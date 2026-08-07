Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2026

MONTRĖAL, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 415,4 M$ ou 171,49 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2026. Pour la période correspondante de 2025, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) Pour les trois mois terminés les 30/06/2026 30/06/2025 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 415,4 M$ 226,3 M$ Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 171,49 $ 92,75 $

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