Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum auf der World Dairy Industry Conference – gemeinsam auf dem Weg in eine neue Ära der Milchwirtschaft nach 2030

HOHHOT, China, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 2. August veranstaltete die Yili Group in Hohhot das Nachhaltigkeitsforum im Rahmen der World Dairy Industry Conference 2026. Unter dem Motto Industriellen Wert vernetzen, eine grüne Zukunft gestalten kamen mehr als 200 Gäste aus dem In- und Ausland zusammen. Unter den Teilnehmern waren Spitzenvertreter internationaler Organisationen sowie Vertreter führender Unternehmen aus der gesamten Milchwertschöpfungskette. Gemeinsam diskutierten sie über die nachhaltige Entwicklung der globalen Milchwirtschaft und darüber, wie die Branche den Weg in eine neue Ära nach 2030 gestalten kann.

Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum: Yili veranstaltet Nachhaltigkeitsforum

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Bei der Eröffnungszeremonie der World Dairy Industry Conference 2026 am 1. August verlieh die International Union of Food Science and Technology (IUFoST) der Stadt Hohhot eine Plakette und eine Gedenkauszeichnung im Zusammenhang mit ihrer Ernennung zur „Welthauptstadt der Milchwirtschaft“. Pan Gang, Chairman und President der Yili Group, nahm als einziger Vertreter der globalen Milchwirtschaft an der Zeremonie teil. Hohhots Entwicklung von Chinas „Milchhauptstadt“, ein Titel, den die Stadt 2005 erhielt, zur „Welthauptstadt der Milchwirtschaft“ im Jahr 2026 ist eng mit Yili verbunden. Das Unternehmen hat bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt. Auch im Bereich Nachhaltigkeit nimmt Yili eine Vorreiterrolle in der Branche ein. Das Unternehmen entwickelt und etabliert kontinuierlich übertragbare, anpassungsfähige Nachhaltigkeitslösungen und trägt damit zugleich dazu bei, Hohhots Profil als grüne Stadt zu stärken.

Yili verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den CO₂-Fußabdruck als auch den Wasserfußabdruck berücksichtigt. Ziel ist es, Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren und Dekarbonisierung von einem abstrakten Konzept in konkrete, messbare und umsetzbare Maßnahmen für jede einzelne Stufe der Wertschöpfungskette zu überführen. Um den grünen Wandel vor- wie nachgelagerter Betriebsabläufe voranzutreiben, initiierte Yili den Aufbau zweier globaler Allianzen: der Zero Carbon Alliance und der Low Water Footprint Initiative Alliance. Darüber hinaus hat sich Yili mit Unternehmen wie Tencent und Lenovo zusammengeschlossen und die Sustainable Social Value Collaborative ins Leben gerufen. Die Initiative setzt neue Impulse für die Verbindung von gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und finanziellem Wert und steht für einen Ansatz, der auf gemeinsamer Wertschöpfung, gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem Erfolg beruht. Ende 2025 wurden Yilis Dekarbonisierungsmaßnahmen vom Center for International Knowledge on Development als innovatives Praxisbeispiel in den China's Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2025) aufgenommen.

Im Rahmen des Forums sprachen mehrere hochrangige Vertreter führender internationaler Organisationen über die Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung der globalen Milchwirtschaft. Dominik Wisser, Senior Livestock Policy Officer bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), erklärte, dass die Entwicklung der globalen Milchwirtschaft eine zentrale Bedeutung für die Ernährungssicherheit und eine ausreichende Nährstoffversorgung habe. Gleichzeitig steht die Branche vor vielfältigen Herausforderungen – darunter eine steigende Nachfrage, der Klimawandel und die unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen in den verschiedenen Regionen der Welt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es eine starke Führungsrolle der erfolgreichsten Molkereiunternehmen sowie eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nur so lässt sich gemeinsam der Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Milchwirtschaft beschreiten. Wisser betonte zudem, dass die FAO auch künftig den Erfahrungsaustausch und die technische Zusammenarbeit fördern werde, um Länder bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele in der Milchwirtschaft zu unterstützen.

Mit der erfolgreichen Durchführung des Forums wurden wichtige gemeinsame Positionen zusammengeführt und Perspektiven für die nachhaltige Entwicklung der Milchwirtschaft in der Zeit nach 2030 aufgezeigt. Darüber hinaus verdeutlichte das Forum das starke Engagement und die konkreten Fortschritte der chinesischen Milchwirtschaft – allen voran Yili – bei der gemeinsamen Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft.

Quelle: Yili Group