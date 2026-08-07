Saputo annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 4 juin 2026 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 7 août 2026.

Chacun des 11 candidats suivants proposés par le conseil d’administration a été élu à titre d’administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :

Voté en faveur Voté contre % en faveur % contre Lino A. Saputo 332 236 992 10 397 942 96,97% 3,03% Carl Colizza 339 764 300 2 870 635 99,16% 0,84% Victor L. Crawford 342 612 757 22 178 99,99% 0,01% Olu Fajemirokun-Beck 342 613 564 21 371 99,99% 0,01% Anthony M. Fata 332 273 413 10 361 521 96,98% 3,02% Annalisa King 332 730 034 9 904 900 97,11% 2,89% Karen Kinsley 340 761 458 1 873 476 99,45% 0,55% Linda Mantia 342 614 469 20 466 99,99% 0,01% Diane Nyisztor 340 602 242 2 032 692 99,41% 0,59% Franziska Ruf 340 604 909 2 030 025 99,41% 0,59% Stanley H. Ryan 341 212 570 1 422 364 99,58% 0,42%

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est un important fabricant de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus important fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

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