Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
7 August 2026
Share buyback programme – conclusion
The share buyback programme of DKK 400 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 400 million. The buybacks were executed in the period from 6 May 2026 up to and including 7 August 2026.
The share buyback programme was implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.
The following transactions were made under the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|Total in accordance with the last announcement
|232,700
|1,587.88
|369,500,808
|3 August 2026
|3,500
|1,752.58
|6,134,030
|4 August 2026
|3,500
|1,770.31
|6,196,085
|5 August 2026
|3,500
|1,757.83
|6,152,405
|6 August 2026
|3,600
|1,811.50
|6,521,400
|7 August 2026
|3,070
|1,786.82
|5,485,537
|Total under the share buyback programme of DKK 400 million
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Total bought back
|565,470
|1,591.57
|899,987,230
With the transactions stated above and after the conclusion of the above share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 565,470 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.33% of the company’s share capital.
The shares bought under the share buyback programme of DKK 500 million completed on 6 May 2026 and the share buyback programme of DKK 400 million completed on 7 August 2026 will be proposed for cancellation at the bank’s annual general meeting in 2027.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|10
|1756
|XCSE
|20260803 9:02:34.882000
|8
|1756
|XCSE
|20260803 9:03:06.390000
|2
|1756
|XCSE
|20260803 9:03:06.390000
|8
|1756
|XCSE
|20260803 9:03:38.973000
|2
|1756
|XCSE
|20260803 9:03:38.973000
|29
|1754
|XCSE
|20260803 9:04:25.725000
|29
|1753
|XCSE
|20260803 9:04:25.750000
|10
|1751
|XCSE
|20260803 9:04:26.607000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 9:04:29.538000
|10
|1749
|XCSE
|20260803 9:05:39.974000
|10
|1749
|XCSE
|20260803 9:07:52.364000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 9:07:52.476000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 9:08:30.408000
|13
|1747
|XCSE
|20260803 9:13:18.115000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 9:17:19.041000
|10
|1746
|XCSE
|20260803 9:17:47.464000
|10
|1745
|XCSE
|20260803 9:18:39.575000
|10
|1744
|XCSE
|20260803 9:18:39.598000
|10
|1743
|XCSE
|20260803 9:18:47.879000
|10
|1742
|XCSE
|20260803 9:22:22.651000
|8
|1742
|XCSE
|20260803 9:22:37.760000
|7
|1743
|XCSE
|20260803 9:25:01.320000
|10
|1742
|XCSE
|20260803 9:25:09.020000
|8
|1741
|XCSE
|20260803 9:25:32.143000
|10
|1744
|XCSE
|20260803 9:27:43.500000
|7
|1745
|XCSE
|20260803 9:31:56.602000
|20
|1745
|XCSE
|20260803 9:31:56.602000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 9:39:15.323000
|19
|1747
|XCSE
|20260803 9:45:22.873000
|200
|1747
|XCSE
|20260803 9:45:22.873775
|14
|1747
|XCSE
|20260803 9:45:22.883000
|20
|1745
|XCSE
|20260803 9:45:23.150000
|8
|1746
|XCSE
|20260803 9:47:28.829000
|6
|1747
|XCSE
|20260803 9:47:29.024000
|6
|1747
|XCSE
|20260803 9:47:29.024000
|3
|1748
|XCSE
|20260803 9:48:18.586000
|1
|1748
|XCSE
|20260803 9:48:18.586000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 9:48:18.639000
|8
|1748
|XCSE
|20260803 9:48:19.929000
|10
|1746
|XCSE
|20260803 9:48:19.959000
|4
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.536000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.536000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.536000
|15
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.536000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.543000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.543000
|8
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.554000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.560000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 9:53:47.709000
|5
|1748
|XCSE
|20260803 9:54:08.136000
|1
|1747
|XCSE
|20260803 10:01:21.705000
|18
|1747
|XCSE
|20260803 10:01:21.705000
|8
|1747
|XCSE
|20260803 10:05:13.544000
|2
|1747
|XCSE
|20260803 10:05:28.985000
|8
|1747
|XCSE
|20260803 10:05:28.985000
|3
|1748
|XCSE
|20260803 10:16:59.940000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 10:25:22.854000
|3
|1748
|XCSE
|20260803 10:25:22.854000
|16
|1748
|XCSE
|20260803 10:25:22.865000
|16
|1748
|XCSE
|20260803 10:25:22.871000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 10:27:30.562000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 10:32:05.198000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 10:37:43.426000
|2
|1747
|XCSE
|20260803 10:42:17.888000
|8
|1747
|XCSE
|20260803 10:42:17.888000
|5
|1749
|XCSE
|20260803 10:53:18.142000
|6
|1749
|XCSE
|20260803 10:53:29.166000
|8
|1749
|XCSE
|20260803 10:53:29.166000
|5
|1749
|XCSE
|20260803 10:53:29.166000
|13
|1750
|XCSE
|20260803 10:54:47.284000
|1
|1750
|XCSE
|20260803 10:54:47.284000
|2
|1751
|XCSE
|20260803 10:56:59.978000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 10:58:31.887000
|50
|1750
|XCSE
|20260803 11:02:14.827000
|4
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:43.383000
|8
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:43.390000
|8
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:48.149000
|7
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:48.149000
|4
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:48.149000
|8
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:51.602000
|4
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:51.603000
|19
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:51.603000
|2
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:54.588000
|7
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:54.588000
|22
|1752
|XCSE
|20260803 11:09:54.605000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 11:09:55.244000
|10
|1749
|XCSE
|20260803 11:11:06.602000
|2
|1750
|XCSE
|20260803 11:11:22.168000
|10
|1749
|XCSE
|20260803 11:11:33.364000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 11:11:33.516000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 11:14:40.125000
|4
|1749
|XCSE
|20260803 11:19:50.258000
|13
|1749
|XCSE
|20260803 11:19:50.258000
|7
|1749
|XCSE
|20260803 11:19:50.258000
|6
|1749
|XCSE
|20260803 11:19:50.258000
|8
|1749
|XCSE
|20260803 11:19:56.602000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 11:29:12.951000
|8
|1750
|XCSE
|20260803 11:30:17.234000
|8
|1750
|XCSE
|20260803 11:30:18.371000
|6
|1750
|XCSE
|20260803 11:30:18.371000
|7
|1750
|XCSE
|20260803 11:30:33.027000
|6
|1750
|XCSE
|20260803 11:31:07.760000
|2
|1750
|XCSE
|20260803 11:31:07.760000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 11:33:53.928000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 11:33:56.482000
|16
|1749
|XCSE
|20260803 11:36:09.257000
|3
|1749
|XCSE
|20260803 11:36:09.257000
|10
|1747
|XCSE
|20260803 11:54:04.504000
|2
|1746
|XCSE
|20260803 11:55:17.676000
|2
|1745
|XCSE
|20260803 11:55:28.716000
|8
|1745
|XCSE
|20260803 11:55:28.716000
|7
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.415000
|8
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.415000
|22
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.415000
|6
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.433000
|22
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.433000
|6
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.857000
|21
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:22.857000
|8
|1747
|XCSE
|20260803 12:05:23.246000
|53
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|1
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|16
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|10
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|8
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|13
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.450000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.460000
|19
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.460000
|7
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.460000
|22
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.468000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.468000
|8
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.472000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.481000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.481000
