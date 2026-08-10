Elis poursuit le développement de son réseau en Amérique latine avec une nouvelle acquisition au Mexique

Puteaux, le 10 août 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition d’un acteur mexicain proposant des services de location-entretien sur le marché du linge plat.

Cet opérateur, dont le chiffre d’affaires a atteint environ 5,5 millions d’euros1 en 2025, exploite deux blanchisseries à Aguascalientes, une ville située dans le centre du pays. La société emploie 180 collaborateurs et l’équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre le développement de l’activité localement.

Cette nouvelle acquisition, qui permettra de renforcer le réseau existant d’Elis dans le pays, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er août 2026.

A propos d’Elis

Acteur majeur des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

1 Chiffre d’affaires d’environ 120 millions de pesos mexicains, converti sur la base d’un taux de change moyen annuel 2025 1EUR = 21,6729MXN

(source : Banque centrale Européenne)

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