Tout le monde à bord! Le CN annonce la tournée « America250 Hometown Whistle Stop Tour » 

HOMEWOOD, Ill., 10 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la tournée « America250 Hometown Whistle Stop Tour », une tournée de trois jours sur son réseau ferroviaire américain pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis et le rôle important que le transport de marchandises continue à jouer pour relier les secteurs, les collectivités et les chaînes d’approvisionnement partout au pays.

Du 17 au 19 août, les deux locomotives commémoratives America250 voyageront dans les collectivités du réseau américain de la Compagnie, et rendront un hommage émouvant aux personnes et aux lieux ayant contribué à bâtir les États-Unis, et qui continuent de faire avancer le pays. La tournée célébrera l’histoire américaine et soulignera l’innovation, la résilience et la vigueur économique qui continuent à la définir.

La tournée « America250 Hometown Whistle Stop Tour » du CN se déroulera dans les collectivités ci-dessous, et le public et les médias y sont invités :

South Bend, Indiana

East Lansing, Michigan

Durand, Michigan

Flat Rock, Michigan

Pour connaître les dates, les horaires et les lieux précis, consultez la brochure de l’événement.

La brochure de l’événement accompagnant ce communiqué est disponible au http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/b0ac933e-ebc6-4c73-b7f1-d44fbaa4ea60

Renseignements pour les médias

Les médias qui souhaitent assister à un arrêt de la tournée doivent s’inscrire d’avance auprès de l’équipe Relations avec les médias du CN à media@cn.ca.

À chaque arrêt, les médias pourront :

Photographier et filmer les locomotives commémoratives America250 du CN (y compris leur arrivée)

Interviewer les membres de la direction du CN (selon leurs disponibilités)

Interviewer les dignitaires invités (selon leurs disponibilités)

Zones accessibles au public

Bien que les locomotives ne s’arrêtent qu’aux endroits indiqués ci-dessus, le public et les passionnés de chemin de fer pourront les voir pendant leur passage dans les collectivités à partir d’endroits publics, en toute sécurité.

Le CN encourage tout le monde à observer les locomotives seulement à partir de lieux publics, comme des passages à niveau, des voies publiques ou des plateformes de gares voyageurs désignées, lorsque cela est permis. Les voies ferrées, les ponts, les triages et les emprises ferroviaires sont des propriétés privées. La sécurité est une valeur fondamentale au CN, et la Compagnie rappelle à tous de se tenir à l’écart de la propriété du chemin de fer et d’obéir aux panneaux d’avertissement.

Sources: