000
101799XCSE20260806 9:54:31.206000
101798XCSE20260806 9:54:57.454000
101797XCSE20260806 9:56:52.469000
101800XCSE20260806 9:56:59.108000
101799XCSE20260806 9:57:23.485000
101801XCSE20260806 10:00:06.582000
101802XCSE20260806 10:02:43.994000
291802XCSE20260806 10:02:43.994000
91802XCSE20260806 10:02:43.994000
101802XCSE20260806 10:02:43.994000
201801XCSE20260806 10:05:03.779000
201801XCSE20260806 10:05:03.798000
201801XCSE20260806 10:05:17.640000
101800XCSE20260806 10:06:28.279000
281803XCSE20260806 10:06:30.776000
201803XCSE20260806 10:08:49.493000
101801XCSE20260806 10:10:36.077000
101799XCSE20260806 10:11:06.999000
101804XCSE20260806 10:21:07.506000
101804XCSE20260806 10:22:07.820000
101803XCSE20260806 10:22:10.949000
21803XCSE20260806 10:24:37.338000
101806XCSE20260806 10:26:00.417000
101806XCSE20260806 10:26:00.595000
101806XCSE20260806 10:26:55.794000
201807XCSE20260806 10:30:23.110000
191806XCSE20260806 10:30:23.140000
191806XCSE20260806 10:31:38.422000
191809XCSE20260806 10:36:09.895000
101807XCSE20260806 10:36:13.991000
11807XCSE20260806 10:36:13.991000
81807XCSE20260806 10:36:16.452000
111807XCSE20260806 10:36:16.452000
191806XCSE20260806 10:36:19.390000
141810XCSE20260806 10:37:28.067000
101812XCSE20260806 10:37:34.348000
101819XCSE20260806 10:45:00.300000
81818XCSE20260806 10:45:00.319000
191819XCSE20260806 10:46:34.316000
101818XCSE20260806 10:47:53.258000
101818XCSE20260806 10:51:05.212000
101817XCSE20260806 10:53:47.539000
91817XCSE20260806 10:53:47.539000
11817XCSE20260806 10:58:00.413000
101818XCSE20260806 11:00:54.697000
11817XCSE20260806 11:01:00.712000
101817XCSE20260806 11:06:47.630000
201817XCSE20260806 11:08:11.749000
91820XCSE20260806 11:15:27.481000
91819XCSE20260806 11:16:33.031000
11819XCSE20260806 11:16:33.031000
101820XCSE20260806 11:22:29.854000
191821XCSE20260806 11:26:31.608000
201820XCSE20260806 11:26:34.046000
191822XCSE20260806 11:33:47.304000
191821XCSE20260806 11:33:47.360000
191822XCSE20260806 11:36:25.857000
31825XCSE20260806 11:42:52.468000
101824XCSE20260806 11:43:06.752000
101822XCSE20260806 11:43:31.545000
21822XCSE20260806 11:43:45.066000
81822XCSE20260806 11:43:45.072000
21822XCSE20260806 11:43:45.072000
101822XCSE20260806 11:44:13.411000
101822XCSE20260806 11:44:51.032000
71822XCSE20260806 11:44:51.036000
101820XCSE20260806 11:44:52.093000
101819XCSE20260806 11:47:16.649000
101820XCSE20260806 11:47:34.387000
101820XCSE20260806 11:48:38.671000
101819XCSE20260806 11:48:46.133000
41819XCSE20260806 11:48:56.006000
61819XCSE20260806 11:50:02.888000
41819XCSE20260806 11:50:02.888000
191820XCSE20260806 11:52:30.565000
101819XCSE20260806 11:52:35.734000
101818XCSE20260806 11:53:39.932000
101818XCSE20260806 11:53:56.098000
61818XCSE20260806 11:55:03.598000
191820XCSE20260806 12:05:10.713000
201819XCSE20260806 12:05:11.070000
101819XCSE20260806 12:05:28.136000
101819XCSE20260806 12:07:36.175000
101818XCSE20260806 12:07:36.307000
81818XCSE20260806 12:07:36.307000
11818XCSE20260806 12:07:36.307000
271818XCSE20260806 12:07:36.307000
31817XCSE20260806 12:07:38.830000
71817XCSE20260806 12:07:38.836000
31817XCSE20260806 12:07:38.836000
101815XCSE20260806 12:10:17.935000
101816XCSE20260806 12:11:27.172000
501818XCSE20260806 12:14:34.024000
461817XCSE20260806 12:14:55.419000
191816XCSE20260806 12:14:57.264000