|12
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.488000
|6
|1748
|XCSE
|20260803 12:05:24.491000
|19
|1746
|XCSE
|20260803 12:05:24.521000
|4
|1746
|XCSE
|20260803 12:08:43.717000
|10
|1744
|XCSE
|20260803 12:11:47.881000
|10
|1744
|XCSE
|20260803 12:11:47.899000
|1
|1744
|XCSE
|20260803 12:16:31.247000
|11
|1744
|XCSE
|20260803 12:18:32.625000
|19
|1745
|XCSE
|20260803 12:18:35.737000
|19
|1745
|XCSE
|20260803 12:19:46.095000
|10
|1745
|XCSE
|20260803 12:25:21.223000
|1
|1747
|XCSE
|20260803 12:43:45.385000
|20
|1746
|XCSE
|20260803 12:47:58.236000
|2
|1747
|XCSE
|20260803 12:58:12.860000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 13:24:50.017000
|100
|1750
|XCSE
|20260803 13:41:12.364000
|2
|1751
|XCSE
|20260803 13:59:13.258000
|4
|1751
|XCSE
|20260803 13:59:13.258000
|10
|1751
|XCSE
|20260803 13:59:13.258000
|10
|1750
|XCSE
|20260803 14:08:58.486000
|1
|1750
|XCSE
|20260803 14:08:58.486000
|8
|1750
|XCSE
|20260803 14:08:58.486000
|8
|1751
|XCSE
|20260803 14:08:58.770000
|7
|1751
|XCSE
|20260803 14:08:58.770000
|2
|1752
|XCSE
|20260803 14:15:34.425000
|50
|1752
|XCSE
|20260803 14:15:34.425000
|1
|1752
|XCSE
|20260803 14:23:44.550000
|2
|1752
|XCSE
|20260803 14:26:42.823000
|7
|1752
|XCSE
|20260803 14:26:56.995000
|3
|1752
|XCSE
|20260803 14:26:56.995000
|10
|1752
|XCSE
|20260803 14:28:30.474000
|10
|1751
|XCSE
|20260803 14:41:15.518000
|10
|1752
|XCSE
|20260803 15:06:33.378000
|19
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938000
|10
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938000
|9
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938000
|24
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938332
|150
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938340
|2
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938352
|24
|1752
|XCSE
|20260803 15:09:14.938358
|17
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.094000
|9
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.094000
|25
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.094000
|8
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.094000
|7
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.112000
|8
|1753
|XCSE
|20260803 15:09:35.112000
|37
|1755
|XCSE
|20260803 15:18:01.669000
|1
|1755
|XCSE
|20260803 15:18:01.672000
|2
|1755
|XCSE
|20260803 15:18:01.672000
|49
|1754
|XCSE
|20260803 15:18:01.686667
|50
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:39.712000
|95
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:39.712093
|55
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:39.712115
|23
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:45.741417
|78
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:45.741444
|50
|1755
|XCSE
|20260803 15:20:45.742000
|40
|1754
|XCSE
|20260803 15:21:16.051000
|2
|1754
|XCSE
|20260803 15:21:59.786000
|10
|1757
|XCSE
|20260803 15:31:58.640000
|7
|1760
|XCSE
|20260803 15:36:25.416000
|10
|1759
|XCSE
|20260803 15:38:19.162000
|10
|1758
|XCSE
|20260803 15:38:23.069000
|48
|1758
|XCSE
|20260803 15:41:11.481000
|104
|1758
|XCSE
|20260803 15:41:11.481929
|196
|1758
|XCSE
|20260803 15:41:11.481950
|25
|1758
|XCSE
|20260803 15:41:11.493000
|10
|1757
|XCSE
|20260803 15:41:57.642000
|10
|1757
|XCSE
|20260803 15:42:58.598000
|30
|1759
|XCSE
|20260803 15:52:08.849000
|2
|1763
|XCSE
|20260803 15:56:55.399000
|150
|1764
|XCSE
|20260803 16:00:21.355628
|9
|1761
|XCSE
|20260803 16:01:04.942000
|30
|1762
|XCSE
|20260803 16:10:29.352000
|28
|1761
|XCSE
|20260803 16:11:22.463000
|10
|1764
|XCSE
|20260803 16:19:37.433000
|9
|1764
|XCSE
|20260803 16:19:37.433000
|19
|1764
|XCSE
|20260803 16:19:37.444000
|19
|1763
|XCSE
|20260803 16:19:37.464000
|14
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003779
|5
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003779
|8
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003779
|7
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003779
|19
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003779
|50
|1767
|XCSE
|20260803 16:31:23.003806
|9
|1762
|XCSE
|20260804 9:01:23.188000
|10
|1764
|XCSE
|20260804 9:03:25.707000
|2
|1765
|XCSE
|20260804 9:08:38.503000
|6
|1767
|XCSE
|20260804 9:09:37.913000
|6
|1767
|XCSE
|20260804 9:09:37.925000
|22
|1767
|XCSE
|20260804 9:11:38.156000
|3
|1767
|XCSE
|20260804 9:12:19.257000
|8
|1771
|XCSE
|20260804 9:17:18.653000
|47
|1772
|XCSE
|20260804 9:20:45.078000
|6
|1772
|XCSE
|20260804 9:20:45.078000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 9:20:45.127000
|19
|1769
|XCSE
|20260804 9:20:46.846000
|16
|1767
|XCSE
|20260804 9:20:58.896000
|4
|1767
|XCSE
|20260804 9:20:58.896000
|13
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:09.117000
|14
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:09.117000
|6
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:09.117000
|22
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:09.128000
|13
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:09.132000
|6
|1769
|XCSE
|20260804 9:21:10.174000
|9
|1771
|XCSE
|20260804 9:21:32.886000
|6
|1771
|XCSE
|20260804 9:21:32.886000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 9:21:54.822000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 9:22:49.288000
|1
|1770
|XCSE
|20260804 9:22:49.288000
|8
|1768
|XCSE
|20260804 9:23:14.827000
|19
|1769
|XCSE
|20260804 9:30:54.279000
|16
|1767
|XCSE
|20260804 9:31:25.871000
|3
|1767
|XCSE
|20260804 9:32:09.521000
|16
|1767
|XCSE
|20260804 9:32:09.521000
|25
|1766
|XCSE
|20260804 9:32:09.521025
|14
|1773
|XCSE
|20260804 9:42:12.002000
|5
|1773
|XCSE
|20260804 9:42:12.002000
|2
|1773
|XCSE
|20260804 9:42:12.002000
|66
|1772
|XCSE
|20260804 9:42:28.419000
|19
|1771
|XCSE
|20260804 9:42:54.746000
|104
|1770
|XCSE
|20260804 9:43:42.135821
|10
|1770
|XCSE
|20260804 9:44:03.178000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 9:44:03.178000
|46
|1770
|XCSE
|20260804 9:44:03.178762
|10
|1769
|XCSE
|20260804 9:45:14.577000
|9
|1769
|XCSE
|20260804 9:45:14.577000
|175
|1769
|XCSE
|20260804 9:45:14.577896
|8
|1768
|XCSE
|20260804 9:45:44.048000
|2
|1768
|XCSE
|20260804 9:45:44.048000
|11
|1769
|XCSE
|20260804 9:50:03.208000
|2
|1767
|XCSE
|20260804 9:50:18.369680
|3
|1769
|XCSE
|20260804 9:51:19.010000
|15
|1772
|XCSE
|20260804 9:52:08.318000
|6
|1771
|XCSE
|20260804 9:52:45.418000
|13
|1771
|XCSE
|20260804 9:52:45.418000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 9:52:50.816000
|20
|1769
|XCSE
|20260804 9:52:51.491000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 9:53:45.413000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 9:58:50.157000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 9:59:54.827000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 10:03:07.502000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 10:06:53.199000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 10:10:01.238000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 10:10:01.238000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 10:11:40.022000
|8
|1770
|XCSE
|20260804 10:13:22.844000
|5
|1770
|XCSE
|20260804 10:14:41.686000
|5
|1770
|XCSE
|20260804 10:14:41.686000
|5
|1770
|XCSE
|20260804 10:16:25.228000
|4
|1771
|XCSE
|20260804 10:17:51.159000
|9
|1771
|XCSE
|20260804 10:17:51.159000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:18:29.891000
|3
|1772
|XCSE
|20260804 10:20:03.465000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 10:20:03.465000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 10:21:48.254000
|8
|1772
|XCSE
|20260804 10:22:59.226000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 10:24:28.743000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 10:25:15.469000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:25:22.978000
|8
|1772
|XCSE
|20260804 10:26:02.932000
|2
|1772
|XCSE
|20260804 10:26:02.932000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 10:29:19.421000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:29:19.440000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:29:19.441000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:30:57.462000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 10:36:12.413000
|11
|1775
|XCSE
|20260804 10:38:26.341000
|10
|1775
|XCSE
|20260804 10:39:58.500000
|21
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.266000
