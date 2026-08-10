Stingray dévoile ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2027

La croissance interne s’est chiffrée à 27,5 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises;



Les produits ont augmenté de 65,2 % pour atteindre 158,0 millions de dollars au premier trimestre de 2027, comparativement à 95,6 millions de dollars au premier trimestre de 2026;

Le BAIIA ajusté 1) s’est accru de 49,3 % pour atteindre 50,3 millions de dollars au premier trimestre de 2027, par rapport à 33,7 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté 1) par secteur s’est chiffré à 42,9 millions de dollars ou 34,1 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 9,4 millions de dollars ou 29,3 % des produits pour le secteur Radio et à (2,0) millions de dollars pour le secteur Siège social;

Le bénéfice net a totalisé 6,6 millions de dollars, ou 0,10 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2027, par rapport à 16,8 millions de dollars, ou 0,24 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2026;

Le bénéfice net ajusté 1) s’est amélioré de 31,1 % pour s’établir à 27,9 millions de dollars, ou 0,40 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2027, contre 21,3 millions de dollars, ou 0,31 $ par action après dilution, pour la période correspondante de 2026;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont établis à 4,8 millions de dollars, ou 0,07 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2027, comparativement à 19,0 millions de dollars, ou 0,28 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2026;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont augmenté à 32,5 millions de dollars, ou 0,47 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2027, comparativement à 18,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action après dilution, pour la période correspondante de 2026;

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) a atteint 2,53 fois au premier trimestre de 2027, contre 2,24 fois au premier trimestre de 2026;

Rachat et annulation de 1,1 million d’actions pour un total de 17,1 millions de dollars au premier trimestre de 2027.



MONTRÉAL, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY) (la « société » ou « Stingray »), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2027 clos le 30 juin 2026.

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les



30 juin T1-2027 T1-2026 % Produits 158 022 95 637 65,2 BAIIA ajusté1) 50 252 33 656 49,3 Bénéfice net 6 590 16 783 (60,7 ) Par action – dilué (en $) 0,10 0,24 (58,3 ) Bénéfice net ajusté1) 27 947 21 311 31,1 Par action – dilué (en $) 0,40 0,31 29,0 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 4 801 18 987 (74,7 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 32 479 18 797 72,8





1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul des mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 6 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 7 et 8.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du premier trimestre :

« Pour Stingray, l’exercice 2027 a démarré là où l’exercice 2026 s’était arrêté, mais à une échelle plus grande. Grâce à l’apport considérable de l’acquisition de TuneIn et du secteur des chaînes FAST aux produits, ceux-ci ont enregistré une croissance globale de 65,2 % et une croissance interne de 27,5 % d’un exercice à l’autre au premier trimestre de 2027. L’intégration de TuneIn s’est faite en douceur et a eu un effet d’entraînement sur l’ensemble des activités publicitaires, les synergies relatives aux produits atteignant un rythme annualisé de 45 millions de dollars neuf mois après la transaction. Quant aux chaînes FAST, le réseau de publicités premium de Stingray a continué d’afficher des résultats supérieurs à la moyenne, avec une hausse de près de 70 % des produits au premier trimestre grâce à la revente des stocks invendus des fabricants de téléviseurs, y compris les publicités audio pour certains de nos principaux partenaires OEM.

« Nous sommes convaincus que TuneIn et les chaînes FAST nous permettront d’enregistrer, en 2027, une croissance interne des produits dans les deux chiffres pour une autre année. Toutefois, les marges de ces actifs stratégiques étant légèrement inférieures à la moyenne de la société, nous maintenons nos prévisions optimistes quant à la marge du BAIIA ajusté pour l’exercice financier.

« Pour ce qui est des solutions médias pour commerces de détail, nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer des capacités de publicité programmatique à nos activités en magasin. Nous travaillons activement à mettre en place une solution de marché pour un nouveau modèle multiplicateur basé sur l'auditoire — où une seule publicité atteint un public plus large plutôt que sur une base individuelle. Nous considérons cette évolution de notre modèle d'affaires comme un catalyseur clé pour Stingray, et nous prévoyons réaliser des progrès à cet égard au cours du présent exercice financier.

