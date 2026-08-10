Bitget enregistre une multiplication par 18 du volume de transactions de rTokens en juillet, dans un contexte de maturation des marchés tokenisés

VICTORIA, Seychelles, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié son rapport de transparence pour le mois de juillet 2026. Ce document met en évidence l’adoption croissante des marchés financiers tokenisés à mesure que les utilisateurs intègrent un nombre croissant d’actions tokenisées à leurs stratégies globales de trading et d’investissement. Le rapport met également en lumière la poursuite du développement de son infrastructure de trading unifiée, de ses solutions d’investissement assistées par l’IA, de ses produits destinés aux investisseurs institutionnels et de ses services de finance on-chain, alors que les actifs tokenisés s’intègrent de plus en plus aux marchés numériques.

Au cours du mois, les rTokens ont franchi le seuil des 100 millions de dollars américains d’actifs sous gestion en seulement cinq semaines après leur lancement, atteignant ainsi environ 114 millions de dollars au 6 juillet. Sur la même période, le volume de trading cumulé a atteint 671,37 millions de dollars américains, dont un volume quotidien moyen de 19,75 millions de dollars, avec plus de 100 000 utilisateurs ayant négocié des rTokens. Le rapport révèle également que le taux de pénétration quotidien des utilisateurs actifs sur le trading des rTokens a été multiplié par 18 depuis leur lancement. Par ailleurs, 42,87 % des acheteurs ayant effectué un premier achat ont renforcé leurs positions dans les sept jours suivants, ce qui témoigne d’un engagement croissant au-delà des achats initiaux.

Des études sectorielles publiées au cours du mois ont conforté la position de Bitget dans le domaine des infrastructures de trading. Selon CryptoRank, Bitget a enregistré le plus faible slippage sur les transactions de grande envergure portant sur des actions tokenisées, ainsi que la meilleure liquidité, affichée et équilibrée, dans une fourchette de 50 points de base parmi les plateformes d’échange analysées. Le rapport 2026 de CoinGlass sur le marché des produits dérivés a classé Bitget au deuxième rang mondial pour la profondeur de liquidité de l’ETH, avec une profondeur de carnet d’ordres de 81,37 millions de dollars américains, et au quatrième rang mondial pour la profondeur de liquidité du BTC. De son côté, TokenInsight a indiqué que le volume de trading des contrats perpétuels TradFi sur Bitget avait atteint près de 70 milliards de dollars américains au cours du deuxième trimestre 2026.

« La solidité des actifs tokenisés dépend avant tout de celle du marché qui les soutient. Pour les investisseurs, peu importe le nombre d’actifs qu’une plateforme propose si ces derniers ne peuvent pas être négociés efficacement », a déclaré Gracy Chen, CEO de Bitget. « Les dernières recherches de DeFiLlama indiquent que Bitget offre, parmi les plateformes évaluées, la meilleure profondeur de liquidité et la meilleure qualité d’exécution pour les actions tokenisées. Avec la montée en puissance de l’adoption, seules les plateformes capables de répondre à ces exigences continueront de gagner la confiance des investisseurs. »

Au-delà de l’activité des marchés, Bitget a poursuivi le développement de l’infrastructure dédiée à la finance tokenisée. En juillet, la plateforme a permis l’utilisation de plus de 100 actions américaines tokenisées à titre de garantie dans son compte de trading unifié (Unified Trading Account). Par ailleurs, elle a lancé le GetAgent Playbook afin d’étendre le trading assisté par IA aux investissements tokenisés, et a également publié un guide institutionnel sur les garanties multi-actifs qui analyse l’efficacité du capital dans les domaines des cryptomonnaies et des actifs tokenisés.

Bitget Wallet a également franchi le cap des 100 millions d’utilisateurs, tout en renforçant la connectivité pour les paiements en stablecoins et l’accès aux actifs tokenisés grâce à de nouvelles intégrations, notamment avec Robinhood Chain et Assetback. Au-delà du développement de ses produits, Bitget a étendu son partenariat Blockchain4Youth avec la Game Changers Coalition de l’UNICEF, passant ainsi de huit à onze pays, afin de permettre à davantage de jeunes à travers le monde d’accéder à des formations sur la blockchain, l’IA et la culture financière.

Le rapport de transparence de juillet reflète l’évolution continue des marchés tokenisés, alors que les utilisateurs intègrent de plus en plus les actifs tokenisés dans leurs activités de trading, leur gestion de portefeuille et leurs stratégies d’investissement multi-actifs. Ce rapport témoigne des investissements continus de Bitget dans les infrastructures de marché, la liquidité et les produits destinés aux investisseurs institutionnels, alors que la finance tokenisée s’impose progressivement sur les marchés de détail et institutionnels.

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À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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