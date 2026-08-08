Yili organise un forum axé sur le développement durable à l’occasion de la Conférence mondiale de l’industrie laitière et donne un nouvel élan au développement collectif du secteur laitier à l’horizon post-2030

HOHHOT, Chine, 08 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2 août dernier, le Forum axé sur le développement durable de la Conférence mondiale de l’industrie laitière 2026 s’est tenu à Hohhot à l’initiative de Yili Group. Articulé autour du thème« Connecting Industrial Value, Creating a Green Future » (unir les forces industrielles en faveur d’un avenir plus vert), l’événement a réuni plus de 200 participants chinois et étrangers, parmi lesquels des dirigeants de grandes entreprises d’envergure internationale et des représentants d’entreprises de premier ordre de toute la chaîne de valeur de l’industrie laitière. Tous ensemble, ils entendaient ouvrir le nouveau chapitre du développement durable de leur secteur à l’échelle mondiale à l’horizon post-2030.

Yili organise un forum sur le développement durable : Yili organise un forum sur le développement durable

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Le 1er août, l’Union internationale des sciences et technologies alimentaires (ou « IUFoST », de l’anglais International Union of Food Science and Technology) a remis une plaque et une distinction commémorative à la ville de Hohhot lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence mondiale de l’industrie laitière 2026, la désignant capitale mondiale de l’industrie laitière. Pan Gang, président et directeur général de Yili Group, a pris part à la cérémonie comme représentant exclusif de l’industrie laitière mondiale. De sa désignation comme capitale chinoise de l’industrie laitière en 2005 à son accession au rang de capitale mondiale de cette même industrie en 2026, Hohhot a franchi un cap historique et Yili y a largement contribué. Côté développement durable, Yili joue un rôle moteur dans la transformation de la filière et met continuellement au point des solutions durables reproductibles et adaptables pour le secteur laitier chinois, participant ainsi à asseoir le caractère vert de la ville.

Yili a ouvert la voie d’une approche fondée sur le double suivi des empreintes carbone et hydrique visant à réduire les émissions sur toute la chaîne de valeur, faisant ainsi passer la décarbonation du stade conceptuel à des mesures concrètes, quantifiables et directement applicables à chaque étape. Pour donner un coup d’accélérateur à la transition écologique de ses activités en amont comme en aval, Yili a pris l’initiative de créer deux alliances internationales, à savoir la Zero Carbon Alliance (neutralité carbone) et la Low Water Footprint Initiative Alliance (réduction de l’empreinte hydrique). Yili s’est également associé à des entreprises comme Tencent et Lenovo pour lancer la Sustainable Social Value Collaborative, une démarche novatrice conjuguant les notions de valeur sociale, valeur commerciale et valeur financière, tout en défendant une approche fondée sur la cocréation, la mutualisation des avantages et le partage des valeurs. À fin 2025, les pratiques de décarbonation adoptées par Yili ont été qualifiées d’exemplaires et innovantes dans le rapport China’s Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2025) publié par le Center for International Knowledge on Development.

Lors du forum, plusieurs personnalités éminentes représentatrices de grandes entreprises internationales ont pris la parole pour évoquer les perspectives du développement durable de l’industrie laitière mondiale. Dominik Wisser, responsable principal des politiques d’élevage à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (connue sous le sigle ONUAA ou, plus couramment, FAO, de l’anglais Food and Agriculture Organization), a souligné que le développement de l’industrie laitière mondiale joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire et l’approvisionnement nutritionnel. Le secteur fait face à de multiples enjeux, parmi lesquels la tendance en hausse de la demande, le changement climatique et les écarts de développement. Pour y répondre, les grandes entreprises laitières sont tenues de donner le la et tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent unir leurs forces pour engager la filière sur la voie de la décarbonation. Dominik Wisser a ajouté que l’ONUAA continuerait à favoriser le partage d’expériences et la coopération technique dans le but d’aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité appliqués au secteur laitier.

Le forum a permis de fédérer les acteurs autour d’une vision commune et de définir une feuille de route claire pour le développement durable de l’industrie laitière à l’horizon post-2030. Aux yeux de la communauté internationale, l’événement a également permis de faire ressortir l’engagement ferme et les résultats concrets obtenus par l’industrie laitière chinoise, dont Yili est un exemple emblématique, pour contribuer collectivement à dessiner un avenir meilleur.

Source : Yili Group