« Enfin, notre segment de divertissement en voiture a poursuivi sa progression. Forts de l'annonce de notre partenariat avec Nissan en février dernier, nous continuons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à nos services audio et de karaoké embarqués, tout en élargissant notre empreinte auprès de nos constructeurs automobiles partenaires. Nous restons optimistes à l'idée de conclure de nouveaux partenariats au cours des prochains mois.

« Dans l’ensemble, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de plus du double, atteignant 126,0 millions de dollars au premier trimestre de 2027, ce qui s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires attribuable à l’acquisition de TuneIn et par celle des ventes des chaînes FAST. Les produits du secteur Radio, qui se sont ressentis de la diminution des publicités de paris et des publicités gouvernementales d’un exercice à l’autre, ont fléchi de 6,5 % pour s’établir à 32,0 millions de dollars au premier trimestre, avant de montrer des signes de ressaisissement au début du deuxième trimestre. Nous nous attendons à ce que les ventes du secteur Ratio demeurent relativement stables pour l’exercice 2027 », a conclu M. Boyko.

« Notre ratio d'endettement net par rapport au BAIIA ajusté pro forma s'est établi à 2,53x au premier trimestre, ce qui s'explique par trois facteurs précis : la clôture de notre financement par prise ferme avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le paiement de la rémunération incitative à long terme acquise par notre équipe lors de l'exercice 2026, et une différence temporelle dans la perception de nos revenus publicitaires. Je tiens à préciser que nous sommes à l'aise avec ce profil — il s'agit de facteurs temporaires. Nous demeurons déterminés à ramener notre ratio d'endettement à environ 2,0x d'ici la fin de l'exercice 2027 grâce à une génération disciplinée de flux de trésorerie disponibles », a conclu M. Boyko.

Résultats du premier trimestre

Les produits ont augmenté de 62,4 millions de dollars, ou 65,2 %, pour atteindre 158,0 millions de dollars au premier trimestre de 2027, comparativement à 95,6 millions de dollars au premier trimestre de 2026. La hausse d’un exercice à l’autre provient en grande partie de l’augmentation des produits publicitaires du fait de l’acquisition de TuneIn ainsi que de l’augmentation des ventes des chaînes FAST.

Les produits générés au Canada ont fléchi de 0,8 million de dollars, ou 1,7 %, pour s’établir à 48,7 millions de dollars au premier trimestre de 2027, par rapport à 49,5 millions de dollars pour la période correspondante de 2026. Cette diminution s’explique avant tout par la baisse des produits du secteur Radio.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 63,2 millions de dollars, ou 180,0 %, pour atteindre 98,4 millions de dollars au premier trimestre de 2027, comparativement à 35,2 millions de dollars au premier trimestre de 2026. La hausse provient principalement de l’augmentation des produits publicitaires du fait de l’acquisition de TuneIn, de l’amélioration des ventes des chaînes FAST ainsi que de l’accroissement des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique et à l’acquisition de The Singing Machine.

Les produits générés dans les autres pays se sont établis à 10,9 millions de dollars au premier trimestre de 2027, ce qui est stable d’un exercice à l’autre, l’augmentation des ventes des chaînes FAST ayant été neutralisée en grande partie par le recul des produits provenant des abonnements.

Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 64,6 millions de dollars, ou 105,2 %, pour s’établir à 126,0 millions de dollars au premier trimestre de 2027, contre 61,4 millions de dollars au premier trimestre de 2026. La croissance provient en grande partie de l’augmentation des produits publicitaires du fait de l’acquisition de TuneIn, de l’amélioration des ventes des chaînes FAST ainsi que de l’accroissement des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique. Pour le premier trimestre de 2027, les produits du secteur Radio se sont repliés de 2,2 millions de dollars, ou 6,5 %, passant de 34,2 millions de dollars pour la période correspondante de 2026 à 32,0 millions de dollars. Cette baisse s’explique en grande partie par la diminution des ventes de temps d’antenne local et national, contrée en partie par la croissance des ventes numériques.

