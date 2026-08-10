Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 3 août 2026 au 7 août 2026

|Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
|Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
|S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
|Déclaration des transactions sur actions propres
|Période : Du 3 au 7 août 2026
|Emetteur : Nexans
|Catégorie : Actions propres
|Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2026
|Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/3/2026
|FR0000044448
|3 000
|129.7196
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/4/2026
|FR0000044448
|3 000
|132.3738
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/5/2026
|FR0000044448
|3 000
|138.5144
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/6/2026
|FR0000044448
|3 000
|140.2833
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/7/2026
|FR0000044448
|3 000
|140.3048
|XPAR
|TOTAL
|15,000
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Nom du PSI
|Code identifiant du PSI
|Jour/heure de la Transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:17:36
|FR0000044448
|61
|131.7000
|EUR
|XPAR
|3412848275045
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:17:36
|FR0000044448
|139
|131.7000
|EUR
|XPAR
|3412848276045
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:30:00
|FR0000044448
|95
|131.5000
|EUR
|XPAR
|2EKWAVVnQhCF39pksCmNzQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:30:21
|FR0000044448
|82
|131.0000
|EUR
|XPAR
|5dnkT1JATCSptB51NDbVFAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:59:03
|FR0000044448
|54
|130.0000
|EUR
|XPAR
|-uL8joFHSXu7dYl7RB2uOgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 09:59:03
|FR0000044448
|21
|130.0000
|EUR
|XPAR
|0A3wNrt3TemQ76nF8xn8jwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 10:07:05
|FR0000044448
|91
|129.8000
|EUR
|XPAR
|QmGXXmuCSk600RQbXek1eQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 10:17:02
|FR0000044448
|90
|128.7000
|EUR
|XPAR
|U-hbXmjxTdKTy_TISwVxAAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 10:17:02
|FR0000044448
|80
|128.7000
|EUR
|XPAR
|aQd2XWYCTlatwfVrT_T1YwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 11:02:30
|FR0000044448
|126
|128.6000
|EUR
|XPAR
|gJ_JmBLxS-C2jed3rDOuCAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 11:02:30
|FR0000044448
|77
|128.5000
|EUR
|XPAR
|vMwRqDdfQiStA_RNIgjDlAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 11:43:40
|FR0000044448
|103
|128.4000
|EUR
|XPAR
|c5Lg1xrjRQWIvFeNFsq7IQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 12:21:02
|FR0000044448
|82
|128.9000
|EUR
|XPAR
|2QHRjyywTVyGggRwNazqBAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 12:46:42
|FR0000044448
|73
|129.1000
|EUR
|XPAR
|yfFBp62UT72bPmOf5tnh5AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 13:00:11
|FR0000044448
|73
|128.7000
|EUR
|XPAR
|Y6sa-rL5QeKoby-K_f0sXQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 13:00:11
|FR0000044448
|146
|128.7000
|EUR
|XPAR
|lROYApbsStS8MgV2p9ZZwwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 14:04:03
|FR0000044448
|81
|128.8000
|EUR
|XPAR
|Npr1SPLlRk2TgGckppFQigA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 14:17:19
|FR0000044448
|77
|128.7000
|EUR
|XPAR
|tJqExzeORp-bTfO68wyjbwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 14:39:31
|FR0000044448
|74
|129.3000
|EUR
|XPAR
|yp3TUwiBTDGalNg_AKMQaAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 14:47:08
|FR0000044448
|4
|128.9000
|EUR
|XPAR
|-S0r-5wZSeyG8WaKjwdk4wA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 14:47:08
|FR0000044448
|81
|128.9000
|EUR
|XPAR
|Vog_Y6SVS6uKHI1wZMz67QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:01:33
|FR0000044448
|81
|128.8000
|EUR
|XPAR