|29
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.266000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|9
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|13
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.282000
|27
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:22.286000
|3
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:40.070000
|4
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:40.070000
|3
|1773
|XCSE
|20260804 10:41:40.070000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 10:42:57.396000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 10:58:55.207000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 10:58:55.207000
|11
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.470000
|8
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.482000
|4
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.482000
|3
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.483000
|3
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.486000
|1
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.489000
|3
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.489000
|3
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.489000
|3
|1769
|XCSE
|20260804 10:59:34.489000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 11:00:47.759000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 11:03:19.965000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 11:03:19.965000
|10
|1767
|XCSE
|20260804 11:06:14.353000
|24
|1768
|XCSE
|20260804 11:17:51.820000
|2
|1770
|XCSE
|20260804 11:24:54.721000
|8
|1770
|XCSE
|20260804 11:24:54.721000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 11:24:54.721000
|18
|1770
|XCSE
|20260804 11:25:02.190000
|2
|1770
|XCSE
|20260804 11:25:02.190000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 11:26:03.837000
|11
|1771
|XCSE
|20260804 11:33:30.954000
|30
|1769
|XCSE
|20260804 11:33:32.708000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 11:33:32.708000
|14
|1769
|XCSE
|20260804 11:33:32.708359
|134
|1769
|XCSE
|20260804 11:33:32.708381
|17
|1768
|XCSE
|20260804 11:33:35.787000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 11:34:24.732000
|1
|1770
|XCSE
|20260804 11:34:39.730000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 11:34:39.730000
|1
|1768
|XCSE
|20260804 11:35:11.046000
|11
|1768
|XCSE
|20260804 11:35:11.047000
|8
|1768
|XCSE
|20260804 11:35:11.047000
|19
|1768
|XCSE
|20260804 11:35:11.063000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 11:49:41.060000
|2
|1772
|XCSE
|20260804 11:49:51.400000
|1
|1773
|XCSE
|20260804 11:51:41.122000
|8
|1773
|XCSE
|20260804 11:51:41.122000
|4
|1773
|XCSE
|20260804 11:51:46.123000
|6
|1773
|XCSE
|20260804 11:55:31.405000
|2
|1773
|XCSE
|20260804 11:55:40.801000
|11
|1773
|XCSE
|20260804 11:55:56.268000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 11:56:03.906000
|11
|1773
|XCSE
|20260804 11:56:03.906000
|7
|1773
|XCSE
|20260804 11:56:03.906000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 11:56:24.744000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 12:00:34.761000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:02:21.692000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:02:21.704000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 12:03:38.771000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 12:05:02.452000
|6
|1770
|XCSE
|20260804 12:11:14.719000
|4
|1770
|XCSE
|20260804 12:11:14.719000
|6
|1772
|XCSE
|20260804 12:13:55.267000
|6
|1772
|XCSE
|20260804 12:13:57.418000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:14:20.784000
|6
|1771
|XCSE
|20260804 12:15:00.835000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 12:17:22.247000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 12:20:15.217000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 12:20:15.217000
|1
|1771
|XCSE
|20260804 12:20:15.217000
|8
|1771
|XCSE
|20260804 12:23:11.240000
|1
|1772
|XCSE
|20260804 12:25:10.047000
|9
|1772
|XCSE
|20260804 12:25:10.047000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 12:27:50.583000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:29:02.484000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 12:29:10.311000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 12:34:23.235000
|3
|1772
|XCSE
|20260804 12:34:23.235000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 12:37:01.231000
|2
|1770
|XCSE
|20260804 12:37:46.474000
|8
|1770
|XCSE
|20260804 12:37:46.491000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 12:37:46.491000
|2
|1770
|XCSE
|20260804 12:37:46.491000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 12:38:29.254000
|18
|1772
|XCSE
|20260804 12:50:35.045000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 12:50:35.045000
|19
|1771
|XCSE
|20260804 12:50:57.186000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 12:55:07.801000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 12:56:35.553000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 12:56:35.567000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:59:04.405000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 12:59:04.424000
|2
|1772
|XCSE
|20260804 13:05:01.109000
|9
|1772
|XCSE
|20260804 13:05:01.109000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 13:06:54.008000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 13:06:54.008000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 13:09:33.129000
|2
|1771
|XCSE
|20260804 13:10:06.883000
|2
|1771
|XCSE
|20260804 13:10:06.883000
|2
|1771
|XCSE
|20260804 13:10:06.883000
|2
|1772
|XCSE
|20260804 13:12:01.681000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 13:13:11.588000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 13:13:11.708000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 13:13:24.656000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 13:13:27.356000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 13:13:27.356000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 13:14:41.979000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 13:15:06.143000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 13:16:45.507000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 13:16:45.507000
|6
|1771
|XCSE
|20260804 13:24:57.468000
|29
|1770
|XCSE
|20260804 13:24:59.518000
|3
|1772
|XCSE
|20260804 13:29:40.978000
|7
|1772
|XCSE
|20260804 13:29:40.978000
|4
|1771
|XCSE
|20260804 13:31:20.563000
|15
|1771
|XCSE
|20260804 13:31:20.563000
|1
|1771
|XCSE
|20260804 13:31:20.581000
|9
|1771
|XCSE
|20260804 13:31:20.581000
|15
|1771
|XCSE
|20260804 13:38:53.487000
|15
|1771
|XCSE
|20260804 13:41:03.575000
|5
|1771
|XCSE
|20260804 13:41:03.594000
|15
|1771
|XCSE
|20260804 13:41:03.594000
|1
|1773
|XCSE
|20260804 13:43:55.604000
|9
|1773
|XCSE
|20260804 13:43:55.604000
|4
|1774
|XCSE
|20260804 13:45:13.908000
|7
|1774
|XCSE
|20260804 13:45:13.908000
|7
|1774
|XCSE
|20260804 13:45:13.908000
|1
|1774
|XCSE
|20260804 13:45:13.908000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 13:45:53.454000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 13:47:41.571000
|8
|1772
|XCSE
|20260804 13:47:41.587000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 13:49:19.317000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 13:49:19.317000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 13:49:19.334000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 13:49:31.076000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 13:55:18.854000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 13:55:18.854000
|19
|1773
|XCSE
|20260804 13:59:19.006000
|3
|1774
|XCSE
|20260804 13:59:49.908000
|8
|1774
|XCSE
|20260804 13:59:49.908000
|19
|1773
|XCSE
|20260804 13:59:50.009000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 14:00:09.579000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 14:00:20.366000
|19
|1770
|XCSE
|20260804 14:00:31.344000
|19
|1768
|XCSE
|20260804 14:00:31.472000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:02:01.702000
|10
|1767
|XCSE
|20260804 14:02:01.945000
|10
|1767
|XCSE
|20260804 14:03:05.363000
|10
|1765
|XCSE
|20260804 14:04:29.785000
|19
|1765
|XCSE
|20260804 14:08:13.641000
|9
|1765
|XCSE
|20260804 14:08:13.641000
|1
|1765
|XCSE
