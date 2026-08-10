Le World Gold Council et Groupe Dynacor forment un partenariat stratégique pour promouvoir le traitement responsable de l’or et la formalisation de l’exploitation de minerai d’or artisanale et à petite échelle

LONDRES et MONTRÉAL, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le World Gold Council (WGC) et Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente visant à collaborer pour faire progresser la formalisation du secteur de l’exploitation de minerai d’or artisanale et à petite échelle (« MAPE ») et accroître les opportunités de faire entrer l’or produit de façon responsable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales formelles.

Le partenariat combine la vaste expérience de Dynacor dans l’approvisionnement et le traitement de minerai aurifère provenant de mineurs artisanaux avec l’expertise du WGC dans l’élaboration de normes, les meilleures pratiques et l’infrastructure du marché de l’or. Ensemble, les deux organisations exploreront les occasions de renforcer la transparence, d’améliorer les résultats environnementaux et sociaux, et de réduire l’implication illicite dans le secteur de l’exploitation MAPE.

L’un des éléments clés de cette collaboration consiste à soutenir l’initiative « Gold Processing Initiative » (GPI) du WGC, un modèle ayant pour but d’accélérer la formalisation de l’exploitation MAPE par le biais de technologies de vérification des origines, d’usines de traitement de l’or centralisées, et d’une participation accrue de la part d’acheteurs responsables. L’initiative vise à améliorer les taux de récupération de l’or, à assurer une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement, à réduire l’utilisation du mercure et à aider les mineurs à accéder à de meilleures opportunités sur les marchés.

Dans le cadre du protocole d’entente, WGC et Dynacor entendent collaborer avec les acteurs de l’industrie, les gouvernements, les organisations internationales, les investisseurs, les ONG et les organismes de normalisation afin d’élaborer un ensemble de principes décrivant les meilleures pratiques pour les usines de traitement de l’or et soutenir la création d’une norme mondialement reconnue régissant l’exploitation des usines de traitement. Les principes proposés aborderaient des enjeux comme la vérification diligente des mineurs, les exigences de traçabilité, le bilan en matière d’environnement et de santé et de sécurité au travail, la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent, la communication d’information, l’assurance, et les pratiques d’approvisionnement responsables.

Le partenariat vise également à favoriser le développement de nouvelles usines de traitement en Afrique, en Amérique latine et dans d’autres régions où l’exploitation MAPE joue un rôle économique important. Parallèlement, les deux organisations entendent travailler ensemble pour mobiliser du financement international et établir des exigences claires et transparentes qui pourront aider à attirer du financement privé et institutionnel vers les initiatives de formalisation.

David Tait, chef de la direction du World Gold Council, a déclaré : « Cette collaboration représente une étape importante vers la création d’une démarche évolutive et pratique pour formaliser le secteur de l’exploitation MAPE. En combinant des infrastructures de traitement responsables, des normes robustes, une traçabilité accrue et un meilleur accès aux marchés, nous avons l’occasion de soutenir les mineurs, de renforcer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement et de bâtir un écosystème aurifère plus transparent et inclusif, qui pourra être reproduit dans plusieurs pays. »

« Ce protocole d’entente reflète notre engagement à mettre en place des activités responsables de traitement de l’or provenant de mineurs artisanaux à l’échelle mondiale en favorisant de meilleures opportunités pour que la production d’or MAPE légitime puisse s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement formelles » a déclaré Daniel Misiano, président et chef de la direction du Groupe Dynacor. « Alors que nous amorçons notre expansion internationale, cette entente témoigne de l’appui institutionnel grandissant pour notre modèle d’affaires et réaffirme notre capacité à générer de la croissance à long terme grâce à une étroite collaboration avec une grande diversité de parties prenantes. »

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

World Gold Council

Nous sommes une organisation regroupant des membres, qui défend le rôle de l’or en tant qu’actif stratégique, en façonnant l’avenir d’une chaîne d’approvisionnement de l’or responsable et accessible. Notre équipe d’experts contribue à une meilleure compréhension des différents usages actuels et possibles de l’or par le biais de recherches, d’analyses, de commentaires et de perspectives dignes de confiance. Nous contribuons à l’avancement de l’industrie, en façonnant les politiques et en établissant des normes pour un marché de l’or durable et pérenne.

Vous pouvez suivre le World Gold Council sur X à @goldcouncil et sur LinkedIn.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

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Directrice, Relations Investisseurs, Groupe Dynacor

Tél. : 514-393-9000, poste 236

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Site Web : https://dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Tél. : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

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