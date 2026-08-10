VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 03 août au 07 août 2026

 | Source: VINCI VINCI

  Nanterre, le 10 août 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 03 août au 07 août 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 03 août au 07 août 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI03/08/2026FR0000125486120 000125,1330XPAR
VINCI04/08/2026FR000012548695 000125,9325XPAR
VINCI04/08/2026FR00001254865 000126,0438CEUX
VINCI05/08/2026FR000012548690 000125,8273XPAR
VINCI06/08/2026FR000012548676 836126,5748XPAR
VINCI07/08/2026FR000012548690 000125,8231XPAR
      
  TOTAL476836125,7955 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 03-08-26 au 07-08-26
GlobeNewswire

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