|20260804 14:08:29.362000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 14:09:22.043000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 14:09:22.360000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 14:09:24.737000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 14:09:30.310000
|9
|1768
|XCSE
|20260804 14:09:42.555000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:10:04.039000
|19
|1768
|XCSE
|20260804 14:10:41.902000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:17:04.388000
|11
|1769
|XCSE
|20260804 14:17:12.778000
|49
|1768
|XCSE
|20260804 14:18:52.190000
|28
|1767
|XCSE
|20260804 14:18:52.247000
|2
|1767
|XCSE
|20260804 14:18:52.247000
|9
|1767
|XCSE
|20260804 14:18:52.247000
|30
|1769
|XCSE
|20260804 14:20:33.798000
|30
|1770
|XCSE
|20260804 14:21:58.974000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:22:08.168000
|10
|1769
|XCSE
|20260804 14:24:24.759000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:26:24.733000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:28:24.734000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 14:33:03.122000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 14:39:07.804000
|10
|1768
|XCSE
|20260804 14:51:32.235000
|10
|1767
|XCSE
|20260804 14:57:44.371000
|10
|1767
|XCSE
|20260804 14:59:22.628000
|5
|1767
|XCSE
|20260804 15:02:40.118000
|1
|1770
|XCSE
|20260804 15:20:50.980000
|9
|1770
|XCSE
|20260804 15:20:51.132000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 15:20:58.923000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 15:26:19.339000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 15:31:42.362000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 15:31:42.362000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 15:33:18.699000
|8
|1773
|XCSE
|20260804 15:40:26.913000
|2
|1773
|XCSE
|20260804 15:40:26.913000
|19
|1774
|XCSE
|20260804 15:46:16.376000
|9
|1774
|XCSE
|20260804 15:46:16.376000
|10
|1773
|XCSE
|20260804 15:46:35.172000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 15:47:52.626000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 15:53:30.390000
|5
|1772
|XCSE
|20260804 15:53:30.407000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 15:55:24.305000
|20
|1771
|XCSE
|20260804 15:57:21.481000
|9
|1771
|XCSE
|20260804 15:57:21.481000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 15:59:24.006000
|3
|1771
|XCSE
|20260804 15:59:24.032000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 15:59:24.032000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 15:59:59.771000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 16:00:53.209000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 16:04:13.638000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 16:05:03.133000
|3
|1771
|XCSE
|20260804 16:05:18.061000
|7
|1771
|XCSE
|20260804 16:05:18.061000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 16:10:32.795000
|1
|1773
|XCSE
|20260804 16:11:09.174000
|3
|1774
|XCSE
|20260804 16:16:24.777000
|17
|1774
|XCSE
|20260804 16:16:24.798000
|3
|1774
|XCSE
|20260804 16:16:24.798000
|30
|1775
|XCSE
|20260804 16:19:08.234000
|38
|1776
|XCSE
|20260804 16:22:06.440000
|19
|1775
|XCSE
|20260804 16:22:14.015000
|10
|1774
|XCSE
|20260804 16:22:19.581000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 16:24:02.413000
|10
|1770
|XCSE
|20260804 16:25:21.400000
|10
|1772
|XCSE
|20260804 16:28:50.784000
|10
|1771
|XCSE
|20260804 16:30:10.998000
|30
|1773
|XCSE
|20260804 16:38:06.225708
|9
|1776
|XCSE
|20260805 9:00:13.139000
|10
|1776
|XCSE
|20260805 9:00:29.370000
|10
|1781
|XCSE
|20260805 9:01:37.057000
|10
|1779
|XCSE
|20260805 9:01:37.075000
|10
|1771
|XCSE
|20260805 9:02:25.415000
|10
|1761
|XCSE
|20260805 9:03:58.721000
|8
|1760
|XCSE
|20260805 9:04:00.456000
|2
|1760
|XCSE
|20260805 9:04:00.456000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 9:06:39.357000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 9:06:51.084000
|11
|1758
|XCSE
|20260805 9:09:44.837000
|10
|1754
|XCSE
|20260805 9:10:06.505000
|10
|1753
|XCSE
|20260805 9:10:41.722000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 9:10:41.743000
|10
|1753
|XCSE
|20260805 9:12:34.900000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 9:13:21.836000
|10
|1750
|XCSE
|20260805 9:14:04.869000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 9:14:09.895000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 9:15:08.823000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 9:16:29.326000
|10
|1750
|XCSE
|20260805 9:16:29.342000
|10
|1748
|XCSE
|20260805 9:17:36.799000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 9:18:39.446000
|10
|1743
|XCSE
|20260805 9:18:42.217000
|47
|1740
|XCSE
|20260805 9:18:42.289000
|10
|1737
|XCSE
|20260805 9:18:47.230000
|10
|1741
|XCSE
|20260805 9:20:31.269000
|10
|1732
|XCSE
|20260805 9:22:25.899000
|10
|1733
|XCSE
|20260805 9:23:51.771000
|10
|1726
|XCSE
|20260805 9:26:10.914000
|10
|1723
|XCSE
|20260805 9:26:50.727000
|10
|1716
|XCSE
|20260805 9:26:52.422000
|10
|1723
|XCSE
|20260805 9:30:39.564000
|10
|1720
|XCSE
|20260805 9:31:29.697000
|2
|1726
|XCSE
|20260805 9:34:12.075000
|8
|1726
|XCSE
|20260805 9:34:12.075000
|10
|1727
|XCSE
|20260805 9:34:57.950000
|10
|1725
|XCSE
|20260805 9:35:57.962000
|10
|1725
|XCSE
|20260805 9:37:31.787000
|10
|1724
|XCSE
|20260805 9:37:33.116000
|10
|1723
|XCSE
|20260805 9:38:52.853000
|10
|1721
|XCSE
|20260805 9:39:07.244000
|7
|1721
|XCSE
|20260805 9:40:37.947000
|3
|1721
|XCSE
|20260805 9:41:50.388000
|10
|1729
|XCSE
|20260805 9:44:56.209000
|10
|1727
|XCSE
|20260805 9:45:15.414000
|10
|1727
|XCSE
|20260805 9:45:56.862000
|10
|1727
|XCSE
|20260805 9:47:02.206000
|10
|1733
|XCSE
|20260805 9:50:03.068000
|10
|1734
|XCSE
|20260805 9:50:48.218000
|10
|1734
|XCSE
|20260805 9:50:54.685000
|5
|1742
|XCSE
|20260805 9:52:05.843000
|4
|1742
|XCSE
|20260805 9:52:06.938000
|10
|1743
|XCSE
|20260805 9:53:58.713000
|10
|1742
|XCSE
|20260805 9:54:00.931000
|10
|1745
|XCSE
|20260805 9:57:06.259000
|10
|1746
|XCSE
|20260805 10:00:22.384000
|10
|1745
|XCSE
|20260805 10:00:38.716000
|10
|1744
|XCSE
|20260805 10:03:43.161000
|10
|1742
|XCSE
|20260805 10:03:43.476000
|4
|1748
|XCSE
|20260805 10:06:39.971000
|6
|1748
|XCSE
|20260805 10:08:20.323000
|4
|1748
|XCSE
|20260805 10:08:20.323000
|10
|1744
|XCSE
|20260805 10:09:58.381000
|10
|1741
|XCSE
|20260805 10:10:56.432000
|10
|1737
|XCSE
|20260805 10:11:17.307000
|6
|1742
|XCSE
|20260805 10:18:17.965000
|4
|1742
|XCSE
|20260805 10:18:17.965000
|10
|1741
|XCSE
|20260805 10:20:00.104000
|9
|1741
|XCSE
|20260805 10:21:40.222000
|1
|1741
|XCSE
|20260805 10:21:40.222000
|10
|1741
|XCSE
|20260805 10:23:21.260000
|3
|1744
|XCSE
|20260805 10:23:33.128000
|10
|1744
|XCSE
|20260805 10:23:35.403000
|10
|1743
|XCSE
|20260805 10:23:35.421000
|10
|1742
|XCSE
|20260805 10:23:35.440000
|10
|1746
|XCSE
|20260805 10:26:53.243000
|10
|1748
|XCSE
|20260805 10:29:23.269000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 10:29:24.002000
|10
|1747
|XCSE
|20260805 10:29:32.441000
|10
|1746
|XCSE
|20260805 10:29:32.449000
|10
|1751
|XCSE
|20260805 10:31:58.123000
|10
|1750
|XCSE
|20260805 10:31:58.143000
|28
|1751
|XCSE
|20260805 10:35:04.768000
|9
|1751
|XCSE
|20260805 10:35:04.768000
|9
|1751
|XCSE
|20260805 10:35:04.768000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 10:37:23.019000
|8
|1758
|XCSE
|20260805 10:37:23.034000
|2
|1758
|XCSE
|20260805 10:37:23.034000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 10:38:02.722000
|10
|1758
|XCSE
|20260805 10:38:03.947000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 10:38:27.516000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 10:38:27.519000
|10
|1753
|XCSE
|20260805 10:40:20.299000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 10:42:01.267000
|10
|1751
|XCSE
|20260805 10:43:03.392000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 10:45:55.927000
|10
|1752
|XCSE
|20260805 10:45:56.029000
|8
|1751
|XCSE
|20260805 10:48:04.724000
|10
|1754
|XCSE
|20260805 10:50:19.944000
|10
|1753
|XCSE
|20260805 10:53:24.167000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 11:00:37.315000
|10
|1755
|XCSE
|20260805 11:01:19.735000
|10
|1754
|XCSE
|20260805 11:02:46.248000
|10
|1754
|XCSE
|20260805 11:03:06.451000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:07:26.438000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 11:08:47.007000
