FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 3 août au 7 août 2026

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 03/08/2026 au 07/08/2026
Publication du 10/08/2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|03/08/2026
|FR0000074759
|214
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|04/08/2026
|FR0000074759
|209
|21,96172
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|05/08/2026
|FR0000074759
|198
|21,88636
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|06/08/2026
|FR0000074759
|3923
|21,99493
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|07/08/2026
|FR0000074759
|252
|21,89087
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 11:18:38
|FR0000074759
|22
|EUR
|39
|XPAR
|1110447-2561b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 12:02:17
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-3329b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 12:02:20
|FR0000074759
|22
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-3585b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 14:39:09
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-4353b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 15:58:15
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-4609b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 15:58:18
|FR0000074759
|22
|EUR
|46
|XPAR
|1110447-4865b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 17:09:58
|FR0000074759
|22
|EUR
|29
|XPAR
|1110447-5377b215
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/08/2026 17:10:01
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|22
|EUR
|21
|XPAR
|1110447-5633b215
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|04/08/2026 09:59:42
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|72
|XPAR
|1110447-1025b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/08/2026 12:18:23
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|3
|XPAR
|1110447-1537b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/08/2026 13:57:30
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-2049b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/08/2026 16:07:33
|FR0000074759
|22
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-2817b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/08/2026 17:22:35
|FR0000074759
|22
|EUR
|29
|XPAR
|1110447-3073b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/08/2026 17:22:38
|FR0000074759
|22
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-3329b216
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/08/2026 09:58:49
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-769b217
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/08/2026 09:58:49
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|22
|EUR
|41
|XPAR
|1110447-1025b217
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/08/2026 10:57:54
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-1793b217
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|05/08/2026 10:57:54
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|21,8
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-2817b217
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|06/08/2026 09:01:52
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-1281b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 10:58:14
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-3841b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 12:04:51
|FR0000074759
|22
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-4865b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 12:04:54
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-5121b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 12:14:03
|FR0000074759
|22
|EUR
|3729
|XPAR
|act20260806-101403-154-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 14:17:02
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-5633b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 15:46:03
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-6401b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/08/2026 15:46:03
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|60
|XPAR
|1110447-6913b218
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 09:02:26
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-513b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 11:05:54
|FR0000074759
|22
|EUR
|19
|XPAR
|1110447-1793b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 11:05:54
|FR0000074759
|22
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-2049b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 15:02:47
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-2817b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 15:40:35
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-3841b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 15:40:35
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-4353b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/08/2026 16:09:11
|FR0000074759
|21,8
|EUR
|75
|XPAR
|1110447-4865b219
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe