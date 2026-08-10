Tampa Electric setzt bei Aufbau, Betrieb und Absicherung seines privaten LTE-Netzwerks auf Ericsson, OneLayer und Burns & McDonnell

TAMPA, Florida, sowie KANSAS CITY, Missouri, und BOSTON, Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tampa Electric Company (TECO), eines der ersten investorengeführten Energieversorgungsunternehmen, das ein privates LTE-Netzwerk für den operativen Einsatz eingeführt hat, hat Ericsson und OneLayer mit der Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung seiner wachsenden Mobilfunkinfrastruktur beauftragt. Burns & McDonnell bringt dabei seine Expertise in den Bereichen Integration und Engineering ein. Die OneLayer-Plattform Bridge bietet Tampa Electric SIM-Lebenszyklusmanagement, Geräte-Onboarding sowie Echtzeittransparenz über mobilfunkbasierte Endgeräte in der gesamten betrieblichen Infrastruktur.

Tampa Electric, ein Branchenführer bei der Einführung privater LTE-Netzwerke unter US-amerikanischen Energieversorgungsunternehmen, hat sein Mission Critical Network (MCN) auf der LTE-Technologie von Ericsson aufgebaut, um die Konnektivität betrieblicher Geräte innerhalb seiner Stromverteilungsinfrastruktur sicherzustellen. Das Netz wird in den kommenden Jahren erweitert, um einer wachsenden Zahl vernetzter Geräte gerecht zu werden. Burns & McDonnell, mit umfassender Expertise in der Netzwerkinfrastruktur für Energieversorger und in Operational-Technology-Systemen, ist dafür verantwortlich, die Implementierung auf die bestehenden Systeme und betrieblichen Anforderungen von Tampa Electric abzustimmen.

Mit der implementierten Lösung können die Betriebsteams von Tampa Electric mobilfunkbasierte Endgeräte über einen automatisierten Workflow onboarden und bereitstellen, wodurch sich der manuelle Aufwand für die Einbindung neuer Assets in das Netzwerk deutlich reduziert. Die Teams erhalten Einblick in Geräte hinter Mobilfunkroutern und CPEs, die zuvor nur schwer zu überwachen waren, und können Gerätestatus, Standort und Konnektivität in Echtzeit über verteilte Feldstandorte hinweg nachverfolgen. Die Funktionen Netzwerksegmentierung und Geofencing geben Tampa Electric die Kontrolle darüber, wie Geräte mit dem übergeordneten Netzwerk interagieren, während die Infrastruktur weiter wächst.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Netzwerksegmentierung, automatisierte Bereitstellungsworkflows, Geofencing sowie die Integration in bestehende Sicherheits- und Netzwerküberwachungstools. Tampa Electric plant, in den nächsten fünf Jahren Zehntausende Geräte einzusetzen, wobei mehrere Tausend für die erste Ausbauphase vorgesehen sind.

„Tampa Electric verfolgt beim Aufbau seines privaten LTE-Netzwerks einen außergewöhnlich konsequenten operativen Ansatz, durch den sich das Unternehmen abhebt“, erklärt Daniel Bayouth, PE, Director of Networks & Wireless, Burns & McDonnell. „Die Wahl der richtigen Plattform für Gerätemanagement und Sicherheit bereits in dieser Phase des Netzwerkausbaus ist eine grundlegende Entscheidung. Sie bestimmt darüber, ob sich ein Netzwerk nachhaltig und effizient skalieren lässt oder später unnötige betriebliche Komplexität entsteht. Tampa Electric hat diese Entscheidung frühzeitig getroffen. Unsere Aufgabe bestand darin, sicherzustellen, dass wir dieser strategischen Vision bei der Umsetzung in jeder Hinsicht gerecht werden.“

Mit der frühzeitigen Entscheidung, Gerätemanagement und Sicherheit bereits während des Ausbaus des privaten LTE-Netzwerks zu berücksichtigen, schafft Tampa Electric die Voraussetzungen dafür, seine vernetzte Infrastruktur künftig zu skalieren, ohne Sicherheitsmechanismen oder Bereitstellungsprozesse im Zuge des weiteren Netzausbaus nachträglich anpassen zu müssen. Die Plattform von OneLayer ist genau auf dieses Modell ausgelegt und gewährleistet eine konsistente Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, auch wenn neue Gerätetypen und zusätzliche Einsatzstandorte hinzukommen.