|10
|1755
|XCSE
|20260805 11:08:47.026000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 11:12:37.356000
|10
|1755
|XCSE
|20260805 11:17:04.175000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:17:30.168000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:17:30.247000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:19:34.654000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:19:35.296000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 11:19:35.302000
|19
|1758
|XCSE
|20260805 11:23:30.417000
|19
|1757
|XCSE
|20260805 11:23:30.442000
|19
|1758
|XCSE
|20260805 11:23:30.460000
|19
|1757
|XCSE
|20260805 11:23:30.622000
|58
|1761
|XCSE
|20260805 11:23:33.163000
|10
|1769
|XCSE
|20260805 11:26:35.711000
|10
|1768
|XCSE
|20260805 11:26:50.481000
|10
|1770
|XCSE
|20260805 11:30:00.310000
|10
|1769
|XCSE
|20260805 11:30:00.339000
|4
|1772
|XCSE
|20260805 11:30:06.978000
|6
|1772
|XCSE
|20260805 11:30:13.069000
|4
|1772
|XCSE
|20260805 11:30:13.069000
|5
|1770
|XCSE
|20260805 11:30:13.231000
|5
|1770
|XCSE
|20260805 11:30:13.231000
|10
|1769
|XCSE
|20260805 11:31:45.232000
|10
|1763
|XCSE
|20260805 11:35:36.961000
|7
|1762
|XCSE
|20260805 11:35:46.109000
|3
|1762
|XCSE
|20260805 11:35:46.109000
|10
|1766
|XCSE
|20260805 11:39:23.284000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 11:39:24.474000
|10
|1764
|XCSE
|20260805 11:42:04.921000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 11:49:52.632000
|10
|1766
|XCSE
|20260805 11:50:29.949000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 11:50:38.311000
|10
|1764
|XCSE
|20260805 11:50:44.038000
|10
|1764
|XCSE
|20260805 11:56:08.411000
|28
|1766
|XCSE
|20260805 12:14:32.301000
|19
|1767
|XCSE
|20260805 12:15:14.068000
|1
|1767
|XCSE
|20260805 12:15:16.225000
|19
|1766
|XCSE
|20260805 12:16:19.899000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 12:27:36.296000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 12:31:34.950000
|4
|1768
|XCSE
|20260805 12:37:44.285000
|5
|1768
|XCSE
|20260805 12:37:44.285000
|5
|1768
|XCSE
|20260805 12:38:33.273000
|10
|1768
|XCSE
|20260805 12:42:22.830000
|16
|1768
|XCSE
|20260805 12:42:22.832000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 12:42:22.848000
|10
|1766
|XCSE
|20260805 12:42:28.821000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 12:42:28.866000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 12:45:20.035000
|10
|1764
|XCSE
|20260805 12:46:36.382000
|47
|1762
|XCSE
|20260805 12:46:36.424000
|10
|1762
|XCSE
|20260805 12:51:50.844000
|10
|1761
|XCSE
|20260805 12:55:00.326000
|10
|1760
|XCSE
|20260805 12:55:00.344000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 12:57:45.368000
|3
|1758
|XCSE
|20260805 13:00:13.912000
|7
|1758
|XCSE
|20260805 13:00:13.912000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 13:00:57.517000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 13:02:12.391000
|10
|1760
|XCSE
|20260805 13:06:36.134000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:06:36.154000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:06:36.168000
|5
|1756
|XCSE
|20260805 13:09:01.120000
|5
|1756
|XCSE
|20260805 13:09:01.120000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:15:03.693000
|10
|1760
|XCSE
|20260805 13:23:04.388000
|57
|1760
|XCSE
|20260805 13:23:04.389000
|93
|1760
|XCSE
|20260805 13:23:04.389000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:30:13.863000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:34:52.750000
|10
|1758
|XCSE
|20260805 13:34:52.760000
|75
|1761
|XCSE
|20260805 13:46:24.156000
|10
|1760
|XCSE
|20260805 13:48:35.566000
|4
|1759
|XCSE
|20260805 13:50:12.557000
|6
|1759
|XCSE
|20260805 13:50:12.557000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 13:56:09.054000
|7
|1759
|XCSE
|20260805 13:57:52.753000
|3
|1759
|XCSE
|20260805 13:57:52.753000
|10
|1758
|XCSE
|20260805 13:57:52.780000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 14:04:30.707000
|10
|1756
|XCSE
|20260805 14:04:48.359000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 14:15:15.248000
|37
|1760
|XCSE
|20260805 14:31:10.632000
|29
|1759
|XCSE
|20260805 14:31:43.041000
|24
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:11.008000
|5
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:11.008000
|8
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:11.212000
|11
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:11.212000
|3
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:13.101000
|7
|1762
|XCSE
|20260805 14:39:13.120000
|19
|1767
|XCSE
|20260805 14:39:52.459000
|19
|1768
|XCSE
|20260805 14:40:25.036000
|19
|1768
|XCSE
|20260805 14:42:26.724000
|3
|1768
|XCSE
|20260805 14:42:45.068000
|17
|1768
|XCSE
|20260805 14:42:50.550000
|3
|1768
|XCSE
|20260805 14:42:50.550000
|19
|1767
|XCSE
|20260805 14:42:57.851000
|20
|1767
|XCSE
|20260805 14:42:57.868000
|7
|1767
|XCSE
|20260805 14:42:57.872000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 14:42:57.872000
|10
|1768
|XCSE
|20260805 14:47:07.585000
|19
|1770
|XCSE
|20260805 14:48:03.020000
|6
|1769
|XCSE
|20260805 14:52:36.613000
|4
|1769
|XCSE
|20260805 14:52:36.613000
|10
|1770
|XCSE
|20260805 14:55:26.679000
|9
|1772
|XCSE
|20260805 14:57:40.580000
|1
|1772
|XCSE
|20260805 15:00:45.765000
|9
|1772
|XCSE
|20260805 15:00:45.765000
|9
|1772
|XCSE
|20260805 15:00:45.765000
|20
|1771
|XCSE
|20260805 15:00:45.783000
|20
|1770
|XCSE
|20260805 15:01:16.533000
|19
|1770
|XCSE
|20260805 15:01:29.544000
|19
|1769
|XCSE
|20260805 15:03:02.064000
|19
|1766
|XCSE
|20260805 15:03:02.118000
|14
|1768
|XCSE
|20260805 15:11:04.032000
|5
|1768
|XCSE
|20260805 15:11:04.033000
|19
|1767
|XCSE
|20260805 15:15:58.319000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 15:18:21.368000
|8
|1766
|XCSE
|20260805 15:18:54.037000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 15:20:18.316000
|10
|1766
|XCSE
|20260805 15:21:37.548000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 15:25:55.059000
|9
|1767
|XCSE
|20260805 15:25:55.059000
|10
|1767
|XCSE
|20260805 15:25:55.059000
|28
|1769
|XCSE
|20260805 15:34:51.333000
|28
|1768
|XCSE
|20260805 15:36:06.835000
|10
|1768
|XCSE
|20260805 15:36:06.835000
|30
|1769
|XCSE
|20260805 15:39:53.131000
|28
|1768
|XCSE
|20260805 15:40:00.039000
|19
|1767
|XCSE
|20260805 15:40:03.144000
|19
|1765
|XCSE
|20260805 15:40:03.259000
|19
|1764
|XCSE
|20260805 15:41:20.513000
|10
|1763
|XCSE
|20260805 15:45:23.066000
|10
|1763
|XCSE
|20260805 15:49:28.217000
|10
|1763
|XCSE
|20260805 15:49:46.644000
|10
|1762
|XCSE
|20260805 15:50:00.524000
|10
|1762
|XCSE
|20260805 15:51:00.417000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 15:57:06.499000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 15:57:06.499000
|10
|1765
|XCSE
|20260805 15:57:06.499000
|29
|1764
|XCSE
|20260805 15:57:06.504000
|11
|1764
|XCSE
|20260805 15:57:06.519000
|4
|1764
|XCSE
|20260805 15:57:06.519000
|8
|1764
|XCSE
|20260805 15:57:06.527000
|29
|1763
|XCSE
|20260805 15:57:06.539000
|29
|1762
|XCSE
|20260805 15:57:25.582000
|29
|1761
|XCSE
|20260805 16:00:37.699000
|10
|1761
|XCSE
|20260805 16:00:37.699000
|9
|1761
|XCSE
|20260805 16:00:37.699000
|12
|1761
|XCSE
|20260805 16:00:37.713000
|16
|1762
|XCSE
|20260805 16:01:13.223000
|20
|1762
|XCSE
|20260805 16:02:15.597000
|7
|1762
|XCSE
|20260805 16:02:23.862000
|49
|1761
|XCSE
|20260805 16:03:00.011000
|26
|1761
|XCSE
|20260805 16:03:00.285000
|20
|1761
|XCSE
|20260805 16:03:00.285000
|19
|1760
|XCSE
|20260805 16:03:04.180000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 16:03:10.642000
|11
|1760
|XCSE
|20260805 16:04:22.453000
|9
|1760
|XCSE
|20260805 16:04:36.253000
|10
|1760
|XCSE
|20260805 16:04:36.253000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 16:04:42.377000
|10
|1758
|XCSE
|20260805 16:06:41.683000
|10
|1757
|XCSE
|20260805 16:06:42.878000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 16:09:08.716000
|9
|1759
|XCSE
|20260805 16:10:00.718000
|11
|1759
|XCSE
|20260805 16:10:00.718000
|7
|1759
|XCSE
|20260805 16:10:00.785000
|29
|1759
|XCSE
|20260805 16:11:38.235000
|20
|1760
|XCSE
|20260805 16:14:02.003000
|12
|1760
|XCSE
|20260805 16:15:45.938000
|9
|1760
|XCSE
|20260805 16:15:45.971000
|19
|1760
|XCSE
