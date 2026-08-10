Quadient rejoint les principaux fournisseurs de solutions d'automatisation des factures fournisseurs dans une étude de référence

Quadient est reconnue pour la première fois dans l’évaluation Accounts Payable Invoice Automation Software, Q2 2026 d'un cabinet d'analystes indépendant



Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce aujourd’hui que sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs, Quadient Accounts Payable, figure pour la première fois dans le rapport The Forrester Wave™: Accounts Payable Invoice Automation Software, Q2 2026, référence du secteur en matière d’évaluation. Quadient fait partie des entreprises sélectionnées par Forrester pour participer à son évaluation Forrester Wave 2026, dans le cadre de laquelle les fournisseurs ont été évalués selon leurs fonctionnalités, les retours de leurs clients et leur stratégie. Selon le rapport, Forrester a évalué les 15 fournisseurs les plus importants du marché des logiciels d’automatisation des factures fournisseurs.

Pour Quadient, cette première inclusion dans l’évaluation reflète la présence croissante de l’entreprise dans le domaine de l’automatisation financière ainsi que ses investissements continus pour aider les organisations à simplifier le traitement des factures, améliorer leur visibilité et renforcer leur efficacité opérationnelle. Au début de l’été, Quadient a annoncé l’intégration de fonctionnalités de tableau de bord de trésorerie à ses solutions Quadient Accounts Payable (AP) et Quadient Accounts Receivable (AR), offrant aux équipes financières une vision unifiée et en temps réel de leur trésorerie et de la gestion de leur besoin en fonds de roulement, enrichie par des analyses basées sur l’intelligence artificielle.

« Aujourd’hui, le rôle du directeur financier va bien au-delà de la simple gestion des coûts. Il est au cœur de la transformation numérique, de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la gestion des relations avec les fournisseurs et de la croissance de l’entreprise. Ce qui rend Quadient unique, c’est notre capacité à aider les organisations à automatiser leurs processus financiers critiques, tels que les comptes fournisseurs, tout en simplifiant les communications clients qui contribuent à générer des revenus et à renforcer la satisfaction client », déclare Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Senior Produit pour l'activité digitale chez Quadient. « Ensemble, les solutions Quadient créent un lien entre les opérations financières et les processus orientés clients, offrant ainsi aux directeurs financiers une visibilité, un contrôle et une capacité d’action considérablement renforcés à l’échelle de l’entreprise. Cette première inclusion dans l’évaluation The Forrester Wave™ constitue une étape importante pour Quadient et témoigne, selon nous, de la solidité et de la dynamique de notre solution de gestion des comptes fournisseurs. »

Dans son rapport, Forrester souligne que Quadient a développé une solide communauté de clients grâce à des programmes de longue date tels que Quadient University et ses comités consultatifs clients (Customer Advisory Boards), qui favorisent l'apprentissage, la collaboration entre pairs et la prise en compte directe des retours clients dans l'évolution des produits. (...) Quadient se distingue également par ses capacités de suivi des processus, grâce à des indicateurs complets incluant des benchmarks détaillés et des analyses opérationnelles.

Quadient Accounts Payable permet aux organisations d’automatiser la capture des factures, les circuits d’approbation et les processus de paiement, tout en offrant une meilleure visibilité sur la performance des comptes fournisseurs grâce à des analyses basées sur l’intelligence artificielle. Cette solution cloud aide les entreprises à réduire les tâches manuelles, accélérer les cycles de traitement et renforcer leurs contrôles financiers.

Pour en savoir plus sur Quadient Accounts Payable, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/gestion-comptes-fournisseurs.

Forrester ne recommande ni ne soutient aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service mentionné dans ses publications de recherche et ne recommande à quiconque de sélectionner les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque sur la seule base des évaluations publiées. Les informations présentées reposent sur les meilleures sources disponibles. Les opinions exprimées reflètent le jugement de Forrester au moment de la publication et sont susceptibles d'évoluer. Ce rapport s'inscrit dans un ensemble plus large de ressources proposées par Forrester, comprenant notamment des modèles interactifs, des cadres méthodologiques, des outils, des données et un accès aux analyses de ses experts. Pour en savoir plus, consultez la politique d'objectivité de Forrester.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprise. Nos logiciels permettent à des centaines de milliers de clients de créer, de diffuser et de gérer leurs communications avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière aux communications clients, en passant par la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions et les inefficacités afin de permettre à ses clients de se concentrer sur la croissance et la relation client. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur www.quadient.com.

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