101815XCSE20260806 12:14:59.510000
191818XCSE20260806 12:28:42.264000
181817XCSE20260806 12:28:43.446000
11817XCSE20260806 12:28:43.446000
101816XCSE20260806 12:29:50.645000
91816XCSE20260806 12:29:50.645000
101815XCSE20260806 12:30:00.119000
11814XCSE20260806 12:30:10.995000
91814XCSE20260806 12:31:03.673000
101813XCSE20260806 12:33:47.448000
61816XCSE20260806 12:37:11.135000
41816XCSE20260806 12:38:11.944000
61816XCSE20260806 12:38:11.944000
101816XCSE20260806 12:41:17.472000
101815XCSE20260806 12:42:13.035000
201817XCSE20260806 12:58:19.756000
91817XCSE20260806 12:58:19.756000
101817XCSE20260806 12:58:19.756000
91817XCSE20260806 12:58:19.756000
201817XCSE20260806 13:01:47.129000
101816XCSE20260806 13:16:59.033000
91816XCSE20260806 13:16:59.033000
191816XCSE20260806 13:17:05.935000
201815XCSE20260806 13:17:05.955000
201814XCSE20260806 13:20:10.911000
101814XCSE20260806 13:20:10.911000
201814XCSE20260806 13:20:10.916000
101814XCSE20260806 13:22:49.196000
101814XCSE20260806 13:22:49.196000
11817XCSE20260806 13:27:55.752000
171817XCSE20260806 13:28:45.625000
21817XCSE20260806 13:28:45.643000
11817XCSE20260806 13:28:45.643000
91817XCSE20260806 13:28:45.643000
171817XCSE20260806 13:28:45.658000
121817XCSE20260806 13:28:45.658000
581819XCSE20260806 13:32:14.716000
301818XCSE20260806 13:32:14.736000
191818XCSE20260806 13:32:14.741000
101818XCSE20260806 13:32:14.741000
101817XCSE20260806 13:34:32.135000
101817XCSE20260806 13:38:13.599000
101817XCSE20260806 13:38:13.599000
91817XCSE20260806 13:38:13.599000
11817XCSE20260806 13:38:13.599000
201816XCSE20260806 13:40:44.136000
101820XCSE20260806 13:50:34.932000
101820XCSE20260806 13:50:39.293000
101820XCSE20260806 13:50:45.373000
101820XCSE20260806 13:50:51.384000
101820XCSE20260806 13:51:00.385000
101822XCSE20260806 13:51:26.345000
101822XCSE20260806 13:51:57.388000
201821XCSE20260806 13:52:04.095000
191820XCSE20260806 13:52:14.616000
131824XCSE20260806 14:06:15.973000
391823XCSE20260806 14:06:33.078000
101823XCSE20260806 14:09:43.766000
291823XCSE20260806 14:11:50.826000
301822XCSE20260806 14:11:51.298000
51822XCSE20260806 14:11:51.858000
101821XCSE20260806 14:17:07.589000
101820XCSE20260806 14:19:55.959000
101821XCSE20260806 14:24:36.740000
101821XCSE20260806 14:24:36.745000
101822XCSE20260806 14:28:39.046000
101822XCSE20260806 14:28:39.057000
191822XCSE20260806 14:32:41.089000
191822XCSE20260806 14:32:58.465000
61821XCSE20260806 14:35:17.603000
131821XCSE20260806 14:35:17.618000
61821XCSE20260806 14:35:17.618000
201821XCSE20260806 14:36:30.346000
101821XCSE20260806 14:36:48.395000
101820XCSE20260806 14:36:51.731000
101823XCSE20260806 14:45:52.163000
101822XCSE20260806 14:52:59.137000
91822XCSE20260806 14:52:59.137000
191822XCSE20260806 14:53:53.423000
101821XCSE20260806 14:53:53.571000
101820XCSE20260806 14:56:00.459000
101819XCSE20260806 14:58:07.582000
101818XCSE20260806 15:01:01.767000
101818XCSE20260806 15:01:01.767000
81817XCSE20260806 15:02:29.941000
201817XCSE20260806 15:07:34.649000
201815XCSE20260806 15:07:45.672000
191815XCSE20260806 15:18:14.667000
21817XCSE20260806 15:27:12.680000
21817XCSE20260806 15:27:12.680000
61817XCSE20260806 15:27:12.680000
101816XCSE20260806 15:28:41.061000
201817XCSE20260806 15:30:27.563000
201816XCSE20260806 15:30:32.043000
11815XCSE20260806 15:31:01.946000