Le BAIIA ajusté consolidé a progressé de 16,6 millions de dollars, ou 49,3 % pour s’établir à 50,3 millions de dollars au premier trimestre de 2027, contre 33,7 millions de dollars au premier trimestre de 2026. La marge du BAIIA ajusté a atteint 31,8 % au premier trimestre de 2027, contre 35,2 % à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du BAIIA ajusté d’un exercice à l’autre est attribuable en grande partie à l’acquisition de TuneIn. Le recul de la marge du BAIIA ajusté est principalement attribuable à une baisse de la marge brute imputable aux offres de produits des récentes acquisitions de TuneIn et de The Singing Machine, conjuguée à l’évolution de la répartition des produits.

Le bénéfice net a totalisé 6,6 millions de dollars, ou 0,10 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2027, par rapport à 16,8 millions de dollars, ou 0,24 $ par action après dilution, au premier trimestre de 2026. La baisse s’explique en grande partie par l’augmentation des coûts d’acquisition, par l’amortissement accru des immobilisations incorporelles et par une perte non réalisée sur la juste valeur des instruments financiers dérivés pour le trimestre considéré, alors qu’un profit avait été enregistré pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l’amélioration des résultats d’exploitation.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 4,8 millions de dollars au premier trimestre de 2027, comparativement à 19,0 millions de dollars au premier trimestre de 2026. La baisse s’explique en grande partie par l’augmentation de la variation négative des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation et par l’augmentation des coûts d’acquisition pour le trimestre considéré, facteurs contrés en partie par l’amélioration des résultats d’exploitation.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au premier trimestre de 2027 se sont élevés à 32,5 millions de dollars, comparativement à 18,8 millions de dollars pour la période correspondante de 2026. Cette augmentation est essentiellement attribuable à l’amélioration des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par l’accroissement des intérêts payés.

Stingray a racheté et annulé 1,1 million d’actions pour un total de 17,1 millions de dollars au premier trimestre de 2027. Au 30 juin 2026, la société disposait de 21,9 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie et de facilités de crédit de 569,5 millions de dollars.

Déclaration de dividende

Le 7 août 2026, Stingray a déclaré un dividende de 0,085 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 14 septembre 2026 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 31 août 2026.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 29 juillet 2026, la Société a annoncé le lancement de la chaîne Just For Laughs Stand-up sur Samsung TV Plus en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le 27 juillet 2026, la société a annoncé que Stingray Radio avait conclu l’acquisition de la station CHUP-FM (C97.7) à Calgary auprès de Rawlco Radio Ltd. Initialement annoncée en novembre 2025, l’acquisition a reçu l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en juin 2026.

Le 15 juillet 2026, la société s’est associée à Telly pour intégrer les applications de karaoké et de musique de Stingray sur le tout premier téléviseur intelligent 4K à double écran de 55 pouces de l’industrie. Avec le lancement de Stingray Karaoke et Stingray Streams sur Telly aux États-Unis, les utilisateurs profitent de moyens inédits pour faire du plus grand écran de la maison un véritable centre de divertissement interactif.

Le 15 juillet 2026, la société a annoncé que TuneIn sera intégré à l’espace d’applications audio de Bragi. Ce nouveau partenariat permet à TuneIn d’étendre sa portée au sein de l’écosystème de Bragi, qui compte déjà plus de 20 millions d’écouteurs intelligents. Les auditeurs bénéficieront ainsi d’un accès plus intelligent et intuitif à la radio en direct, aux sports, aux actualités, à la musique et aux balados.

