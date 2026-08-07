Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2026

 | Source: Senvest Capital Inc. Senvest Capital Inc.

MONTRĖAL, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 415,4 M$ ou 171,49 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2026. Pour la période correspondante de 2025, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action.  

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

  
 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
 (non vérifié)
 (en millions de dollars, sauf les données par action)
 Pour les trois mois terminés les
 30/06/2026 30/06/2025
    
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires   415,4 M$ 226,3 M$
    
Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires       171,49$       92,75$
      

Contact: 
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082  


GlobeNewswire

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