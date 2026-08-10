IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 5 août 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|04/08/2026
|FR0010259150
|10 250
|156,7509
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2026
|FR0010259150
|4 383
|158,0699
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2026
|FR0010259150
|384
|158,2146
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2026
|FR0010259150
|602
|158,5934
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2026
|FR0010259150
|2 199
|158,5246
|CEUX
|TOTAL
|17 818
|157,3881
Pièce jointe