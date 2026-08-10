FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 3 août au 7 août 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 03/08/2026 au 07/08/2026

Publication du 10/08/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2704/08/2026FR000007475920921,96172XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2705/08/2026FR000007475919821,88636XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2706/08/2026FR0000074759392321,99493XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2707/08/2026FR000007475925221,89087XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
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Déclaration hebdo Transactions du 03 au 07 août 2026
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