181815XCSE20260806 15:31:01.946000
101814XCSE20260806 15:33:34.389000
101815XCSE20260806 15:36:40.210000
101814XCSE20260806 15:40:40.838000
91814XCSE20260806 15:40:40.838000
91814XCSE20260806 15:40:40.838000
201813XCSE20260806 15:45:10.482000
101813XCSE20260806 15:45:10.482000
101813XCSE20260806 15:45:10.482000
71816XCSE20260806 15:53:23.139000
231816XCSE20260806 15:53:23.139000
281815XCSE20260806 15:53:23.160000
191814XCSE20260806 15:53:23.178000
191813XCSE20260806 15:53:23.193000
101813XCSE20260806 15:53:23.215000
191813XCSE20260806 15:54:15.230000
281812XCSE20260806 15:57:43.502000
91812XCSE20260806 15:57:43.502000
51811XCSE20260806 15:57:43.511000
51811XCSE20260806 15:59:41.375000
51811XCSE20260806 15:59:41.375000
91811XCSE20260806 15:59:41.375000
101809XCSE20260806 15:59:41.401000
81810XCSE20260806 15:59:59.650000
41812XCSE20260806 16:03:51.952000
151812XCSE20260806 16:08:09.671000
41812XCSE20260806 16:08:09.671000
201812XCSE20260806 16:08:09.675000
91812XCSE20260806 16:08:09.693000
301812XCSE20260806 16:08:09.694000
201811XCSE20260806 16:08:31.365000
191810XCSE20260806 16:09:41.719000
101810XCSE20260806 16:10:47.395000
101810XCSE20260806 16:12:38.473000
91810XCSE20260806 16:13:44.534000
11810XCSE20260806 16:13:44.534000
101810XCSE20260806 16:14:37.549000
11810XCSE20260806 16:15:15.533000
51810XCSE20260806 16:15:15.533000
101810XCSE20260806 16:15:38.502000
101810XCSE20260806 16:16:13.493000
201808XCSE20260806 16:16:22.067000
91808XCSE20260806 16:16:22.067000
281808XCSE20260806 16:20:42.516000
291807XCSE20260806 16:25:47.617000
91807XCSE20260806 16:25:47.617000
191807XCSE20260806 16:25:47.619000
111807XCSE20260806 16:25:47.619000
311807XCSE20260806 16:25:47.632000
141807XCSE20260806 16:27:59.937000
101807XCSE20260806 16:27:59.938000
121807XCSE20260806 16:27:59.940000
101806XCSE20260806 16:27:59.956000
101805XCSE20260806 16:28:21.659000
61804XCSE20260806 16:29:48.798000
51803XCSE20260806 16:29:49.039000
51803XCSE20260806 16:29:49.039000
81800XCSE20260807 9:00:03.139000
81800XCSE20260807 9:04:00.835000
11800XCSE20260807 9:04:00.835000
91800XCSE20260807 9:04:42.880000
91798XCSE20260807 9:05:01.858000
81798XCSE20260807 9:05:01.858000
91797XCSE20260807 9:05:15.957000
91796XCSE20260807 9:05:17.352000
91794XCSE20260807 9:08:34.746000
91793XCSE20260807 9:08:34.784000
91793XCSE20260807 9:09:16.984000
91793XCSE20260807 9:10:52.008000
91792XCSE20260807 9:10:52.025000
91793XCSE20260807 9:10:54.899000
91791XCSE20260807 9:11:01.205000
41793XCSE20260807 9:13:21.553000
91794XCSE20260807 9:18:23.898000
81794XCSE20260807 9:18:23.898000
181791XCSE20260807 9:19:05.031000
171789XCSE20260807 9:19:05.803000
181789XCSE20260807 9:19:05.830000
241788XCSE20260807 9:19:06.737848
171788XCSE20260807 9:19:12.091419
181789XCSE20260807 9:20:51.382000
261788XCSE20260807 9:20:51.406519
91788XCSE20260807 9:20:51.423000
2331788XCSE20260807 9:20:51.423045
91785XCSE20260807 9:21:32.333000
91783XCSE20260807 9:23:39.279000
91781XCSE20260807 9:26:30.916000
91782XCSE20260807 9:30:09.478000
91781XCSE20260807 9:31:02.800000
91779XCSE20260807 9:33:30.017000
91777XCSE20260807 9:33:54.174000
91781XCSE20260807 9:38:37.614000
81781XCSE20260807 9:38:37.614000
91779XCSE20260807 9:39:08.335000
91778XCSE20260807 9:39:08.336000
91778XCSE20260807 9:39:08.344000
