Space42 signe un accord stratégique de 7 millions de dollars US avec Autonomous A2Z, pour accélérer le déploiement des solutions de mobilité autonome aux Émirats arabes unis

Ce premier accord commercial s'appuie sur le partenariat entre les deux entreprises pour accélérer les transports propulsés par l'IA



ABOU DHABI, Émirats arabes unis et SÉOUL, Corée du Sud, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX : SPACE42), entreprise SpaceTech de nouvelle génération basée aux Émirats arabes unis et spécialisée dans les technologies spatiales de pointe propulsées par l’intelligence artificielle (IA), a conclu un accord stratégique avec Autonomous A2Z (A2Z), principale entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement de la technologie de conduite autonome. D’une valeur de 7 millions de dollars américains, cet accord vise à accélérer le deploiement des solutions de mobilité avancées de niveau 4 axées sur l’autonomie aux Émirats arabes unis, et constitue le premier accord commercial dans le cadre du partenariat plus large établi entre les deux entreprises. Sous forme d'un contrat d'approvisionnement direct, cet accord est complètement distinct de la co-entreprise annoncée en 2025, visant à soutenir la commercialisation à long terme des solutions de mobilité intelligente aux Émirats arabes unis.

L'accord associe la technologie éprouvée en matière de conduite autonome de niveau 4 d'A2Z aux capacités de pointe de Space42 en matière d'IA, des technologies géospatiales et de connectivité. Pour A2Z, cette étape représente une étape majeure dans sa stratégie d'expansion internationale, lui permettant de déployer la technologie de conduite autonome développée en Corée sur l'un des marchés de la mobilité intelligente à la croissance la plus rapide au monde. Pour Space42, l’accord vient renforcer une priorité stratégique convoitée par l'entreprise dans ce secteur : favoriser et garantir les opérations sûres et fiables des véhicules autonomes à grande échelle.

Hasan Al Hosani, PDG de la division Smart Solutions chez Space42, a déclaré : « La mobilité autonome constitue un pilier central au développement des villes intelligentes. Les Émirats arabes unis ont mis en place les conditions réglementaire, technologique et d'infrastructure de pointe pour intégrer la mobilité autonome dans les transports du quotidien. Notre objectif est clair : de transformer cette ambition en un service fiable, sûr et accessible capable d’offrir aux usagers au quotidien un transport fluide et sans effort, s’appuyant sur des normes de sécurité strictes de classe mondiale. Notre collaboration avec A2Z s’inscrit pleinement dans cette ambition et contribue à nos efforts pour établir un modèle de transport moderne qui répond aux besoins des Émirats arabes unis, tout en accompagnant l’évolution rapide du marché en matière de transport. »

Han Ji-hyung, PDG d'Autonomous A2Z, a déclaré : « Cet accord stratégique démontre de la capacité des technologies de conduite autonome développées et validées en Corée à être déployées sur les marchés internationaux. Avec Space42, nous sommes impatients d'apporter nos solutions éprouvées en matière de mobilité autonome aux Émirats arabes unis et de soutenir notre expansion sur les marchés mondiaux. »

Les services pilotes de Robo-Shuttle (navettes autonomes à la demande), utilisant le véhicule autonome « ROii » d'A2Z, ainsi que sur d'autres véhicules autonomes modifiés et rétrofités, feront l'objet de plusieurs phases de tests opérationnels et d'évaluation de la demande, suivis d’une expansion vers les services de transport à la demande (Demand-Responsive Transport – DRT), et l’opération de navettes touristiques. Ce déploiement progressif permettra de recueillir des informations opérationnelles précieuses en conditions réelles, afin de soutenir l’extension future de ces solutions à d'autres cas d'utilisation dans le domaine du transport.

Soutenir la vision d’une mobilité urbaine intelligente aux Émirats arabes unis

Le projet s'inscrit dans la vision des Émirats arabes unis visant à promouvoir les solutions de transport intelligent propulsées par l'IA et la mobilité intelligente autonome, conformément aux ambitions de la Stratégie Nationale de Mobilité Intelligente. Le projet s'appuie également sur le portefeuille de solutions de mobilité géré par Space42, dont TXAI, le premier service de taxi autonome aux Émirats arabes unis, ayant parcouru plus de 600 000 kilomètres sur 20 000 trajets sans aucun accident enregistré depuis son lancement en 2021.

