RUBIS : COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Paris, le 10 août 2026, 07h00

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le 8 août 2026, Patrick Molis a annoncé sa décision de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Rubis dont l’échéance était prévue en juin 2028.

Le Conseil de Surveillance est, par conséquent, composé de 11 membres indépendants, dont six femmes (55 %).

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