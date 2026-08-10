Michelin: Disclosure of trading in own shares - 06 AUGU 2026

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : August 6th, 2026
|Issuer Name
|Issuer code
|Transaction
date
|ISIN Code
|Daily total volume (in number of actions)
|Daily weighted average price of shares acquired
|Platform
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|195 137
|33.538 euros
|Over-the-counter
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|195 137
|33.538 euros
|Over-the-counter
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|195 137
|33.538 euros
|Over-the-counter
|Issuer Name
|Issuer code
|PSI
Name
|Issuer Code
|Transaction date
|
ISIN Code
|Unit Price
|Currency
|Quantity bought
|Platform
|Transaction reference number
|Buyback objective
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|NATIXIS
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|33,538
|Euro
|195 137
|Over-the-counter
|5309224
|Cancellation
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|33,538
|Euro
|195 137
|Over-the-counter
|5309224
|Cancellation
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|SOCIETE GENERALE
|O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
|06.08.2026
|FR001400AJ45
|33,538
|Euro
|195 137
|Over-the-counter
|5309224
|Cancellation
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