Tampa Electric choisit Ericsson, OneLayer et Burns & McDonnell pour déployer, gérer et sécuriser son réseau privé LTE

TAMPA, Floride, KANSAS CITY, Missouri et BOSTON, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tampa Electric Company (TECO), l’une des premières compagnies d’électricité détenues par des investisseurs à déployer un réseau privé LTE pour un usage opérationnel, a choisi Ericsson et OneLayer pour déployer, gérer et sécuriser son infrastructure cellulaire en pleine expansion. Burns & McDonnell apportera son expertise en matière d’intégration et d’ingénierie. La plateforme Bridge de OneLayer fournit à Tampa Electric des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des cartes SIM, d’intégration des équipements et de visibilité en temps réel sur les appareils connectés au réseau cellulaire au sein de son infrastructure opérationnelle.

Leader du secteur en matière d’adoption des réseaux privés LTE parmi les fournisseurs d’électricité américains, Tampa Electric a construit son Mission Critical Network (MCN) sur la technologie LTE d’Ericsson afin d’assurer la connectivité des équipements opérationnels de son infrastructure de distribution d’électricité. Ce réseau est actuellement en cours d’expansion afin de prendre en charge un nombre croissant d’équipements connectés au cours des prochaines années. Forte de son expertise reconnue dans les infrastructures réseau pour les services publics et les systèmes de technologies opérationnelles (OT), Burns & McDonnell est chargée de veiller à l’intégration du déploiement avec les systèmes existants et les exigences opérationnelles de Tampa Electric.

Grâce à ce déploiement, les équipes opérationnelles de Tampa Electric peuvent intégrer et configurer automatiquement les équipements connectés au réseau cellulaire via un flux de travail automatisé, réduisant ainsi les interventions manuelles nécessaires à la mise en service de nouveaux actifs sur le réseau. Les équipes bénéficient également d’une visibilité sur les équipements situés derrière les routeurs cellulaires et les équipements terminaux clients (CPE), auparavant difficiles à superviser, et peuvent suivre en temps réel leur état, leur localisation et leur connectivité sur l’ensemble des sites distants. Les fonctions de segmentation du réseau et de géorepérage (geofencing) permettent à Tampa Electric de contrôler les interactions des équipements avec l’ensemble du réseau à mesure que l’infrastructure se développe.

Les principales fonctionnalités comprennent la segmentation du réseau, des flux automatisés de mise en service, le géorepérage ainsi que l’intégration avec les outils existants de sécurité et de supervision réseau. Tampa Electric prévoit de déployer plusieurs dizaines de milliers d’équipements au cours des cinq prochaines années, dont plusieurs milliers dès la première phase du projet.

« Tampa Electric a abordé le déploiement de son réseau privé LTE avec un niveau de rigueur opérationnelle qui la distingue », a déclaré Daniel Bayouth, ingénieur agréé, directeur des réseaux et des technologies sans fil chez Burns & McDonnell. « Choisir, dès cette étape du projet, la bonne plateforme de gestion des équipements et de sécurité est précisément le type de décision qui détermine si un réseau pourra évoluer de manière fluide ou s’il générera, à terme, une dette opérationnelle. Tampa Electric a pris cette décision très tôt, et notre mission a consisté à faire en sorte que la mise en œuvre soit à la hauteur de cette vision. »

En choisissant de traiter les questions de gestion des équipements et de sécurité dès cette phase de déploiement de son réseau privé LTE, Tampa Electric se donne les moyens de faire évoluer son infrastructure connectée sans avoir à adapter ultérieurement les contrôles de sécurité ou les processus de mise en service à mesure que le réseau se développe. La plateforme OneLayer a été conçue pour accompagner cette approche, en garantissant une application cohérente des politiques de sécurité à mesure que de nouveaux types d’équipements et de nouveaux sites sont ajoutés.

« Les entreprises de services publics qui investissent sur le long terme dans des infrastructures privées LTE ont besoin d’une architecture de sécurité et d’outils opérationnels capables d’accompagner leur montée en charge », a expliqué Drew Ganther, vice-président des ventes chez OneLayer. « Le travail réalisé ici par Tampa Electric et Burns & McDonnell constitue un excellent exemple de la manière dont les fournisseurs d’électricité abordent avec méthode le déploiement de réseaux cellulaires privés, en sélectionnant des partenaires et des technologies véritablement adaptés au fonctionnement de leurs équipes. »

Pour Tampa Electric, cette approche fondée sur un Mission Critical Network (MCN) basé sur la technologie LTE fournit une plateforme haut débit privée à haute disponibilité destinée à la protection du réseau électrique, aux communications des équipes de terrain et à la connectivité des capteurs, tout en préservant une trajectoire claire vers la 5G à mesure que les besoins évolueront. Les solutions MCN d’Ericsson reposent nativement sur le portefeuille standard LTE et 5G conforme aux spécifications 3GPP de l’entreprise. Concrètement, cela signifie que le MCN s’appuie sur le même réseau d’accès radio LTE (RAN), les mêmes capacités VoLTE et les mêmes fonctions de cœur de réseau déjà éprouvées dans les réseaux commerciaux, auxquelles s’ajoutent des mécanismes de redondance, de sécurité et des fonctionnalités critiques spécialement conçues pour les services publics et les autres infrastructures essentielles.

« En associant les solutions LTE critiques éprouvées d’Ericsson à l’expertise de OneLayer et de Burns & McDonnell, Tampa Electric établit une nouvelle référence quant à la manière dont les fournisseurs d’électricité peuvent déployer à grande échelle des réseaux cellulaires privés sécurisés et hautement fiables capables de prendre en charge des dizaines de milliers d’équipements, tout en préparant les futurs besoins liés à la 5G », a souligné Dana Jaber, responsable des réseaux critiques, Ericsson Americas.

À propos de Burns & McDonnell

Burns & McDonnell est une société de services intégrés spécialisée dans l’ingénierie, l’architecture, la construction, les solutions environnementales et le conseil. Présente dans plus de 75 bureaux à travers le monde, l’entreprise conçoit et réalise des infrastructures critiques dans les secteurs de l’énergie, des services publics, de l’aviation, des administrations fédérales et de l’industrie. Fondée en 1898 et détenue à 100 % par ses collaborateurs, Burns & McDonnell possède une expertise approfondie en matière de planification, de déploiement des infrastructures réseau des services publics et d’intégration des technologies opérationnelles. Pour en savoir plus, consultez le site www.burnsmcd.com.

À propos de OneLayer

OneLayer fournit des solutions avancées de gestion des actifs, d’intelligence opérationnelle et de sécurité Zero Trust pour les réseaux privés LTE/5G et les réseaux APN privés. Sa technologie permet aux entreprises de gérer et de sécuriser les équipements connectés aux réseaux cellulaires, qu’ils soient privés ou opérés par un fournisseur de télécommunications, sans nécessiter d’expertise spécifique dans les technologies cellulaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.onelayer.com .

À propos d’Ericsson

Les réseaux programmables haute performance d’Ericsson assurent chaque jour la connectivité de milliards de personnes à travers le monde. Depuis 150 ans, l’entreprise est pionnière dans le développement des technologies de communication. Elle propose des solutions de communication mobile et de connectivité destinées aux opérateurs télécoms et aux entreprises. Aux côtés de ses clients et partenaires, Ericsson contribue à construire le monde numérique de demain. www.ericsson.com