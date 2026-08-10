IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 5 août 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1104/08/2026FR001025915010 250156,7509XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2026FR00102591504 383158,0699XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2026FR0010259150 384158,2146AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2026FR0010259150 602158,5934TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2026FR00102591502 199158,5246CEUX
   TOTAL17 818157,3881 

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