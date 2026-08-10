Les 16es Jeux de la Région autonome de Mongolie-intérieure débutent à Baotou

BAOTOU, Chine, 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 16es Jeux de la Région autonome de Mongolie-intérieure ont officiellement débuté à 20 heures le 8 août au Centre sportif olympique de Baotou. Faisant écho au verset antique du Livre des Odes — « Le cerf appelle dans les champs, festoyant d’herbes sauvages ; lorsque des hôtes de marque arrivent, nous les accueillons en musique et en chansons » — la ville de Baotou incarne ce même esprit de retrouvailles chaleureuses. Avec les monts Yin en toile de fond et le fleuve Jaune à ses côtés, cette cité dynamique de la frontière septentrionale accueille fièrement les athlètes venus de toute la région.

Les Jeux comprennent deux grandes catégories — sports de compétition et sports de participation de masse — regroupant au total 37 disciplines majeures et 860 épreuves. Les 12 ligues et villes de la région ont toutes envoyé des délégations pour participer aux compétitions, avec 12 029 athlètes et 2 661 entraîneurs inscrits.

La principale particularité des Jeux de cette année réside dans la suppression du tableau des médailles d’or, du classement des médailles et du système de points du classement général : une décision qui vise à atténuer la compétition autour des classements et à mettre à l’honneur l’esprit pur et exaltant du sport. Par rapport aux 15es Jeux, le système de compétition a fait l’objet d’une optimisation structurelle : le nombre d’épreuves dans les sports de compétition a été réduit de 1 183 à 809, tandis que la configuration des disciplines est désormais alignée sur celle des Jeux olympiques et des Jeux nationaux, ce qui contribue à relever le niveau technique et compétitif de l’événement. L’ensemble des sites existants a été pleinement utilisé, sans aucune nouvelle construction. Les compétitions sont réparties en trois catégories d’âge, A, B et C, les nouvelles épreuves du groupe C ayant été conçues pour renforcer la détection et la formation des jeunes talents sportifs. Tout au long de leur organisation, les Jeux ont adhéré aux principes d’économie de moyens et d’exploitation écologique, tous les équipements et installations des sites étant certifiés conformes aux normes nationales.

La ville hôte, Baotou, a conçu de manière innovante la torche des Jeux à partir de matériaux issus des terres rares. Le relais de la flamme est passé par plusieurs sites emblématiques de la ville, notamment la steppe urbaine et des sites issus du patrimoine industriel, donnant naissance à une identité événementielle distinctive. Lors de la cérémonie d’ouverture, des citoyens ordinaires ont tenu les rôles principaux, tissant ensemble plusieurs fils de l’histoire locale — la route rectiligne des Qin, la migration du mouvement de « marche vers l’Ouest » et la construction de Baotou Steel, pour composer une riche fresque théâtrale. Le spectacle a fait dialoguer avec éclat l’héritage culturel millénaire de la frontière septentrionale avec la ville industrielle moderne, offrant une vision de l’esprit intemporel de la région et de sa vitalité contemporaine.

Source : The Organizing Committee of the 16th Games of Inner Mongolia Autonomous Region