|20260805 16:15:45.971000
|10
|1759
|XCSE
|20260805 16:16:22.454000
|16
|1761
|XCSE
|20260805 16:18:40.454000
|47
|1764
|XCSE
|20260805 16:23:16.900462
|10
|1785
|XCSE
|20260806 9:02:43.287000
|10
|1791
|XCSE
|20260806 9:04:46.808000
|10
|1790
|XCSE
|20260806 9:07:13.051000
|10
|1791
|XCSE
|20260806 9:09:24.683000
|10
|1791
|XCSE
|20260806 9:10:13.730000
|10
|1788
|XCSE
|20260806 9:12:34.074000
|10
|1786
|XCSE
|20260806 9:12:34.103000
|10
|1784
|XCSE
|20260806 9:12:46.972000
|10
|1782
|XCSE
|20260806 9:13:36.032000
|10
|1783
|XCSE
|20260806 9:15:17.607000
|10
|1787
|XCSE
|20260806 9:17:51.867000
|7
|1787
|XCSE
|20260806 9:17:51.867000
|11
|1787
|XCSE
|20260806 9:17:51.867000
|10
|1786
|XCSE
|20260806 9:17:55.614000
|2
|1786
|XCSE
|20260806 9:21:32.534000
|10
|1793
|XCSE
|20260806 9:23:44.812000
|10
|1796
|XCSE
|20260806 9:24:06.357000
|3
|1796
|XCSE
|20260806 9:24:06.357000
|6
|1796
|XCSE
|20260806 9:24:06.357000
|9
|1796
|XCSE
|20260806 9:24:06.357000
|10
|1794
|XCSE
|20260806 9:25:33.188000
|10
|1793
|XCSE
|20260806 9:25:33.210000
|1
|1794
|XCSE
|20260806 9:28:13.062000
|7
|1794
|XCSE
|20260806 9:28:13.062000
|10
|1796
|XCSE
|20260806 9:29:40.675000
|10
|1796
|XCSE
|20260806 9:31:09.667000
|10
|1795
|XCSE
|20260806 9:32:03.154000
|2
|1795
|XCSE
|20260806 9:32:03.175000
|10
|1793
|XCSE
|20260806 9:33:05.191000
|10
|1793
|XCSE
|20260806 9:34:09.244000
|1
|1792
|XCSE
|20260806 9:34:57.698000
|9
|1792
|XCSE
|20260806 9:35:04.310000
|10
|1792
|XCSE
|20260806 9:35:05.412000
|2
|1792
|XCSE
|20260806 9:35:05.412000
|9
|1792
|XCSE
|20260806 9:36:35.930000
|1
|1792
|XCSE
|20260806 9:36:37.935000
|9
|1792
|XCSE
|20260806 9:36:37.935000
|4
|1795
|XCSE
|20260806 9:36:43.510000
|7
|1795
|XCSE
|20260806 9:36:43.512000
|10
|1795
|XCSE
|20260806 9:36:43.514000
|10
|1793
|XCSE
|20260806 9:38:04.786000
|8
|1793
|XCSE
|20260806 9:38:05.758000
|1
|1798
|XCSE
|20260806 9:42:11.054000
|9
|1798
|XCSE
|20260806 9:42:11.054000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:43:15.713000
|27
|1804
|XCSE
|20260806 9:44:05.552000
|10
|1803
|XCSE
|20260806 9:44:05.576000
|10
|1801
|XCSE
|20260806 9:44:05.648000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:44:22.644000
|9
|1801
|XCSE
|20260806 9:45:05.338000
|9
|1801
|XCSE
|20260806 9:45:05.349000
|9
|1801
|XCSE
|20260806 9:45:13.999000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:45:14.030000
|10
|1798
|XCSE
|20260806 9:45:57.180000
|7
|1803
|XCSE
|20260806 9:48:32.032000
|3
|1803
|XCSE
|20260806 9:48:32.032000
|19
|1801
|XCSE
|20260806 9:48:32.052000
|10
|1802
|XCSE
|20260806 9:50:59.635000
|10
|1801
|XCSE
|20260806 9:51:42.605000
|10
|1800
|XCSE
|20260806 9:51:47.297000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:52:08.593000
|10
|1797
|XCSE
|20260806 9:52:08.607000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:54:31.206000
|10
|1798
|XCSE
|20260806 9:54:57.454000
|10
|1797
|XCSE
|20260806 9:56:52.469000
|10
|1800
|XCSE
|20260806 9:56:59.108000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 9:57:23.485000
|10
|1801
|XCSE
|20260806 10:00:06.582000
|10
|1802
|XCSE
|20260806 10:02:43.994000
|29
|1802
|XCSE
|20260806 10:02:43.994000
|9
|1802
|XCSE
|20260806 10:02:43.994000
|10
|1802
|XCSE
|20260806 10:02:43.994000
|20
|1801
|XCSE
|20260806 10:05:03.779000
|20
|1801
|XCSE
|20260806 10:05:03.798000
|20
|1801
|XCSE
|20260806 10:05:17.640000
|10
|1800
|XCSE
|20260806 10:06:28.279000
|28
|1803
|XCSE
|20260806 10:06:30.776000
|20
|1803
|XCSE
|20260806 10:08:49.493000
|10
|1801
|XCSE
|20260806 10:10:36.077000
|10
|1799
|XCSE
|20260806 10:11:06.999000
|10
|1804
|XCSE
|20260806 10:21:07.506000
|10
|1804
|XCSE
|20260806 10:22:07.820000
|10
|1803
|XCSE
|20260806 10:22:10.949000
|2
|1803
|XCSE
|20260806 10:24:37.338000
|10
|1806
|XCSE
|20260806 10:26:00.417000
|10
|1806
|XCSE
|20260806 10:26:00.595000
|10
|1806
|XCSE
|20260806 10:26:55.794000
|20
|1807
|XCSE
|20260806 10:30:23.110000
|19
|1806
|XCSE
|20260806 10:30:23.140000
|19
|1806
|XCSE
|20260806 10:31:38.422000
|19
|1809
|XCSE
|20260806 10:36:09.895000
|10
|1807
|XCSE
|20260806 10:36:13.991000
|1
|1807
|XCSE
|20260806 10:36:13.991000
|8
|1807
|XCSE
|20260806 10:36:16.452000
|11
|1807
|XCSE
|20260806 10:36:16.452000
|19
|1806
|XCSE
|20260806 10:36:19.390000
|14
|1810
|XCSE
|20260806 10:37:28.067000
|10
|1812
|XCSE
|20260806 10:37:34.348000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 10:45:00.300000
|8
|1818
|XCSE
|20260806 10:45:00.319000
|19
|1819
|XCSE
|20260806 10:46:34.316000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 10:47:53.258000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 10:51:05.212000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 10:53:47.539000
|9
|1817
|XCSE
|20260806 10:53:47.539000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 10:58:00.413000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 11:00:54.697000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 11:01:00.712000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 11:06:47.630000
|20
|1817
|XCSE
|20260806 11:08:11.749000
|9
|1820
|XCSE
|20260806 11:15:27.481000
|9
|1819
|XCSE
|20260806 11:16:33.031000
|1
|1819
|XCSE
|20260806 11:16:33.031000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 11:22:29.854000
|19
|1821
|XCSE
|20260806 11:26:31.608000
|20
|1820
|XCSE
|20260806 11:26:34.046000
|19
|1822
|XCSE
|20260806 11:33:47.304000
|19
|1821
|XCSE
|20260806 11:33:47.360000
|19
|1822
|XCSE
|20260806 11:36:25.857000
|3
|1825
|XCSE
|20260806 11:42:52.468000
|10
|1824
|XCSE
|20260806 11:43:06.752000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 11:43:31.545000
|2
|1822
|XCSE
|20260806 11:43:45.066000
|8
|1822
|XCSE
|20260806 11:43:45.072000
|2
|1822
|XCSE
|20260806 11:43:45.072000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 11:44:13.411000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 11:44:51.032000
|7
|1822
|XCSE
|20260806 11:44:51.036000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 11:44:52.093000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 11:47:16.649000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 11:47:34.387000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 11:48:38.671000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 11:48:46.133000
|4
|1819
|XCSE
|20260806 11:48:56.006000
|6
|1819
|XCSE
|20260806 11:50:02.888000
|4
|1819
|XCSE
|20260806 11:50:02.888000
|19
|1820
|XCSE
|20260806 11:52:30.565000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 11:52:35.734000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 11:53:39.932000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 11:53:56.098000
|6
|1818
|XCSE
|20260806 11:55:03.598000
|19
|1820
|XCSE
|20260806 12:05:10.713000
|20
|1819
|XCSE
|20260806 12:05:11.070000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 12:05:28.136000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 12:07:36.175000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 12:07:36.307000
|8
|1818
|XCSE
|20260806 12:07:36.307000
|1
|1818
|XCSE
|20260806 12:07:36.307000
|27
|1818
|XCSE
|20260806 12:07:36.307000
|3
|1817
|XCSE
|20260806 12:07:38.830000
|7
|1817
|XCSE
|20260806 12:07:38.836000
|3
|1817
|XCSE
|20260806 12:07:38.836000
|10
|1815
|XCSE
|20260806 12:10:17.935000
|10
|1816
|XCSE
|20260806 12:11:27.172000
|50
|1818
|XCSE
|20260806 12:14:34.024000
|46
|1817
|XCSE
|20260806 12:14:55.419000
|19
|1816
|XCSE
|20260806 12:14:57.264000
|10
|1815
|XCSE
|20260806 12:14:59.510000
|19
|1818
|XCSE
|20260806 12:28:42.264000
|18
|1817
|XCSE
|20260806 12:28:43.446000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 12:28:43.446000
|10
|1816
|XCSE
|20260806 12:29:50.645000
|9
|1816
|XCSE
|20260806 12:29:50.645000
|10
|1815
|XCSE
|20260806 12:30:00.119000
|1
|1814
|XCSE
|20260806 12:30:10.995000
|9
|1814
|XCSE
|20260806 12:31:03.673000
|10
|1813
|XCSE
|20260806 12:33:47.448000
|6
|1816
|XCSE
|20260806 12:37:11.135000
|4
|1816
|XCSE
|20260806 12:38:11.944000
|6
|1816
|XCSE
|20260806 12:38:11.944000
|10
|1816
|XCSE
|20260806 12:41:17.472000
|10
|1815
|XCSE
|20260806 12:42:13.035000
|20
|1817
|XCSE
|20260806 12:58:19.756000
|9
|1817
|XCSE
|20260806 12:58:19.756000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 12:58:19.756000
|9
|1817
|XCSE
|20260806 12:58:19.756000
|20
|1817
|XCSE
|20260806 13:01:47.129000
|10
