L’alliance RBC iShares élargit sa gamme de produits grâce au lancement de deux nouveaux FNB

TORONTO, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’alliance RBC iShares élargit sa gamme de fonds négociés en bourse (« FNB ») avec le lancement de deux nouveaux FNB iShares (individuellement et collectivement, le ou les « Fonds iShares »).

Les Fonds iShares sont énumérés dans le tableau qui suit et la négociation de leurs parts devrait débuter aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Les Fonds iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc.

Nom du fonds Symbole Frais de gestion annuels1 iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF



XINT 0,23 % iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio



IBQT 0,22 %



iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF (le « XINT »)

Le XINT est conçu de façon à offrir une composante de base du portefeuille à faible coût et dans un seul symbole boursier aux investisseurs canadiens qui recherchent une exposition à des titres de capitaux propres mondiaux largement diversifiés provenant de l’extérieur du Canada et des États-Unis. Le XINT vise à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI ACWI ex North America IMI Index, qui regroupe les titres de plus de 5 000 sociétés internationales de petite, de moyenne et de grande capitalisation réparties dans plus de 40 pays des marchés développés et émergents.

iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio (le « IBQT »)

Le IBQT propose une solution intégrée conviviale pour réunir une exposition aux bitcoins et un portefeuille de FNB composés de titres de capitaux propres diversifiés à l’échelle mondiale. Le IBQT est conçu de façon à offrir aux investisseurs l’accès à des titres de capitaux propres des marchés canadiens, américains, internationaux et émergents, complété par une exposition modérée aux bitcoins. Il vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui procurent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou à des bitcoins. Pour obtenir une exposition aux bitcoins, le IBQT prévoit actuellement détenir le iShares Bitcoin ETF qui est inscrit à la cote de la Cboe Canada (symbole boursier : IBIT)

Ce produit constitue le dernier ajout à la gamme croissante de produits FNB tout-en-un de iShares et propose aux investisseurs canadiens une façon simple et abordable d’accéder à des titres de capitaux propres diversifiés à l’échelle mondiale tout en profitant des caractéristiques de diversification uniques qu’offrent les bitcoins.

« Le lancement de ces deux fonds témoigne de notre engagement soutenu à élargir l’accès à l’investissement pour les Canadiens en leur proposant des solutions abordables réunies dans un même symbole boursier. Nous sommes fiers d’ajouter le XINT et le IBQT à notre gamme de FNB, car cela rend la diversification mondiale plus simple et plus accessible, afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de placement personnels », a déclaré Steven Leong, directeur général, chef des produits au Canada et de iShares au sein de BlackRock.

L’alliance RBC iShares cherche à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de placement en leur donnant le pouvoir de constituer des portefeuilles efficients et de prendre en main leur avenir financier. L’alliance RBC iShares est déterminée à procurer à ses clients une expérience réellement différenciée avec les FNB et des résultats positifs.

Pour de plus amples renseignements sur l’alliance RBC iShares, allez au https://www.rbcishares.com.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. En qualité de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de technologies financières de premier plan, nous aidons des millions de personnes à accumuler de l’épargne qui leur servira toute leur vie en rendant les placements plus faciles et plus abordables. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate (en anglais seulement).

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 700 fonds négociés en bourse (« FNB ») de calibre mondial et à un actif sous gestion d’environ 6,2 billions de dollars américains au 30 juin 2026, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iSharesMD sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux plus de 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation et l’offre d’expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers de soutenir une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (« RBC GMA ») est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (« RBC »). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») et distribués par des courtiers autorisés au Canada. Le groupe de sociétés de RBC GMA, qui comprend RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère un actif d’environ 810 milliards de dollars et compte quelque 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Information

L’alliance RBC iShares comprend les FNB RBC et les séries FNB des fonds RBC gérés par RBC GMA Inc., et les FNB iShares gérés par BlackRock Canada. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du FNB pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

MSCI Inc. (« MSCI ») n'est pas liée au XINT, ne le parraine pas et n’en fait pas la promotion; elle n'émet pas et ne vend pas ses parts. MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans le XINT. BlackRock Canada n’est pas affiliée à MSCI. Le prospectus renferme une description détaillée de la relation restreinte que MSCI entretient avec BlackRock Canada et le XINT.

®/MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisée sous licence.

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