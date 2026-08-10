Dans un contexte où les Canadiens rêvent de sorties plus abordables, un cinéphile a profité de plus de 17 000 $ d’avantages CinéClub en cinq ans

TORONTO, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens cherchent des moyens abordables de sortir et de passer du temps avec leurs proches, un cinéphile a trouvé une façon inattendue d’économiser gros. Ce membre CinéClub de longue date, originaire de Whitby, en Ontario, a rejoint le programme dès son lancement en 2021. Depuis, il a visionné plus de 550 films et profité d’avantages d’une valeur totale de plus de 17 000 $, notamment de tarifs exclusifs sur les billets et de réductions au comptoir alimentaire.

Ce mois-ci, CinéClub, le programme d’abonnement cinématographique de Cineplex, fête son cinquième anniversaire, une étape importante qui reflète également une évolution des habitudes des Canadiens en matière de divertissement. Si l’année 2026 se distingue par une offre plus variée mêlant superproductions hollywoodiennes, films originaux, succès d’horreur, films familiaux, animes, cinéma international et événements, les Canadiens, eux, cherchent des moyens de profiter plus souvent du grand écran.

Au cours des cinq dernières années, plus de 250 000 membres CinéClub ont collectivement assisté à des millions de séances tout en bénéficiant de tarifs exclusifs sur les billets, de rabais au comptoir alimentaire et de réductions sur les jeux chez The Rec Room et Playdium. Au total, ils ont profité d’avantages d’une valeur de 88 millions de dollars chez Cineplex! Pour beaucoup, ce programme a fait de la sortie au cinéma un élément incontournable de leur vie sociale : les membres CinéClub s’y rendent en effet quatre fois plus souvent que les non-membres.

À une époque où les Canadiens sont de plus en plus attentifs à leurs dépenses discrétionnaires, aller au cinéma reste l’une des expériences de divertissement hors domicile les plus abordables qui soient. Pour le jeune public en particulier, le rapport qualité-prix devient un facteur déterminant, plusieurs privilégiant les expériences qui offrent davantage pour un prix moindre.

« Les Canadiens continuent de nous montrer qu’ils adorent aller au cinéma, surtout lorsqu’ils ont le choix parmi une telle variété d’histoires et de genres, note Sara Moore, directrice marketing de Cineplex. Cinq ans après le lancement de CinéClub, nous sommes honorés de jouer un rôle important dans ces moments privilégiés que vivent nos plus de 250 000 membres, moments qui rendent la magie du cinéma plus accessible, plus agréable et plus enrichissante que jamais. »

Alors que les Canadiens continuent de chercher des moyens abordables de se retrouver, de s’évader et de s’amuser ensemble, le cinquième anniversaire de CinéClub nous rappelle que le cinéma offre toujours l’un des meilleurs rapports qualité-prix en matière de divertissement.

Pour souligner ce jalon, CinéClub inscrira automatiquement tous ses abonnés annuels en date du 31 août 2026, y compris les nouveaux venus et ceux qui convertissent un abonnement mensuel, à un tirage au sort permettant de gagner 1 million de points Scène+. Aucun achat n’est nécessaire. Pour plus d’informations sur les modalités du concours, rendez-vous au www.cineplex.com/fr/cineclub.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de 169 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au Canada, Cineplex possède les destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), des complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), et des emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion). Elle exploite aussi des entreprises à succès dans le domaine des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et de la distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

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