|1816
|XCSE
|20260806 13:16:59.033000
|9
|1816
|XCSE
|20260806 13:16:59.033000
|19
|1816
|XCSE
|20260806 13:17:05.935000
|20
|1815
|XCSE
|20260806 13:17:05.955000
|20
|1814
|XCSE
|20260806 13:20:10.911000
|10
|1814
|XCSE
|20260806 13:20:10.911000
|20
|1814
|XCSE
|20260806 13:20:10.916000
|10
|1814
|XCSE
|20260806 13:22:49.196000
|10
|1814
|XCSE
|20260806 13:22:49.196000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 13:27:55.752000
|17
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.625000
|2
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.643000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.643000
|9
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.643000
|17
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.658000
|12
|1817
|XCSE
|20260806 13:28:45.658000
|58
|1819
|XCSE
|20260806 13:32:14.716000
|30
|1818
|XCSE
|20260806 13:32:14.736000
|19
|1818
|XCSE
|20260806 13:32:14.741000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 13:32:14.741000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 13:34:32.135000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 13:38:13.599000
|10
|1817
|XCSE
|20260806 13:38:13.599000
|9
|1817
|XCSE
|20260806 13:38:13.599000
|1
|1817
|XCSE
|20260806 13:38:13.599000
|20
|1816
|XCSE
|20260806 13:40:44.136000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 13:50:34.932000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 13:50:39.293000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 13:50:45.373000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 13:50:51.384000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 13:51:00.385000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 13:51:26.345000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 13:51:57.388000
|20
|1821
|XCSE
|20260806 13:52:04.095000
|19
|1820
|XCSE
|20260806 13:52:14.616000
|13
|1824
|XCSE
|20260806 14:06:15.973000
|39
|1823
|XCSE
|20260806 14:06:33.078000
|10
|1823
|XCSE
|20260806 14:09:43.766000
|29
|1823
|XCSE
|20260806 14:11:50.826000
|30
|1822
|XCSE
|20260806 14:11:51.298000
|5
|1822
|XCSE
|20260806 14:11:51.858000
|10
|1821
|XCSE
|20260806 14:17:07.589000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 14:19:55.959000
|10
|1821
|XCSE
|20260806 14:24:36.740000
|10
|1821
|XCSE
|20260806 14:24:36.745000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 14:28:39.046000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 14:28:39.057000
|19
|1822
|XCSE
|20260806 14:32:41.089000
|19
|1822
|XCSE
|20260806 14:32:58.465000
|6
|1821
|XCSE
|20260806 14:35:17.603000
|13
|1821
|XCSE
|20260806 14:35:17.618000
|6
|1821
|XCSE
|20260806 14:35:17.618000
|20
|1821
|XCSE
|20260806 14:36:30.346000
|10
|1821
|XCSE
|20260806 14:36:48.395000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 14:36:51.731000
|10
|1823
|XCSE
|20260806 14:45:52.163000
|10
|1822
|XCSE
|20260806 14:52:59.137000
|9
|1822
|XCSE
|20260806 14:52:59.137000
|19
|1822
|XCSE
|20260806 14:53:53.423000
|10
|1821
|XCSE
|20260806 14:53:53.571000
|10
|1820
|XCSE
|20260806 14:56:00.459000
|10
|1819
|XCSE
|20260806 14:58:07.582000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 15:01:01.767000
|10
|1818
|XCSE
|20260806 15:01:01.767000
|8
|1817
|XCSE
|20260806 15:02:29.941000
|20
|1817
|XCSE
|20260806 15:07:34.649000
|20
|1815
|XCSE
|20260806 15:07:45.672000
|19
|1815
|XCSE
|20260806 15:18:14.667000
|2
|1817
|XCSE
|20260806 15:27:12.680000
|2
|1817
|XCSE
|20260806 15:27:12.680000
|6
|1817
|XCSE
|20260806 15:27:12.680000
|10
|1816
|XCSE
|20260806 15:28:41.061000
|20
|1817
|XCSE
|20260806 15:30:27.563000
|20
|1816
|XCSE
|20260806 15:30:32.043000
|1
|1815
|XCSE
|20260806 15:31:01.946000
|18
|1815
|XCSE
|20260806 15:31:01.946000
|10
|1814
|XCSE
|20260806 15:33:34.389000
|10
|1815
|XCSE
|20260806 15:36:40.210000
|10
|1814
|XCSE
|20260806 15:40:40.838000
|9
|1814
|XCSE
|20260806 15:40:40.838000
|9
|1814
|XCSE
|20260806 15:40:40.838000
|20
|1813
|XCSE
|20260806 15:45:10.482000
|10
|1813
|XCSE
|20260806 15:45:10.482000
|10
|1813
|XCSE
|20260806 15:45:10.482000
|7
|1816
|XCSE
|20260806 15:53:23.139000
|23
|1816
|XCSE
|20260806 15:53:23.139000
|28
|1815
|XCSE
|20260806 15:53:23.160000
|19
|1814
|XCSE
|20260806 15:53:23.178000
|19
|1813
|XCSE
|20260806 15:53:23.193000
|10
|1813
|XCSE
|20260806 15:53:23.215000
|19
|1813
|XCSE
|20260806 15:54:15.230000
|28
|1812
|XCSE
|20260806 15:57:43.502000
|9
|1812
|XCSE
|20260806 15:57:43.502000
|5
|1811
|XCSE
|20260806 15:57:43.511000
|5
|1811
|XCSE
|20260806 15:59:41.375000
|5
|1811
|XCSE
|20260806 15:59:41.375000
|9
|1811
|XCSE
|20260806 15:59:41.375000
|10
|1809
|XCSE
|20260806 15:59:41.401000
|8
|1810
|XCSE
|20260806 15:59:59.650000
|4
|1812
|XCSE
|20260806 16:03:51.952000
|15
|1812
|XCSE
|20260806 16:08:09.671000
|4
|1812
|XCSE
|20260806 16:08:09.671000
|20
|1812
|XCSE
|20260806 16:08:09.675000
|9
|1812
|XCSE
|20260806 16:08:09.693000
|30
|1812
|XCSE
|20260806 16:08:09.694000
|20
|1811
|XCSE
|20260806 16:08:31.365000
|19
|1810
|XCSE
|20260806 16:09:41.719000
|10
|1810
|XCSE
|20260806 16:10:47.395000
|10
|1810
|XCSE
|20260806 16:12:38.473000
|9
|1810
|XCSE
|20260806 16:13:44.534000
|1
|1810
|XCSE
|20260806 16:13:44.534000
|10
|1810
|XCSE
|20260806 16:14:37.549000
|1
|1810
|XCSE
|20260806 16:15:15.533000
|5
|1810
|XCSE
|20260806 16:15:15.533000
|10
|1810
|XCSE
|20260806 16:15:38.502000
|10
|1810
|XCSE
|20260806 16:16:13.493000
|20
|1808
|XCSE
|20260806 16:16:22.067000
|9
|1808
|XCSE
|20260806 16:16:22.067000
|28
|1808
|XCSE
|20260806 16:20:42.516000
|29
|1807
|XCSE
|20260806 16:25:47.617000
|9
|1807
|XCSE
|20260806 16:25:47.617000
|19
|1807
|XCSE
|20260806 16:25:47.619000
|11
|1807
|XCSE
|20260806 16:25:47.619000
|31
|1807
|XCSE
|20260806 16:25:47.632000
|14
|1807
|XCSE
|20260806 16:27:59.937000
|10
|1807
|XCSE
|20260806 16:27:59.938000
|12
|1807
|XCSE
|20260806 16:27:59.940000
|10
|1806
|XCSE
|20260806 16:27:59.956000
|10
|1805
|XCSE
|20260806 16:28:21.659000
|6
|1804
|XCSE
|20260806 16:29:48.798000
|5
|1803
|XCSE
|20260806 16:29:49.039000
|5
|1803
|XCSE
|20260806 16:29:49.039000
|8
|1800
|XCSE
|20260807 9:00:03.139000
|8
|1800
|XCSE
|20260807 9:04:00.835000
|1
|1800
|XCSE
|20260807 9:04:00.835000
|9
|1800
|XCSE
|20260807 9:04:42.880000
|9
|1798
|XCSE
|20260807 9:05:01.858000
|8
|1798
|XCSE
|20260807 9:05:01.858000
|9
|1797
|XCSE
|20260807 9:05:15.957000
|9
|1796
|XCSE
|20260807 9:05:17.352000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 9:08:34.746000
|9
|1793
|XCSE
|20260807 9:08:34.784000
|9
|1793
|XCSE
|20260807 9:09:16.984000
|9
|1793
|XCSE
|20260807 9:10:52.008000
|9
|1792
|XCSE
|20260807 9:10:52.025000
|9
|1793
|XCSE
|20260807 9:10:54.899000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 9:11:01.205000
|4
|1793
|XCSE
|20260807 9:13:21.553000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 9:18:23.898000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 9:18:23.898000
|18
|1791
|XCSE
|20260807 9:19:05.031000
|17
|1789
|XCSE
|20260807 9:19:05.803000
|18
|1789
|XCSE
|20260807 9:19:05.830000
|24
|1788
|XCSE
|20260807 9:19:06.737848
|17
|1788
|XCSE
|20260807 9:19:12.091419
|18
|1789
|XCSE
|20260807 9:20:51.382000
|26
|1788
|XCSE
|20260807 9:20:51.406519
|9
|1788
|XCSE
|20260807 9:20:51.423000
|233
|1788
|XCSE
|20260807 9:20:51.423045
|9
|1785
|XCSE
|20260807 9:21:32.333000
|9
|1783
|XCSE
|20260807 9:23:39.279000
|9
|1781
|XCSE
|20260807 9:26:30.916000
|9
|1782
|XCSE
|20260807 9:30:09.478000
|9
|1781
|XCSE
|20260807 9:31:02.800000
|9
|1779
|XCSE
|20260807 9:33:30.017000
|9
|1777
|XCSE
|20260807 9:33:54.174000
|9
|1781
|XCSE
|20260807 9:38:37.614000
|8
|1781
|XCSE
|20260807 9:38:37.614000
|9
|1779
|XCSE
|20260807 9:39:08.335000
|9
|1778
|XCSE
|20260807 9:39:08.336000
|9
|1778
|XCSE
|20260807 9:39:08.344000
|25
|1781
|XCSE
|20260807 9:45:34.974000
|27
|1780
|XCSE
|20260807 9:48:43.230000
|9
|1780
|XCSE
|20260807 9:48:43.230000
|9
|1780
|XCSE
|20260807 9:53:02.109000
|9
|1779
|XCSE
|20260807 9:53:09.316000
|9
|1778
|XCSE
|20260807 9:53:19.696000
|9
|1777
|XCSE
|20260807 9:53:21.816000
|9
|1775
|XCSE
|20260807 9:55:23.291000
|9
|1774
|XCSE
|20260807 9:55:26.428000
|17
|1776
|XCSE
|20260807 10:00:42.659000
|18
|1774
|XCSE
|20260807 10:03:49.871000
|35
|1775
|XCSE
|20260807 10:03:49.871000
|2
|1773
|XCSE
|20260807 10:05:01.818000
|7
|1773
|XCSE
|20260807 10:05:01.823000
