VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 03 août au 07 août 2026

Nanterre, le 10 août 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 03 août au 07 août 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 03 août au 07 août 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 03/08/2026 FR0000125486 120 000 125,1330 XPAR VINCI 04/08/2026 FR0000125486 95 000 125,9325 XPAR VINCI 04/08/2026 FR0000125486 5 000 126,0438 CEUX VINCI 05/08/2026 FR0000125486 90 000 125,8273 XPAR VINCI 06/08/2026 FR0000125486 76 836 126,5748 XPAR VINCI 07/08/2026 FR0000125486 90 000 125,8231 XPAR TOTAL 476836 125,7955

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe