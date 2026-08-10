Percona Live Amsterdam réunit la communauté autour de l’avenir des bases de données open source

RALEIGH, Caroline du Nord, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Percona , leader mondial des logiciels et services de bases de données open source de niveau entreprise, organisera Percona Live Amsterdam du 9 au 11 septembre 2026. Percona Live Amsterdam est le plus grand événement indépendant consacré aux bases de données open source, et il réunira des innovateurs, architectes et développeurs afin d’échanger sur les technologies émergentes et les nouvelles approches autour de la gestion des données.

Peter Farkas, PDG de Percona, a déclaré : « Percona Live réunit la communauté open source pour échanger sur l’évolution du paysage des bases de données, notamment sur la manière dont les transformations technologiques et les conditions macroéconomiques peuvent influencer les équipes informatiques. Les équipes en charge des bases de données doivent aujourd’hui répondre à des enjeux tels que la souveraineté, la résilience ou encore les contraintes réglementaires qui impactent leurs méthodes de travail, tout en continuant à offrir les niveaux de performance et de sécurité attendus par leurs organisations en matière de données. À Percona Live Amsterdam, des experts issus de certaines des plus importantes équipes de déploiement de bases de données au monde partageront leurs retours d’expérience sur les dernières avancées de leurs infrastructures et expliqueront comment leurs équipes tirent parti des nouvelles innovations issues de l’open source. »

« Le retour de Percona Live en Europe cette année est un événement que j’attendais depuis longtemps. Notre communauté est à son meilleur lorsqu’elle se retrouve en personne : c’est là que les véritables échanges ont lieu, que les relations se créent et que les projets open source sur lesquels nous nous appuyons tous se renforcent. Percona Live Amsterdam va bien au-delà des conférences et des sessions techniques : c’est un lieu où notre communauté se retrouve pour partager ses réalisations et ses connaissances. Je suis sincèrement impatiente de rencontrer en personne celles et ceux qui font vivre cette communauté », a ajouté Laura Czajkowski, directrice de la communauté chez Percona.

Percona Live Amsterdam accueillera plusieurs conférences plénières consacrées à un large éventail de technologies de bases de données open source, notamment MySQL, PostgreSQL, Valkey, MongoDB et MariaDB. Une session plénière animée par Peter Farkas, PDG de Percona, abordera également le rôle essentiel des modèles de licence et d’autres mécanismes indispensables au bon fonctionnement de l’open source. Le programme de cette année comprendra plus de cinquante présentations, dont des interventions des organisations suivantes :

Booking.com : pipelines de bases de données, plugins et audit.

BigBasket : amélioration de l’administration de MySQL.

BBVA : optimisation des requêtes et des performances des bases de données MongoDB.

Careem : déploiement de modèles de données générés par l’IA de confiance.

Law & Forensics : conservation des données et procédures de gel légal appliquées aux bases de données.

Mastercard : isolation des bases de données avec Valkey.

Nomura : migration de Hadoop NoSQL vers Percona Server for MongoDB.

Oracle : ouvrir davantage MySQL à la collaboration et à l’innovation.

SUSE : souveraineté numérique et infrastructures de bases de données.

Wise : conception de déploiements MongoDB résilients sur plusieurs régions.

Yandex Cloud : optimisation de Valkey et systèmes connectés.



Les principaux sponsors de Percona Live Amsterdam sont VillageSQL, AWS et Liberatii, aux côtés notamment de Solanica, Coroot, Readyset, ProxySQL et Sixta. L’événement accueillera également plusieurs projets communautaires, parmi lesquels :

OurSQL Foundation , qui hébergera plusieurs projets de la communauté MySQL.

, qui hébergera plusieurs projets de la communauté MySQL. Des experts PostgreSQL qui reviendront sur les préparatifs du lancement de la version 19, attendu plus tard en septembre.

qui reviendront sur les préparatifs du lancement de la version 19, attendu plus tard en septembre. MyVector , un plugin de stockage et de recherche vectorielle pour MySQL.

, un plugin de stockage et de recherche vectorielle pour MySQL. MyDumper , un outil open source de sauvegarde des données pour MySQL.

, un outil open source de sauvegarde des données pour MySQL. OpenEverest , une solution open source d’automatisation du provisionnement et de la gestion des bases de données.

, une solution open source d’automatisation du provisionnement et de la gestion des bases de données. BuildDevCon , une série d’événements virtuels destinée aux développeurs spécialisés dans les données.

, une série d’événements virtuels destinée aux développeurs spécialisés dans les données. Comunidade MySQL Brazil , la communauté MySQL du Brésil.



Pour en savoir plus :

Les inscriptions à Percona Live Amsterdam sont désormais ouvertes

Consultez le programme complet et la liste des intervenants ici

À propos de Percona

Percona est un éditeur de logiciels open source spécialisé dans les bases de données, proposant également des services de support et d’expertise. Sa conviction est simple : les organisations doivent conserver une maîtrise totale de leur infrastructure de données, sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, sans compromis et sans avoir à payer pour retrouver leur liberté. Depuis 20 ans, Percona aide les entreprises à exploiter des bases de données telles que MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Valkey et Redis de manière sécurisée, performante et selon leurs propres exigences, grâce à des logiciels open source librement accessibles, un support d’experts disponible 24 h/24 et 7 j/7 ainsi qu’une expertise technique reconnue dans le domaine des bases de données.

The way is open. (La voie est libre.) Pour plus d’informations, consultez le site www.percona.com .