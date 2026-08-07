Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2026

MONTRĖAL, 07 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 415,4 M$ ou 171,49 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2026. Pour la période correspondante de 2025, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action.
Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca
|ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
|(non vérifié)
|(en millions de dollars, sauf les données par action)
|Pour les trois mois terminés les
|30/06/2026
|30/06/2025
|Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires
|415,4 M$
|226,3 M$
|Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires
|171,49
|$
|92,75
|$
Contact:
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082