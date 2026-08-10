L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes et GreenShield lancent un partenariat en faveur de la recherche et du soutien dans le domaine de la santé des femmes dans la cinquantaine

TORONTO, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) et GreenShield, la seule entreprise nationale sans but lucratif du Canada spécialisée dans l’assurance et les soins de santé, sont heureuses d’annoncer un nouveau partenariat qui vise à mieux comprendre la transition vers la ménopause, y compris la périménopause, la ménopause et la postménopause, ainsi qu’à améliorer l’accès à l’information, aux ressources et aux soutiens dans ce domaine. Le partenariat découle de l’engagement des deux organismes en faveur de la santé des femmes et renforce la position de GreenShield en tant que chef de file de ce secteur. L’entreprise s’est en effet démarquée en offrant les premières solutions intégrées de santé hormonale au pays et une des plus grandes initiatives gratuites en santé mentale des femmes.

La première grande initiative à bénéficier du nouveau partenariat, l’étude Recherche sur l’information, le soutien et l’équité pendant la transition ménopausique au Canada (Can-RISE) représente la première étude nationale menée par des chercheurs visant à mieux comprendre le vécu des femmes canadiennes pendant la ménopause et la transition ménopausique. Dirigée par le Partenariat pour la recherche en santé des femmes au Canada, l’initiative examinera les effets sur la santé et les répercussions sociales et économiques de la périménopause, de la ménopause et de la postménopause, en mettant l’accent sur des populations méritant l’équité dont le vécu a traditionnellement été sous-représenté dans les recherches dans ce domaine. En déterminant quels sont les écarts, les obstacles et les iniquités dans la situation actuelle, l’étude se donne comme objectif de favoriser des changements en profondeur à l’échelle du système touchant la compréhension de la ménopause, sa prise en charge et les soutiens offerts, que ce soit au sein du système de santé, en milieu de travail ou dans les collectivités des quatre coins du pays.

« Comme la transition ménopausique est un enjeu de mieux en mieux connu, il est essentiel de rassembler des données probantes sur le vécu des femmes pendant la périménopause, la ménopause et la postménopause, ce qui nous aidera à proposer des solutions en connaissance de cause », explique Amy Flood, directrice générale de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes. « Nous sommes fières de nous associer à GreenShield, une organisation proactive qui partage notre engagement en faveur de la santé des femmes. En travaillant ensemble, nous avons l’occasion de mieux comprendre l’enjeu, d’être à l’écoute du point de vue des femmes, et d’aider à transformer les données probantes en mesures concrètes. »

« Il faut plus que de la sensibilisation pour améliorer la santé des femmes, il faut aussi une bonne coordination des différents volets que sont la recherche, les soins, les politiques publiques et la prestation des services », déclare Mandy Mail, vice-présidente directrice de GreenShield Communautaire. « Même si nous en savons plus qu’avant collectivement sur la ménopause, il manque énormément de données, notamment sur le vécu des femmes de communautés méritant l’équité, souvent négligé dans les études. Dans le cadre du partenariat, nous allons faire la synthèse de la recherche, d’études sur le vécu et de considérations pratiques issues de la prestation des soins pour mieux comprendre les lacunes et ainsi formuler des solutions qui sont plus équitables, plus réactives et plus efficaces. Nous croyons que cette approche est la meilleure façon de mettre en place un système de santé qui tient compte des réalités des femmes et qui améliore les résultats en matière de santé de tout un chacun. »

Le partenariat représente la prochaine étape de l’engagement de GreenShield en faveur de la santé des femmes et de ses initiatives visant à s’attaquer aux écarts persistants en matière d’accès aux soins au pays, notamment chez les populations en quête d’équité et mal desservies. Grâce à son écosystème intégré d’assurance et de soins de santé, GreenShield continue d’investir dans des solutions novatrices qui répondent aux besoins des membres et favorisent la santé des femmes partout au pays. GreenShield joue un rôle grandissant dans les initiatives qui visent à combler l’écart dans le domaine de la santé des femmes grâce à des investissements, des modèles de soins novateurs, des partenariats communautaires, des recherches et des plaidoyers aux objectifs clairement définis. En s’inspirant des données, des aperçus et de l’expérience vécue, GreenShield propose des solutions qui répondent à des besoins non satisfaits tout en préparant les données probantes qui serviront de fondement à des changements durables et en profondeur qui améliorent les résultats en matière de santé des femmes. L’étude fait partie de ces initiatives en ce qu’elle vise à cerner les principales difficultés qu’il reste à surmonter et les occasions d’apporter plus de soutien aux femmes dans l’ensemble du pays.



Basé sur des données probantes et des aperçus, GreenShield a également réuni des chercheurs à l’échelle nationale pour créer le premier programme personnalisé de santé hormonale au pays, de même que son initiative de premier plan en santé mentale des femmes, qui a facilité l’accès de près de 200 000 femmes de communautés méritant l’équité à des services de santé mentale gratuits adaptés à la culture. Ces initiatives, plus généralement, cadrent bien avec la stratégie de GreenShield en matière de santé des femmes, qui entend réduire les obstacles à l’accès aux soins, améliorer les résultats en matière de santé et favoriser la bonne santé de tous les Canadiens et Canadiennes.

Nous encourageons les femmes en périménopause ou en ménopause et celles qui ont déjà franchi cette étape à participer à l’étude Can-RISE. Les personnes qui souhaitent simplement en savoir plus sur l’étude, notamment les critères d’admissibilité, peuvent consulter le site : https://pwhr.org/can-rise-fr/

Au sujet de GreenShield

En tant que seule entreprise nationale sans but lucratif au pays spécialisée dans l’assurance et les soins de santé, GreenShield estime que l’accès aux soins de santé est un droit et non un privilège. GreenShield s’engage à améliorer les résultats en matière de santé et à favoriser des changements systémiques qui laissent envisager un avenir où tous les Canadiens et Canadiennes peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

GreenShield bouleverse la prestation des soins de santé et des services d’assurance en combinant les deux dans une seule offre. Grâce à son modèle unique de fournisseur-payeur, GreenShield offre des régimes d’assurance collective, gère les réclamations et agit en tant que payeur, tout en participant à la prestation de soins de santé en tant que fournisseur grâce à des services en matière de santé mentale, de pharmacie, de télémédecine et de prise en charge des maladies chroniques.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, GreenShield est en mesure de réinvestir ses excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, l’entreprise a eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d’un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui motive GreenShield aujourd’hui, c’est l’engagement d’avoir une incidence mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d’ici 2030 dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques grâce à des initiatives évolutives qui apportent de vrais changements dans le cadre de sa mission : promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d’avoir reçu à plusieurs reprises le prix Canada’s Most Admired Corporate Cultures, d’avoir obtenu la certification annuelle d’Entreprise généreuse d’Imagine Canada et d’avoir vu son nom inscrit plusieurs fois sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune, ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l’égard de l’innovation et de l’impact axés sur les objectifs.

À propos de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique des principales fondations hospitalières de la santé des femmes au Canada, qui travaillent ensemble pour promouvoir l’équité dans la recherche et les soins en santé dans ce domaine. Par des partenariats proactifs, l’ACESF rassemble des ressources et organise des collectes de fonds en collaboration avec des partenaires dont la vision commune est d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé des femmes et de favoriser un changement durable dans ce domaine. L’ACESF est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation.

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