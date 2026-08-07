Saputo annonce l’élection des administrateurs

 | Source: Saputo Inc. Saputo Inc.

MONTRÉAL, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 4 juin 2026 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 7 août 2026.

Chacun des 11 candidats suivants proposés par le conseil d’administration a été élu à titre d’administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :

 Voté en faveurVoté contre% en faveur% contre
     
Lino A. Saputo332 236 99210 397 94296,97%3,03%
Carl Colizza339 764 3002 870 63599,16%0,84%
Victor L. Crawford342 612 75722 17899,99%0,01%
Olu Fajemirokun-Beck342 613 56421 37199,99%0,01%
Anthony M. Fata332 273 41310 361 52196,98%3,02%
Annalisa King332 730 0349 904 90097,11%2,89%
Karen Kinsley340 761 4581 873 47699,45%0,55%
Linda Mantia342 614 46920 46699,99%0,01%
Diane Nyisztor340 602 2422 032 69299,41%0,59%
Franziska Ruf340 604 9092 030 02599,41%0,59%
Stanley H. Ryan341 212 5701 422 36499,58%0,42%
     

À propos de Saputo
Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est un important fabricant de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus important fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de FacebookInstagram et LinkedIn.

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