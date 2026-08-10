Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 10 août 2026

Au 7 août 2026, Société Générale a réalisé 9,2% du rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros précédemment annoncé1.

Les achats d’actions réalisés du 3 au 7 août 2026 sont présentés ci-après2.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 3 au 7 août 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-Aug-26 FR0000130809 222 481 82,9645 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-Aug-26 FR0000130809 90 000 82,9758 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-Aug-26 FR0000130809 12 000 82,9669 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 3-Aug-26 FR0000130809 13 000 82,9604 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-Aug-26 FR0000130809 260 000 82,7950 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 4-Aug-26 FR0000130809 70 000 82,7692 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-Aug-26 FR0000130809 241 541 83,3295 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 5-Aug-26 FR0000130809 69 659 83,3183 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-Aug-26 FR0000130809 247 939 84,5114 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-Aug-26 FR0000130809 62 339 84,5344 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-Aug-26 FR0000130809 6 877 84,4729 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 6-Aug-26 FR0000130809 10 345 84,4722 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-Aug-26 FR0000130809 252 858 84,0499 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-Aug-26 FR0000130809 80 306 84,0140 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-Aug-26 FR0000130809 9 902 84,0377 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7-Aug-26 FR0000130809 9 934 84,0366 AQEU TOTAL 1 659 181 83,5331

Société Générale



Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions et les financements structurés.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions et les financements structurés. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens, acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la page Communiqués de presse du site societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain (chaîne de blocs). Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

1 Société Générale a annoncé le 30 juillet 2026 le lancement, le 3 août 2026, d’un rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros, en vue d’annulation.

2 Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 27 mai 2026, relatif à la 18ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du même jour. L’annulation des actions sera réalisée conformément à l'obligation légale d'annuler un maximum de 10% du capital social sur une période de 24 mois.

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