|2
|1773
|XCSE
|20260807 10:05:01.823000
|9
|1772
|XCSE
|20260807 10:05:55.251000
|9
|1771
|XCSE
|20260807 10:07:07.667000
|9
|1770
|XCSE
|20260807 10:07:21.539000
|18
|1769
|XCSE
|20260807 10:09:47.139000
|9
|1768
|XCSE
|20260807 10:09:48.581000
|9
|1769
|XCSE
|20260807 10:19:01.671000
|8
|1769
|XCSE
|20260807 10:19:01.671000
|26
|1772
|XCSE
|20260807 10:23:39.141000
|17
|1770
|XCSE
|20260807 10:23:58.997000
|18
|1778
|XCSE
|20260807 10:36:57.075000
|17
|1778
|XCSE
|20260807 10:37:25.321000
|2
|1779
|XCSE
|20260807 10:42:52.921000
|8
|1779
|XCSE
|20260807 10:42:52.921000
|17
|1777
|XCSE
|20260807 10:43:12.190000
|9
|1777
|XCSE
|20260807 10:46:56.824000
|5
|1776
|XCSE
|20260807 10:47:38.084000
|2
|1776
|XCSE
|20260807 10:48:04.432000
|2
|1776
|XCSE
|20260807 10:48:33.186000
|5
|1776
|XCSE
|20260807 10:49:10.993000
|2
|1776
|XCSE
|20260807 10:49:10.993000
|2
|1776
|XCSE
|20260807 10:49:10.993000
|9
|1776
|XCSE
|20260807 10:52:24.205000
|17
|1776
|XCSE
|20260807 10:55:05.846000
|18
|1775
|XCSE
|20260807 10:56:09.055000
|17
|1775
|XCSE
|20260807 10:56:09.058000
|9
|1776
|XCSE
|20260807 11:07:59.294000
|8
|1776
|XCSE
|20260807 11:07:59.294000
|6
|1778
|XCSE
|20260807 11:11:08.151000
|8
|1778
|XCSE
|20260807 11:11:08.151000
|9
|1778
|XCSE
|20260807 11:11:08.151000
|9
|1778
|XCSE
|20260807 11:11:08.151000
|8
|1778
|XCSE
|20260807 11:11:08.151000
|17
|1777
|XCSE
|20260807 11:12:18.908000
|18
|1777
|XCSE
|20260807 11:12:56.835000
|3
|1776
|XCSE
|20260807 11:14:05.860000
|9
|1780
|XCSE
|20260807 11:28:16.129000
|10
|1780
|XCSE
|20260807 11:28:16.129000
|30
|1780
|XCSE
|20260807 11:28:16.129000
|28
|1780
|XCSE
|20260807 11:28:16.129000
|26
|1780
|XCSE
|20260807 11:37:38.975000
|24
|1780
|XCSE
|20260807 11:37:38.991000
|5
|1782
|XCSE
|20260807 11:54:24.847000
|10
|1782
|XCSE
|20260807 11:54:24.847000
|18
|1782
|XCSE
|20260807 11:54:24.855000
|115
|1781
|XCSE
|20260807 11:54:30.563000
|8
|1781
|XCSE
|20260807 12:04:04.120000
|11
|1781
|XCSE
|20260807 12:09:43.111000
|1
|1781
|XCSE
|20260807 12:22:47.270000
|4
|1781
|XCSE
|20260807 12:25:05.327000
|2
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:40.326000
|25
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:52.759000
|9
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:52.759000
|8
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:52.759000
|11
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:52.759000
|7
|1781
|XCSE
|20260807 12:27:52.759000
|26
|1780
|XCSE
|20260807 12:35:16.901000
|9
|1780
|XCSE
|20260807 12:35:16.901000
|4
|1781
|XCSE
|20260807 12:39:18.935000
|2
|1781
|XCSE
|20260807 12:39:20.898000
|44
|1780
|XCSE
|20260807 12:39:31.962000
|9
|1780
|XCSE
|20260807 12:39:31.962000
|41
|1783
|XCSE
|20260807 12:39:32.387000
|34
|1781
|XCSE
|20260807 12:39:32.899000
|9
|1783
|XCSE
|20260807 12:39:33.200000
|9
|1783
|XCSE
|20260807 12:49:21.892000
|8
|1783
|XCSE
|20260807 12:49:21.892000
|8
|1783
|XCSE
|20260807 12:49:21.892000
|5
|1783
|XCSE
|20260807 12:54:54.317000
|8
|1783
|XCSE
|20260807 12:59:45.900000
|9
|1784
|XCSE
|20260807 13:09:33.315000
|18
|1784
|XCSE
|20260807 13:11:41.893000
|9
|1784
|XCSE
|20260807 13:11:41.893000
|44
|1783
|XCSE
|20260807 13:11:41.927000
|2
|1792
|XCSE
|20260807 13:36:07.985000
|2
|1792
|XCSE
|20260807 13:36:08.012000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.225000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.225000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.261000
|10
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.261000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.261000
|10
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:00.261000
|3
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.665000
|7
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.665000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.665000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.665000
|10
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.665000
|7
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.716000
|10
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.716000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 13:52:17.716000
|8
|1795
|XCSE
|20260807 13:54:26.281000
|1
|1795
|XCSE
|20260807 13:54:26.281000
|5
|1795
|XCSE
|20260807 13:56:04.312000
|4
|1795
|XCSE
|20260807 13:56:04.312000
|18
|1794
|XCSE
|20260807 13:57:51.962000
|1
|1793
|XCSE
|20260807 13:59:18.467000
|5
|1793
|XCSE
|20260807 14:01:09.922000
|12
|1793
|XCSE
|20260807 14:05:16.116000
|6
|1793
|XCSE
|20260807 14:05:16.116000
|8
|1793
|XCSE
|20260807 14:12:13.059000
|10
|1793
|XCSE
|20260807 14:12:13.059000
|8
|1793
|XCSE
|20260807 14:12:13.059000
|2
|1795
|XCSE
|20260807 14:21:06.100000
|15
|1795
|XCSE
|20260807 14:22:39.912000
|2
|1795
|XCSE
|20260807 14:22:39.912000
|8
|1795
|XCSE
|20260807 14:22:39.912000
|26
|1795
|XCSE
|20260807 14:29:46.399000
|17
|1794
|XCSE
|20260807 14:30:01.609000
|18
|1795
|XCSE
|20260807 14:42:01.821000
|18
|1794
|XCSE
|20260807 14:43:15.359000
|17
|1793
|XCSE
|20260807 14:46:15.695000
|8
|1793
|XCSE
|20260807 14:46:15.695000
|78
|1793
|XCSE
|20260807 14:46:15.696000
|5
|1792
|XCSE
|20260807 14:47:25.859000
|13
|1792
|XCSE
|20260807 14:47:25.859000
|9
|1792
|XCSE
|20260807 14:55:22.002000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 14:59:38.844000
|8
|1795
|XCSE
|20260807 15:02:54.121000
|6
|1795
|XCSE
|20260807 15:02:54.121000
|8
|1796
|XCSE
|20260807 15:18:46.298000
|5
|1796
|XCSE
|20260807 15:18:46.305000
|18
|1795
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|60
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|8
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|7
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|8
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|2
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|9
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.918000
|7
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.920000
|7
|1796
|XCSE
|20260807 15:25:40.921000
|2
|1795
|XCSE
|20260807 15:27:50.051000
|2
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.133000
|16
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.133000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.133000
|6
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.152000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.152000
|23
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.152000
|9
|1794
|XCSE
|20260807 15:32:02.152000
|3
|1794
|XCSE
|20260807 15:33:48.302000
|14
|1794
|XCSE
|20260807 15:33:48.302000
|12
|1794
|XCSE
|20260807 15:38:23.236000
|17
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:09.304000
|1
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.439000
|10
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.439000
|10
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.439000
|8
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.439000
|10
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.460000
|10
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:21.460000
|19
|1795
|XCSE
|20260807 15:43:22.624000
|8
|1795
|XCSE
|20260807 15:44:05.552000
|1
|1795
|XCSE
|20260807 15:44:05.552000
|17
|1794
|XCSE
|20260807 15:45:46.668000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 15:45:46.668000
|18
|1793
|XCSE
|20260807 15:46:19.796000
|9
|1792
|XCSE
|20260807 15:46:31.943000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 15:52:10.790000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 15:52:10.790000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 15:52:10.790000
|1
|1791
|XCSE
|20260807 15:53:46.322000
|16
|1791
|XCSE
|20260807 15:53:46.322000
|9
|1790
|XCSE
|20260807 15:57:20.088000
|8
|1790
|XCSE
|20260807 15:57:20.088000
|8
|1790
|XCSE
|20260807 15:57:20.088000
|17
|1790
|XCSE
|20260807 15:57:20.105000
|9
|1790
|XCSE
|20260807 15:58:31.324000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 16:02:30.832000
|9
|1791
|XCSE
|20260807 16:04:58.314000
|10
|1791
|XCSE
|20260807 16:04:58.314000
|1
|1791
|XCSE
|20260807 16:04:58.314000
|17
|1795
|XCSE
|20260807 16:11:57.985000
|8
|1794
|XCSE
|20260807 16:18:33.069705
|8
|1794
|XCSE
|20260807 16:18:33.069720
|46
|1794
|XCSE
|20260807 16:18:33.069745
|125
|1795
|XCSE
|20260807 16:28:19.325601
|45
|1795
|XCSE
|20260807 16:28:19.325628
Attachment