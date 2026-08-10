NioBay reçoit un appui financier de 500 000 dollars du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay Inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) (OTCQB : NBYCF) a obtenu une subvention de 500 000 $ dans le cadre du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier (PARIDM) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour le projet de niobium et de tantale Crevier (le « Projet Crevier »). Le Projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve sur le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Les fonds reçus dans le cadre de cette subvention serviront à faire progresser le traitement du niobium et du tantale provenant du gisement de Crevier, ainsi qu’à optimiser les procédés hydrométallurgiques. Le titre du projet retenu pour la subvention est : « PRODUCTION D’UN CONCENTRÉ DE Nb ET DE Ta À PARTIR DE 140 TONNES MÉTRIQUES DE MATIÈRE PROVENANT DU GISEMENT DE CREVIER ET OPTIMISATION DU PROCÉDÉ HYDROMÉTALLURGIQUE POUR LA PRODUCTION D’OXYDES DE Nb ET DE Ta. »

Message du Président et Chef de la direction de NioBay concernant Crevier

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour son soutien au projet Crevier », a déclaré Jean-Sébastien David, Président et Chef de la direction de NioBay. « Cette contribution financière témoigne de la confiance du gouvernement dans le potentiel de notre projet et dans son rôle dans le développement du secteur des minéraux critiques et stratégiques au Québec. Ce financement non dilutif constitue un catalyseur important qui nous permettra de poursuivre l’avancement du projet tout en créant de la valeur pour nos actionnaires et nos partenaires locaux, et qui contribue au développement d’une région reconnue pour son fort potentiel minéral. »

Citation de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain

« NioBay est l’un des seuls acteurs en Amérique du Nord pouvant produire des oxydes de niobium et de tantale. Son projet représente un atout unique et majeur pour le Québec, et ce, dans un contexte de demande en pleine croissance », a déclaré Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. « Notre gouvernement a pour priorité de soutenir les entreprises qui innovent, optimisent leurs pratiques et contribuent au rayonnement du Québec comme partenaire responsable et incontournable dans l’approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques. »

Citation de la députée de Roberval, Nancy Guillemette

« L’appui de 500 000 $ accordé au projet Crevier de la société NioBay est une excellente nouvelle pour notre région et pour l’avenir de notre secteur minier. Il démontre que nous avons ici, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, des ressources stratégiques et un savoir-faire qui peuvent contribuer concrètement à l’économie de demain. En soutenant l’innovation et la transformation du niobium et du tantale, nous faisons le choix de créer davantage de valeur ici, chez nous, tout en renforçant la position du Québec en tant qu’acteur responsable dans le développement des minéraux critiques et stratégiques. Je tiens à saluer le travail de NioBay et de ses partenaires ainsi que leur volonté de faire avancer ce projet dans le respect du territoire et en collaboration avec les communautés autochtones. »

Le Projet Crevier se consacrera exclusivement à la production d'oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages, y compris les fournisseurs de l'industrie de la défense, ainsi qu'à celle d'oxyde de tantale destiné à des applications de haute technologie.

Personne qualifiée

Le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Jean-Sébastien David, géologue professionnel (P.Geo.), Personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. M. David est le Président et Chef de la direction de NioBay.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

À propos du tantale

L’une des principales utilisations du tantale est la production de composants électroniques. Le tantale (Ta) ne provoque aucune réaction immunitaire chez les mammifères et a donc été largement utilisé pour la fabrication d’implants chirurgicaux : il peut remplacer l’os, par exemple, dans les plaques crâniennes ; comme une feuille ou un fil métallique, il relie les nerfs ; comme une gaze tressée, il lie les muscles abdominaux. Les alliages de tantale peuvent être extrêmement résistants et ont été utilisés pour les pales de turbines, les tuyères de fusées et les moteurs à combustion interne.



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