|e2-tAmT-RT-44_hAPub1dgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:01:33
|FR0000044448
|80
|128.8000
|EUR
|XPAR
|UZP83WBgTL211RUyf2D3rwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:28:07
|FR0000044448
|78
|128.1000
|EUR
|XPAR
|34BDbU5sRE2Hm8ArFmIEcgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:28:07
|FR0000044448
|80
|128.0000
|EUR
|XPAR
|p7kBu4uATvCQq6hjo53zfQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:49:57
|FR0000044448
|102
|128.5000
|EUR
|XPAR
|Peay8KTkTJ67JyblcyWO4AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 15:58:58
|FR0000044448
|92
|129.4000
|EUR
|XPAR
|H-UUsdzURUKaSbDXFEjEkQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:10:12
|FR0000044448
|99
|129.6000
|EUR
|XPAR
|pmiIha6oRdmzr9dJYs1BRwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:22:36
|FR0000044448
|72
|130.4000
|EUR
|XPAR
|SNuRcR7lT3-ABlZX_Qo2tAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:32:14
|FR0000044448
|83
|131.6000
|EUR
|XPAR
|wW85dKAtSpSWHxJ9_ET-xAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:38:30
|FR0000044448
|86
|131.8000
|EUR
|XPAR
|nJ3GWHQAQmegXFIlE_ZVcwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:50:20
|FR0000044448
|83
|132.1000
|EUR
|XPAR
|kgjW2uuBSAePhmXoOPyoxAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 16:52:06
|FR0000044448
|77
|131.8000
|EUR
|XPAR
|kXB1fINbS3m1HZj2FXy_3QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 17:08:30
|FR0000044448
|72
|131.6000
|EUR
|XPAR
|jPVvwxhWR7qMAoYOme0sLgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 17:11:03
|FR0000044448
|65
|131.2000
|EUR
|XPAR
|Hu-f5XQOQDKvl0BFuAPDUgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 17:24:26
|FR0000044448
|104
|130.0000
|EUR
|XPAR
|404_GCU2TWG4ttRz2tjmGwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|03/08/2026 17:24:26
|FR0000044448
|36
|130.0000
|EUR
|XPAR
|wTf-_MJuStaEDgL2QET1mgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:00:30
|FR0000044448
|154
|130.0000
|EUR
|XPAR
|0xoozCZfRVavExw4tt9ooAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:04:23
|FR0000044448
|73
|130.8000
|EUR
|XPAR
|ZQ8MK1DzSPqxzZcvvoOW1AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:19:31
|FR0000044448
|21
|132.2000
|EUR
|XPAR
|4RO8tQdSQ2S1HMeg7qXciQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:19:31
|FR0000044448
|60
|132.2000
|EUR
|XPAR
|-2C2Ra3yTL-h3F7lXByZYQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:21:51
|FR0000044448
|77
|132.0000
|EUR
|XPAR
|OeEEH4adTYqh-DapCqakIAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:21:51
|FR0000044448
|77
|131.9000
|EUR
|XPAR
|Rj5UMjPJShKVGXwWhtuEcgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 09:40:40
|FR0000044448
|84
|131.1000
|EUR
|XPAR
|cNqHxTPJS4mDZQ-l60OphQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 10:10:01
|FR0000044448
|98
|132.8000
|EUR
|XPAR
|aRQ_Y5yhQWO1d-_HNHjarAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 10:30:14
|FR0000044448
|85
|133.5000
|EUR
|XPAR
|wl5r_h83QlOl4GGRSJgFNAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 10:43:15
|FR0000044448
|79
|133.0000
|EUR
|XPAR
|_-JQDw09SAGeP9p5iKfbyQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 11:04:33
|FR0000044448
|77
|132.8000
|EUR
|XPAR
|ngPJY8_vTE6NOwVulvI6hAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 11:21:12
|FR0000044448
|93
|132.1000
|EUR
|XPAR
|LDw1ZniUT625krqbLaPZtgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 11:43:54
|FR0000044448
|75
|132.8000
|EUR
|XPAR
|gT8eepdKRbSjzBwAqzt0VQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 12:05:11
|FR0000044448
|76
|132.6000
|EUR
|XPAR
|eR9yNhwfR2q4CwxFFbt7OAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|04/08/2026 12:22:24
|FR0000044448
|77
|132.7000
|EUR
|XPAR
|hOJw4DJyR7CBN6vZiPHs0QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
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