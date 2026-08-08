Regina, Saskatchewan, accueille le seul championnat canadien d'athlétisme pour les moins de 16 et moins de 18 ans

OTTAWA, 08 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la lieutenante-gouverneure de la Saskatchewan tirant le pistolet pour officiellement lancer les cérémonies d’ouverture des 48ᵉ Championnats nationaux de la Légion, la compétition a commencé le vendredi 6 août. Plus de 800 athlètes de tout le Canada se sont rassemblés au Complexe des Jeux du Canada de Regina, en Saskatchewan, pour participer à différents événements d’athlétisme jusqu’au 9 août.

« Quelle opportunité excitante pour vous de rencontrer d’autres jeunes compétiteurs de tout le Canada ! » a partagé l’honorable Bernadette McIntyre, lieutenante-gouverneure de la Saskatchewan, dans un message de bienvenue adressé à tous les athlètes. « Vous constaterez que vous avez beaucoup de points communs, y compris l’amour de votre sport, la volonté de donner le meilleur de vous-même et la fierté de représenter votre province », a-t-elle ajouté.

Le thème du championnat de cette année est le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. Le vice-président national de la Légion et président du Comité des sports, Trevor Jenvenne, a parlé de l’organisation qui entre dans son prochain siècle avec plus de 300 000 membres. « Ils croient en ce que nous faisons », a-t-il dit. « Nous croyons en ce que nous faisons. Et vous – notre jeunesse – êtes la prochaine génération qui portera certaines parties de notre mission, comme le Souvenir, vers l’avenir. »

Le para-athlète décoré Michael Trauner revient pour sa quatrième année en tant qu'ambassadeur des Jeux, pour partager son histoire de résilience face à de grands obstacles, grâce au sport. Ancien militaire à la retraite, Trauner a perdu ses deux jambes et a dû s'adapter aux blessures liées à son service avec l'Armée canadienne en Afghanistan. Il prévoit de donner quelques conseils qu'il a appris au cours de son propre parcours. « Les médailles vont et viennent, mais n'oubliez jamais le chemin et les épreuves qu'il vous a fallu pour atteindre ces objectifs… n'oubliez pas d'être fiers de vous pour vos réalisations », a-t-il conseillé aux athlètes. Il encouragera les équipes tout au long des Jeux.

L'événement est possible grâce à d'incroyables sponsors et supporters, y compris la ville de Regina, l'Association des hôtels de Regina et PIB Insurance Brokers. Les Jeux sont la seule compétition canadienne d'athlétisme pour les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans. Les Legion Nationals ont été créés avec le soutien des Légionnaires et la promotion du sport pour les anciens combattants et leurs familles comme activité saine et amusante – surtout lorsqu'un parent est déployé.

Beaucoup d'anciens participants dans les Nationaux de la Légion ont ensuite participé à des compétitions à des niveaux nationaux et internationaux supplémentaires, y compris aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux Panaméricains et aux Jeux olympiques.

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En savoir plus et consulter le programme :

Centre d'information des Legion Nationals 2026

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À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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