Le 25 juin 2026, la société a annoncé le lancement d’une nouvelle chaîne musicale éphémère dédiée au sport le plus populaire de la planète. Stingray Soccer Anthems est la destination par excellence pour retrouver les chants de stade emblématiques, les succès mondiaux et les hymnes de supporters qui définissent l’esprit du jeu. La chaîne sera diffusée du 1 er juin au 31 juillet 2026, avec des dates de lancement qui varieront selon les plateformes.

juin au 31 juillet 2026, avec des dates de lancement qui varieront selon les plateformes. Le 23 juin 2026, la société a annoncé le renouvellement pour cinq ans de son contrat avec la Banque Nationale du Canada. S’étendant jusqu’en 2031, ce partenariat élargi garantit que Stingray Affaires continuera de fournir ses solutions de premier plan en matière de musique d’ambiance, tout en innovant en prenant en charge les activités d’affichage numérique en succursale de la banque. En vertu de cette entente, Stingray Affaires devient le partenaire officiel de la Banque Nationale en matière d’affichage numérique. L’entreprise prendra en charge l’approvisionnement, l’installation et l’entretien des équipements dans toutes les succursales canadiennes, ainsi que dans les établissements Natbank en Floride.

Le 22 juin 2026, la société a annoncé que sa division commerciale, Stingray Affaires, s’est associée à BMO pour déployer une série d’activations physiques et numériques d’envergure en marge du grand tournoi mondial de soccer. Du 11 juin au 19 juillet 2026, cette campagne transforme des lieux emblématiques de Toronto et de Vancouver en espaces de célébration interactifs, conçus spécialement pour les partisans.

Le 11 juin 2026, la société a annoncé le lancement d’une gamme complète de chaînes FAST sur Vesta Stream, une plateforme de diffusion en continu OTT de premier plan qui propose une bibliothèque de contenus premium issus de grands studios. Ce partenariat permet de diffuser la sélection de chaînes audio et vidéo de Stingray sur Vesta Stream aux États-Unis et au Canada.

Le 2 juin 2026, la société a annoncé qu’elle a obtenu une dispense lui permettant de traiter les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote subalterne variable de Stingray comme une catégorie unique à certaines fins, notamment en ce qui concerne les exigences applicables aux offres publiques d’achat et à la déclaration selon le système d’alerte aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières. Stingray a demandé cette dispense, dont la prise d’effet est immédiate, afin de faciliter les investissements dans ses actions à droit de vote subalterne variable effectués par des non-Canadiens.

Le 2 juin 2026, la société a annoncé le lancement de sa toute nouvelle chaîne, Stingray Hooked, maintenant disponible pour les téléspectateurs aux États-Unis sur The Roku Channel. Cette nouveauté marque la toute première diffusion de cette chaîne très attendue.

Le 7 mai 2026, la société a annoncé le lancement de la chaîne 20/20 True Crime d’ABC News sur TuneIn. Cette nouvelle destination regroupe en un seul lieu des balados primés, des reportages d’enquête et des dossiers de l’emblématique magazine d’information 20/20.

Le 29 avril 2026, la société a annoncé le lancement mondial de Just For Laughs Radio sur TuneIn, une nouvelle chaîne audio exclusivement en anglais créée en partenariat avec Just For Laughs, le leader international de la comédie. Cette chaîne propose un flux continu de sketchs et de monologues d’humour pour rendre le quotidien plus amusant.

Le 8 avril 2026, la société a annoncé un partenariat novateur avec Anuvu, un fournisseur mondial de solutions de connectivité et de divertissement pour les marchés de la mobilité. Dans le cadre de cet accord, Anuvu devient le partenaire de distribution officiel du contenu audio et vidéo de Stingray auprès des passagers de croisières du monde entier. Cette initiative marque l’un des premiers déploiements à grande échelle de streaming entièrement sous licence dans le secteur des croisières.

Le 2 avril 2026, la société a annoncé un partenariat avec OrkaTV, la nouvelle plateforme de streaming gratuite qui propose une télévision en direct et à la demande de qualité au public américain. Cet accord permet à OrkaTV d’élargir son offre en y intégrant cinq chaînes vidéo et douze chaînes audio de Stingray, répondant ainsi à un large éventail de goûts et de préférences.

Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers le 10 août 2026, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 1-800-717-1738 (sans frais), le 1- 514-400-3792 (Montréal), le 1-289-514-5100 (Toronto) ou le 1-646-307-1865 (New York). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 10 septembre 2026 à minuit en composant le 1-289-819-1325 ou le 1-888-660-6264, suivi du code «52744».