„Versorgungsunternehmen, die langfristig in private LTE-Infrastruktur investieren, benötigen die Sicherheitsarchitektur und die Betriebstools, um dies auch im großen Maßstab zu unterstützen“, so Drew Ganther, VP Sales, OneLayer. „Die Arbeit, die Tampa Electric und Burns & McDonnell hier geleistet haben, zeigt beispielhaft, wie Energieversorger heute den Aufbau privater Mobilfunknetze strategisch angehen, indem sie Partner und Technologien wählen, die zur tatsächlichen Arbeitsweise ihrer Teams passen.“

Für Tampa Electric bildet dieser LTE-basierte MCN Ansatz die Grundlage für eine private, hochverfügbare Breitbandplattform zur Absicherung des Stromnetzes, für die Kommunikation der Außendienstteams sowie für die Anbindung von Sensoren. Gleichzeitig bleibt ein klar definierter Migrationspfad zu 5G erhalten, um zukünftige Anforderungen flexibel zu erfüllen.- Die MCN-Lösungen von Ericsson basieren nativ auf dem standardisierten 3GPP-LTE- und 5G-Portfolio des Unternehmens. In der Praxis bedeutet dies, dass MCN auf denselben LTE-RAN-, VoLTE- und Core-Netzwerkfunktionen aufsetzt, die sich bereits in kommerziellen Mobilfunknetzen bewährt haben. Ergänzt werden sie durch zusätzliche Redundanz-, Sicherheits und geschäftskritische Funktionen, die speziell auf die Anforderungen von Energieversorgern und anderer kritischer Infrastrukturen zugeschnitten sind.-

„Durch die Kombination der bewährten geschäftskritischen LTE-Lösungen von Ericsson mit der Expertise von OneLayer und Burns & McDonnell setzt Tampa Electric neue Maßstäbe dafür, wie Energieversorger sichere, hochverfügbare private Mobilfunknetze skalieren können, um mehrere Zehntausend Geräte sowie künftige 5G-Anforderungen zuverlässig zu unterstützen“, erklärt Dana Jaber, Head of Mission Critical Networks, Ericsson Americas.

Über Burns & McDonnell

Burns & McDonnell ist ein Full-Service-Unternehmen für Engineering, Architektur, Bauwesen, Umwelt- und Beratungslösungen. Mit mehr als 75 Niederlassungen weltweit plant und baut das Unternehmen kritische Infrastruktur in den Bereichen Energie, Versorgung, Luftfahrt, öffentlicher Sektor und Industrie. Burns & McDonnell wurde 1898 gegründet, befindet sich zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeiter und verfügt über umfassende Expertise in der Planung, Implementierung und Integration operativer Technologien für Versorgungsnetze. Weitere Informationen finden Sie unter www.burnsmcd.com.

Über OneLayer

OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, operative Intelligenz und Zero-Trust-Sicherheit für private LTE/5G- und private APN-Netze. Die Technologie versetzt Unternehmen in die Lage, mobilfunkbasierte Endgeräte sowohl in privaten als auch in öffentlichen Mobilfunknetzen zu verwalten und abzusichern – ganz ohne spezielles Mobilfunk-Know-how. Weitere Informationen finden Sie unter www.onelayer.com.

Über Ericsson

Die leistungsstarken, programmierbaren Netzwerke von Ericsson stellen täglich die Konnektivität für Milliarden von Menschen sicher. Seit 150 Jahren treiben wir als Pioniere die Entwicklung von Kommunikationstechnologien voran. Wir bieten Mobilfunk- und Konnektivitätslösungen für Kommunikationsdienstleister und Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern gestalten wir die digitale Welt von morgen. www.ericsson.com