Mettre en lumière la technologie de conduite autonome sud-coréenne sur la scène mondiale

Cet accord marque l'un des plus grands déploiements sur les marchés internationaux jamais réalisés par A2Z, illustrant la compétitivité mondiale de la technologie sud-coréenne en matière de conduite autonome. Avec une flotte de 91 véhicules autonomes autorisés, l’entreprise a mené des essais de conduite autonome dans 13 villes et provinces en Corée, franchisant le cap des 1,02 million de kilomètres cumulés parcourus en conduite autonome en environnement urbain. Cette expérience s’appuie sur une expertise intégrée, couvrant la conception de logiciels, l'intégration des véhicules, l'exploitation des flottes, ainsi que la gestion des services.

Cette avancée fait suite à plusieurs années de collaboration entre la Corée et les Émirats arabes unis, portée par des initiatives gouvernementales visant à favoriser l’innovation technologique et les tests, et à accélérer l'accès aux marchés. L'exécution commerciale a été assurée par A2G (Autonomous to Global), une co-entreprise basée à Singapour, réunissant A2Z et Kilsa Global.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une société spécialisée dans la technologie de l’espace basée aux Émirats arabes unis, qui intègre les communications par satellite, l’analyse géospatiale et les capacités d’intelligence artificielle pour informer la Terre depuis l’espace. Créée en 2024 à la suite de la fusion réussie de Bayanat et Yahsat, Space42 bénéficie d’une envergure mondiale qui lui permet de répondre aux besoins en constante évolution des gouvernements, des entreprises et des communautés à travers le monde. Space42 comprend deux unités commerciales : Space Services et Smart Solutions. La division Space Services se consacre aux opérations de satellites en amont pour la fourniture de services de connectivité fixe et mobile par satellite. La division Smart Solutions conjugue l’acquisition et le traitement de données géospatiales aux capacités de l’intelligence artificielle pour éclairer la prise de décision, approfondir la connaissance situationnelle et optimiser l’efficacité opérationnelle des organisations. Parmi les principaux actionnaires de Space42 figurent G42, Mubadala et IHC.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.space42.ai ; ou suivez-nous sur LinkedIn : Space4.

Pour toute demande d’information destinée aux investisseurs : ir@space42.ai .

À propos de Autonomous A2Z

Fondée en 2018 par quatre anciens ingénieurs de Hyundai Motor, Autonomous A2Z est une start-up sud-coréenne spécialisée dans le développement de technologies de conduite autonome de niveau 4 et s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs de référence en Corée du Sud dans le domaine des solutions de mobilité autonome. Avec une flotte de 91 véhicules autonomes, la plus importante de Corée du Sud, Autonomous A2Z a franchisé le cap des 1,02 million de kilomètres cumulés parcourus en conduite autonome en environnement urbain, établissant un record national qui témoigne de la maturité de ses technologies en conditions réelles. Forte de cette expertise, A2Z développe une gamme de solutions de mobilité du futur, notamment des navettes urbaines autonomes et des solutions de mobilité logistique intelligentes, se positionnant ainsi à l’avant-garde de la commercialisation de technologies de conduite autonome sûres et performantes. En 2024, A2Z a finalisé le développement de son véhicule autonome de niveau 4, ROii, et prévoit d'entamer en 2026 les différentes étapes de certification et de validation de ses performances, ouvrant ainsi la voie à la commercialisation à grande échelle de ce véhicule. Parallèlement, l’entreprise accélère son expansion à l’international, en renforçant ses activités à Singapour, aux Émirats arabes unis et au Japon. A2Z poursuit également le développement d’initiatives en faveur d’une mobilité plus inclusive et durable, notamment des services de mobilité destinés à améliorer l’accessibilité aux transports, ainsi que des solutions logistiques intelligentes fondées sur les technologies de conduite autonome.

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