Résultats financiers audités de l’exercice 2026

Aujourd'hui, la Société a déposé son rapport annuel 2026, comprenant les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026. Les résultats audités sont conformes aux chiffres préliminaires communiqués précédemment, à l'exception d'un reclassement de 13,8 M$ concernant la présentation brute/nette des revenus publicitaires, principalement lié à l'acquisition de TuneIn. Ce reclassement n'a eu aucune incidence sur le BAIIA ajusté, le bénéfice net ou les flux de trésorerie, mais a eu une incidence favorable sur la marge du BAIIA ajusté le faisant passer de 30,8% à 34,3%. Aucun autre changement significatif ou retraitement n'a été effectué. Le rapport annuel 2026 est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Stingray.

À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1 000 employés. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2024, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Mesure non conforme aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs.

Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2026

T1 2027 30 juin 2025

T1 2026 31 mars 2026

T4 2026 Bénéfice net 6 590 16 783 (64 624 ) Dépréciation du goodwill et des licences de diffusion – – 64 696 Charges financières (produits financiers), montant net 11 728 (2 754 ) 10 617 Variation de la juste valeur des placements (8 ) 37 (12 ) Impôts 1 222 5 892 (7 236 ) Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 1 773 1 816 2 238 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 361 1 148 1 332 Amortissement des immobilisations incorporelles 12 546 4 558 12 153 Rémunération fondée sur des actions 289 (270 ) 134 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 3 347 4 132 5 264 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées (155 ) 300 195 Perte (profit) sur disposition (8 ) 499 453 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 11 567 1 515 17 281 BAIIA ajusté 50 252 33 656 42 491 Marge du BAIIA ajusté 31,8 % 35,2 % 30,8 % Bénéfice net 6 590 16 783 (64 624 ) Ajustements : Dépréciation du goodwill et des licences de diffusion – – 64 696 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés 1 383 (4 535 ) 329 Amortissement des immobilisations incorporelles 12 546 4 558 12 153 Variation de la juste valeur des placements (8 ) 37 (12 ) Rémunération fondée sur des actions 289 (270 ) 134 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 3 347 4 132 5 264 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées (155 ) 300 195 Perte (profit) sur disposition (8 ) 499 453 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 11 567 1 515 17 281 Charge d’impôt liée aux ajustements détaillés ci-dessus (7 604 ) (1 708 ) (15 058 ) Bénéfice net ajusté 27 947 21 311 20 811 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 056 68 758 68 048 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,40 0,31 0,31





(en milliers de dollars canadiens) 30 juin

2026 30 juin

2025 31 mars

2026 BAIIA ajusté DDM 176 782 144 785 160 186 Initiatives de réduction des coûts durables 889 773 940 Synergies de coûts découlant de l’acquisition de TuneIn 7 957 – 9 813 BAIIA ajusté pour les mois précédant les acquisitions d’entreprises qui n’a pas été déjà pris en compte dans les résultats 30 811 – 40 613 BAIIA ajusté pro forma 216 438 145 558 211 552

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2026

T1 2027 30 juin 2025

T1 2026 31 mars 2026

T4 2026 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 4 801 18 987 35 225 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 519 ) (2 153 ) (1 939 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (390 ) (336 ) (472 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (3 017 ) (1 394 ) (2 941 ) Intérêts payés (7 813 ) (4 955 ) (8 490 ) Remboursement d’obligations locatives (1 242 ) (867 ) (1 181 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation 28 304 9 755 (17 880 ) Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change 1 788 (1 755 ) 483 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 11 567 1 515 17 281 Flux de trésorerie disponibles ajustés 32 479 18 797 20 086

Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 30 juin

2026 30 juin

2025 31 mars

2026 Facilité de crédit 569 475 337 416 524 106 Dette subordonnée – – – Trésorerie et équivalents de trésorerie (21 888 ) (11 495 ) (20 747 ) Dette nette 547 587 325 921 503 359 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,53 2,24 2,38

Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com/fr/ de même que sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Personne-ressource

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, Marketing et communications

Stingray

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