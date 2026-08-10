Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 3 août 2026 au 7 août 2026

 | Source: Nexans Nexans



 

Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France 
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com 
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 
             
Déclaration des transactions sur actions propres         
Période : Du 3 au 7 août 2026           
Emetteur : Nexans           
Catégorie : Actions propres           
             
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 août 2026   
             
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.  
             
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/3/2026FR00000444483 000129.7196XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/4/2026FR00000444483 000132.3738XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/5/2026FR00000444483 000138.5144XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/6/2026FR00000444483 000140.2833XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/7/2026FR00000444483 000140.3048XPAR      
   TOTAL15,000        
             
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Nom du PSICode identifiant du PSIJour/heure de la TransactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaireDeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:17:36FR000004444861131.7000EURXPAR3412848275045MAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:17:36FR0000044448139131.7000EURXPAR3412848276045MAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:30:00FR000004444895131.5000EURXPAR2EKWAVVnQhCF39pksCmNzQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:30:21FR000004444882131.0000EURXPAR5dnkT1JATCSptB51NDbVFAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:59:03FR000004444854130.0000EURXPAR-uL8joFHSXu7dYl7RB2uOgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 09:59:03FR000004444821130.0000EURXPAR0A3wNrt3TemQ76nF8xn8jwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 10:07:05FR000004444891129.8000EURXPARQmGXXmuCSk600RQbXek1eQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 10:17:02FR000004444890128.7000EURXPARU-hbXmjxTdKTy_TISwVxAAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 10:17:02FR000004444880128.7000EURXPARaQd2XWYCTlatwfVrT_T1YwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 11:02:30FR0000044448126128.6000EURXPARgJ_JmBLxS-C2jed3rDOuCAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 11:02:30FR000004444877128.5000EURXPARvMwRqDdfQiStA_RNIgjDlAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 11:43:40FR0000044448103128.4000EURXPARc5Lg1xrjRQWIvFeNFsq7IQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 12:21:02FR000004444882128.9000EURXPAR2QHRjyywTVyGggRwNazqBAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 12:46:42FR000004444873129.1000EURXPARyfFBp62UT72bPmOf5tnh5AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 13:00:11FR000004444873128.7000EURXPARY6sa-rL5QeKoby-K_f0sXQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 13:00:11FR0000044448146128.7000EURXPARlROYApbsStS8MgV2p9ZZwwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 14:04:03FR000004444881128.8000EURXPARNpr1SPLlRk2TgGckppFQigAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 14:17:19FR000004444877128.7000EURXPARtJqExzeORp-bTfO68wyjbwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 14:39:31FR000004444874129.3000EURXPARyp3TUwiBTDGalNg_AKMQaAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 14:47:08FR00000444484128.9000EURXPAR-S0r-5wZSeyG8WaKjwdk4wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 14:47:08FR000004444881128.9000EURXPARVog_Y6SVS6uKHI1wZMz67QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:01:33FR000004444881128.8000EURXPARe2-tAmT-RT-44_hAPub1dgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:01:33FR000004444880128.8000EURXPARUZP83WBgTL211RUyf2D3rwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:28:07FR000004444878128.1000EURXPAR34BDbU5sRE2Hm8ArFmIEcgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:28:07FR000004444880128.0000EURXPARp7kBu4uATvCQq6hjo53zfQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:49:57FR0000044448102128.5000EURXPARPeay8KTkTJ67JyblcyWO4AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 