251781XCSE20260807 9:45:34.974000
271780XCSE20260807 9:48:43.230000
91780XCSE20260807 9:48:43.230000
91780XCSE20260807 9:53:02.109000
91779XCSE20260807 9:53:09.316000
91778XCSE20260807 9:53:19.696000
91777XCSE20260807 9:53:21.816000
91775XCSE20260807 9:55:23.291000
91774XCSE20260807 9:55:26.428000
171776XCSE20260807 10:00:42.659000
181774XCSE20260807 10:03:49.871000
351775XCSE20260807 10:03:49.871000
21773XCSE20260807 10:05:01.818000
71773XCSE20260807 10:05:01.823000
21773XCSE20260807 10:05:01.823000
91772XCSE20260807 10:05:55.251000
91771XCSE20260807 10:07:07.667000
91770XCSE20260807 10:07:21.539000
181769XCSE20260807 10:09:47.139000
91768XCSE20260807 10:09:48.581000
91769XCSE20260807 10:19:01.671000
81769XCSE20260807 10:19:01.671000
261772XCSE20260807 10:23:39.141000
171770XCSE20260807 10:23:58.997000
181778XCSE20260807 10:36:57.075000
171778XCSE20260807 10:37:25.321000
21779XCSE20260807 10:42:52.921000
81779XCSE20260807 10:42:52.921000
171777XCSE20260807 10:43:12.190000
91777XCSE20260807 10:46:56.824000
51776XCSE20260807 10:47:38.084000
21776XCSE20260807 10:48:04.432000
21776XCSE20260807 10:48:33.186000
51776XCSE20260807 10:49:10.993000
21776XCSE20260807 10:49:10.993000
21776XCSE20260807 10:49:10.993000
91776XCSE20260807 10:52:24.205000
171776XCSE20260807 10:55:05.846000
181775XCSE20260807 10:56:09.055000
171775XCSE20260807 10:56:09.058000
91776XCSE20260807 11:07:59.294000
81776XCSE20260807 11:07:59.294000
61778XCSE20260807 11:11:08.151000
81778XCSE20260807 11:11:08.151000
91778XCSE20260807 11:11:08.151000
91778XCSE20260807 11:11:08.151000
81778XCSE20260807 11:11:08.151000
171777XCSE20260807 11:12:18.908000
181777XCSE20260807 11:12:56.835000
31776XCSE20260807 11:14:05.860000
91780XCSE20260807 11:28:16.129000
101780XCSE20260807 11:28:16.129000
301780XCSE20260807 11:28:16.129000
281780XCSE20260807 11:28:16.129000
261780XCSE20260807 11:37:38.975000
241780XCSE20260807 11:37:38.991000
51782XCSE20260807 11:54:24.847000
101782XCSE20260807 11:54:24.847000
181782XCSE20260807 11:54:24.855000
1151781XCSE20260807 11:54:30.563000
81781XCSE20260807 12:04:04.120000
111781XCSE20260807 12:09:43.111000
11781XCSE20260807 12:22:47.270000
41781XCSE20260807 12:25:05.327000
21781XCSE20260807 12:27:40.326000
251781XCSE20260807 12:27:52.759000
91781XCSE20260807 12:27:52.759000
81781XCSE20260807 12:27:52.759000
111781XCSE20260807 12:27:52.759000
71781XCSE20260807 12:27:52.759000
261780XCSE20260807 12:35:16.901000
91780XCSE20260807 12:35:16.901000
41781XCSE20260807 12:39:18.935000
21781XCSE20260807 12:39:20.898000
441780XCSE20260807 12:39:31.962000
91780XCSE20260807 12:39:31.962000
411783XCSE20260807 12:39:32.387000
341781XCSE20260807 12:39:32.899000
91783XCSE20260807 12:39:33.200000
91783XCSE20260807 12:49:21.892000
81783XCSE20260807 12:49:21.892000
81783XCSE20260807 12:49:21.892000
51783XCSE20260807 12:54:54.317000
81783XCSE20260807 12:59:45.900000
91784XCSE20260807 13:09:33.315000
181784XCSE20260807 13:11:41.893000
91784XCSE20260807 13:11:41.893000
441783XCSE20260807 13:11:41.927000
21792XCSE20260807 13:36:07.985000
21792XCSE20260807 13:36:08.012000
81794XCSE20260807 13:52:00.225000
81794XCSE20260807 13:52:00.225000
81794XCSE20260807 13:52:00.261000
101794XCSE20260807 13:52:00.261000
81794XCSE20260807 13:52:00.261000
101794XCSE20260807 13:52:00.261000
31794XCSE20260807 13:52:17.665000
71794XCSE20260807 13:52:17.665000
81794XCSE20260807 13:52:17.665000
91794XCSE20260807 13:52:17.665000
101794XCSE20260807 13:52:17.665000
71794XCSE20260807 13:52:17.716000
101794XCSE20260807 13:52:17.716000
91794XCSE20260807 13:52:17.716000
81795XCSE20260807 13:54:26.281000
11795XCSE20260807 13:54:26.281000
51795XCSE20260807 13:56:04.312000
41795XCSE20260807 13:56:04.312000
181794XCSE20260807 13:57:51.962000
11793XCSE20260807 13:59:18.467000
51793XCSE20260807 14:01:09.922000
121793XCSE20260807 14:05:16.116000
61793XCSE20260807 14:05:16.116000
81793XCSE20260807 14:12:13.059000
101793XCSE20260807 14:12:13.059000
81793XCSE20260807 14:12:13.059000
21795XCSE20260807 14:21:06.100000
151795XCSE20260807 14:22:39.912000
21795XCSE20260807 14:22:39.912000
81795XCSE20260807 14:22:39.912000
261795XCSE20260807 14:29:46.399000
171794XCSE20260807 14:30:01.609000
181795XCSE20260807 14:42:01.821000
181794XCSE20260807 14:43:15.359000
171793XCSE20260807 14:46:15.695000
81793XCSE20260807 14:46:15.695000
781793XCSE20260807 14:46:15.696000
51792XCSE20260807 14:47:25.859000
131792XCSE20260807 14:47:25.859000
91792XCSE20260807 14:55:22.002000
81794XCSE20260807 14:59:38.844000
81795XCSE20260807 15:02:54.121000
61795XCSE20260807 15:02:54.121000
81796XCSE20260807 15:18:46.298000
51796XCSE20260807 15:18:46.305000
181795XCSE20260807 15:25:40.918000
601796XCSE20260807 15:25:40.918000
81796XCSE20260807 15:25:40.918000
71796XCSE20260807 15:25:40.918000
81796XCSE20260807 15:25:40.918000
21796XCSE20260807 15:25:40.918000
91796XCSE20260807 15:25:40.918000
71796XCSE20260807 15:25:40.920000
71796XCSE20260807 15:25:40.921000
21795XCSE20260807 15:27:50.051000
21794XCSE20260807 15:32:02.133000
161794XCSE20260807 15:32:02.133000
91794XCSE20260807 15:32:02.133000
61794XCSE20260807 15:32:02.152000
91794XCSE20260807 15:32:02.152000
231794XCSE20260807 15:32:02.152000
91794XCSE20260807 15:32:02.152000
31794XCSE20260807 15:33:48.302000
141794XCSE20260807 15:33:48.302000
121794XCSE20260807 15:38:23.236000
171795XCSE20260807 15:43:09.304000
11795XCSE20260807 15:43:21.439000
101795XCSE20260807 15:43:21.439000
101795XCSE20260807 15:43:21.439000
81795XCSE20260807 15:43:21.439000
101795XCSE20260807 15:43:21.460000
101795XCSE20260807 15:43:21.460000
191795XCSE20260807 15:43:22.624000
81795XCSE20260807 15:44:05.552000
11795XCSE20260807 15:44:05.552000
171794XCSE20260807 15:45:46.668000
81794XCSE20260807 15:45:46.668000
181793XCSE20260807 15:46:19.796000
91792XCSE20260807 15:46:31.943000
91791XCSE20260807 15:52:10.790000
91791XCSE20260807 15:52:10.790000
91791XCSE20260807 15:52:10.790000
11791XCSE20260807 15:53:46.322000
161791XCSE20260807 15:53:46.322000
91790XCSE20260807 15:57:20.088000
81790XCSE20260807 15:57:20.088000
81790XCSE20260807 15:57:20.088000
171790XCSE20260807 15:57:20.105000
91790XCSE20260807 15:58:31.324000
91791XCSE20260807 16:02:30.832000
91791XCSE20260807 16:04:58.314000
101791XCSE20260807 16:04:58.314000
11791XCSE20260807 16:04:58.314000
171795XCSE20260807 16:11:57.985000
81794XCSE20260807 16:18:33.069705
81794XCSE20260807 16:18:33.069720
461794XCSE20260807 16:18:33.069745
1251795XCSE20260807 16:28:19.325601
451795XCSE20260807 16:28:19.325628


Attachment


Attachments

Aktieopkøbsprogram 2026 afslutning 2 EN
GlobeNewswire

Recommended Reading

 