15:58:58FR000004444892129.4000EURXPARH-UUsdzURUKaSbDXFEjEkQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:10:12FR000004444899129.6000EURXPARpmiIha6oRdmzr9dJYs1BRwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:22:36FR000004444872130.4000EURXPARSNuRcR7lT3-ABlZX_Qo2tAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:32:14FR000004444883131.6000EURXPARwW85dKAtSpSWHxJ9_ET-xAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:38:30FR000004444886131.8000EURXPARnJ3GWHQAQmegXFIlE_ZVcwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:50:20FR000004444883132.1000EURXPARkgjW2uuBSAePhmXoOPyoxAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 16:52:06FR000004444877131.8000EURXPARkXB1fINbS3m1HZj2FXy_3QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 17:08:30FR000004444872131.6000EURXPARjPVvwxhWR7qMAoYOme0sLgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 17:11:03FR000004444865131.2000EURXPARHu-f5XQOQDKvl0BFuAPDUgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 17:24:26FR0000044448104130.0000EURXPAR404_GCU2TWG4ttRz2tjmGwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6303/08/2026 17:24:26FR000004444836130.0000EURXPARwTf-_MJuStaEDgL2QET1mgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:00:30FR0000044448154130.0000EURXPAR0xoozCZfRVavExw4tt9ooAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:04:23FR000004444873130.8000EURXPARZQ8MK1DzSPqxzZcvvoOW1AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:19:31FR000004444821132.2000EURXPAR4RO8tQdSQ2S1HMeg7qXciQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:19:31FR000004444860132.2000EURXPAR-2C2Ra3yTL-h3F7lXByZYQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:21:51FR000004444877132.0000EURXPAROeEEH4adTYqh-DapCqakIAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:21:51FR000004444877131.9000EURXPARRj5UMjPJShKVGXwWhtuEcgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 09:40:40FR000004444884131.1000EURXPARcNqHxTPJS4mDZQ-l60OphQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 10:10:01FR000004444898132.8000EURXPARaRQ_Y5yhQWO1d-_HNHjarAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 10:30:14FR000004444885133.5000EURXPARwl5r_h83QlOl4GGRSJgFNAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 10:43:15FR000004444879133.0000EURXPAR_-JQDw09SAGeP9p5iKfbyQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 11:04:33FR000004444877132.8000EURXPARngPJY8_vTE6NOwVulvI6hAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 11:21:12FR000004444893132.1000EURXPARLDw1ZniUT625krqbLaPZtgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 11:43:54FR000004444875132.8000EURXPARgT8eepdKRbSjzBwAqzt0VQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 12:05:11FR000004444876132.6000EURXPAReR9yNhwfR2q4CwxFFbt7OAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 12:22:24FR000004444877132.7000EURXPARhOJw4DJyR7CBN6vZiPHs0QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 12:44:52FR000004444890133.1000EURXPARXGAjyCb3TPiGaSeyKlz7nwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 13:16:34FR0000044448209132.6000EURXPARBlCBIybZQ8m_U0LCrxQgqwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 14:14:06FR000004444852133.7000EURXPARKtBGXeOMR26025_EHYmGYgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 14:14:06FR000004444827133.7000EURXPARxjHshHtBRv2exeIzaiwI0wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 14:35:25FR000004444886132.6000EURXPAR7QwGOnvVQ0ylsUlY2c-hPgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 14:53:01FR000004444884132.2000EURXPARKQ0mVi8OTsytihwwx_fvTgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:05:33FR000004444852132.4000EURXPARZqFqS2cMRqqydxTqQ6YIZwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:05:33FR000004444833132.4000EURXPARYlF9aBAKRyS9mJ87OCy22QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:20:34FR0000044448178132.4000EURXPARH8V27413R16bTzrEyUfgTwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:37:21FR000004444882132.7000EURXPARbWVaICiaShirhtrJn_11XQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:50:20FR000004444878132.8000EURXPARSp78awrYSKG6vwOfMBYPmwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 15:56:35FR000004444812132.4000EURXPARragfGWtTS9Ozd9P1TM_MtgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 16:00:30FR000004444877132.4000EURXPAR1vBagw33Ruaayh4dayp6yQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 16:00:32FR000004444883132.3000EURXPARpBY_lkGFQRmAFRCJXgap5AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 16:20:09FR000004444845132.4000EURXPARJl1hu0oMTzK3DxeJmWaTtgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 16:20:09FR000004444845132.4000EURXPARKIRcFYt9T7WUWEeyvlgWnQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6304/08/2026 16:28:42FR000004444881132.2000EURXPAR_8jZcHj6QEKvPW8B4gGRSgAMAR Art.5 §2c) 
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