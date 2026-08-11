Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Tecan erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 15.1%; Ausblick bestätigt

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026 – Zusammenfassung

Umsatz von CHF 427.5 Mio., Anstieg von 3.4% in Lokalwährungen; mit Wachstum sowohl im Life Sciences Business (+3.1% in Lokalwährungen) als auch im Partnering Business (+3.6% in Lokalwährungen)

Auftragseingang stieg um 3.0% in Lokalwährungen, das Book-to-Bill-Verhältnis blieb in beiden Geschäftssegmenten über 1

Bereinigte EBITDA-Marge bei 15.1%, Verbesserung der zugrunde liegenden Rentabilität um 180 Basispunkte; negative Effekte durch Wechselkurse von 120 Basispunkten und durch Zölle von 50 Basispunkten

Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 17.0 Mio.; Cash Conversion von 36.5%

Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 2.62, ein Rückgang um 1.5% gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres

Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»

Portfoliodisziplin: Umsetzung der angekündigten Einstellung von Geschäftsaktivitäten

Kommerzielle Exzellenz: Aufbau eines Ökosystems, um Tecan als bevorzugten Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu positionieren; Expansion nach Indien

Operative Exzellenz: Schaffung einer effizienteren Struktur in den Bereichen Operations, Forschung und Entwicklung sowie in der Verwaltung





Männedorf, Schweiz, 11. August 2026 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben und den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im ersten Halbjahr war solide und zeichnete sich durch ein Umsatzwachstum der Gruppe von 3.4% in Lokalwährungen aus, mit Wachstum in beiden Geschäftssegmenten, womit wir den Gesamtmarkt übertroffen haben. Zudem erzielten wir eine solide Rentabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.1%, was den Erwartungen entspricht. Die Marktentwicklungen sind ermutigend und stehen weiterhin im Einklang mit unserer früheren Prognose. Angesichts der zunehmenden Marktdynamik sind wir zuversichtlich, dass wir weiterhin schneller als der Markt wachsen werden. Es gibt jedoch noch viel zu tun, um das Potenzial von Tecan voll auszuschöpfen. Um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und den Wert auch langfristig zu steigern, haben wir im ersten Quartal unser Transformationsprogramm ‚Rewired‘ gestartet. Nach der Umsetzung erster Massnahmen im zweiten Quartal erwarten wir, dass diese zu unserem Gesamtjahresergebnis beitragen und eine Grundlage für beschleunigtes Wachstum und höhere Rentabilität bilden, während wir auf unsere Ziele für 2028 zusteuern.»

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026

Konzernkennzahlen

In CHF Mio., sofern nicht anders angegeben 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2026 Δ CHF Δ LW Umsatz 439.5 427.5 -2.7% +3.4% Auftragseingang 458.3 444.3 -3.1% +3.0% Bereinigtes EBITDA2 65.7 64.5 -1.8% — – Marge (in % des Umsatzes) 15.0% 15.1% +10 Basispunkte Ausgewiesenes EBITDA 54.9 46.6 -15.1% — – Marge (in % des Umsatzes) 12.5% 10.9% -160 Basispunkte Bereinigtes EBIT 43.6 43.8 +0.6% — – Marge (in % des Umsatzes) 9.9% 10.2% +30 Basispunkte Ausgewiesenes EBIT 23.1 17.8 -23.1% — – Marge (in % des Umsatzes) 5.3% 4.2% -110 Basispunkte Bereinigter Reingewinn 33.7 32.5 -3.5% — Bereinigter Gewinn pro Aktie (CHF) 2.66 2.62 -1.5% — Ausgewiesener Reingewinn 17.9 12.3 -31.5% — Gewinn pro Aktie (CHF) 1.41 0.99 -29.8% — Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit 60.0 17.0 -71.7% — Cash Conversion 109.2% 36.5% — — Nettoliquidität (zum Periodenende) 140.3 73.5 -47.6% —

Der Umsatz der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2026 in Lokalwährungen um 3.4% (-2.7% in Schweizer Franken), wobei beide Segmente vergleichbare Wachstumsraten erzielten. Die positive Dynamik des ersten Quartals setzte sich im zweiten Quartal fort. In beiden Quartalen verzeichnete Tecan ein Umsatzwachstum von 3.4% in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Wachstum von 3.0% in Lokalwährungen. Diese Entwicklung entsprach weitgehend dem Umsatzwachstum und führte zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.04. Im zweiten Quartal war das Auftragswachstum in Lokalwährungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, trotz einer anspruchsvolleren Vergleichsbasis. Das Book-to-Bill-Verhältnis blieb im zweiten Quartal bei 1.0, wobei der Auftragseingang im zweiten Quartal den des ersten übertraf.

Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 15.1% und damit leicht über den 15.0% des ersten Halbjahres 2025. Dies erreichte das Unternehmen trotz negativer Effekte durch Wechselkurse (120 Basispunkte) und Zölle (50 Basispunkte). Die zugrunde liegende Rentabilität verbesserte sich um 180 Basispunkte, was in erster Linie auf höhere Umsätze, einen günstigen Produktmix und erste Erfolge des Transformationsprogramms «Rewired» zurückzuführen ist.

Während das bereinigte EBIT leicht anstieg, verzeichnete der bereinigte Reingewinn einen leichten Rückgang, der hauptsächlich auf negative Effekte aus Währungsabsicherungen unterhalb der operativen Gewinnschwelle zurückzuführen war. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sank prozentual weniger stark als der Reingewinn, da die Anzahl der ausstehenden Aktien durch das laufende Aktienrückkaufprogramm reduziert wurde.

Der Reingewinn und der ausgewiesene Gewinn pro Aktie wurden durch verschiedene Faktoren belastet, einerseits durch höhere Kosten im Zusammenhang mit einmaligen Investitionen in die SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und das neue CRM-System, andererseits im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm «Rewired», einschliesslich Restrukturierungskosten.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit fiel im ersten Halbjahr 2026 deutlich geringer aus, wobei auch die Cash Conversion im Vergleich zu früheren Berichtsperioden zurückging. Dies war hauptsächlich auf Veränderungen im Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Diese Faktoren sind nicht struktureller Natur; der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit war in der Vergangenheit stets stark und wird dies auch in einer zukunftssicher aufgestellten Tecan Group bleiben. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden im ersten Halbjahr 2026 Aktien im Wert von CHF 30.5 Mio. erworben.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Kennzahlen nach Segmenten

Life Sciences Business Partnering Business In CHF Mio., sofern nicht anders angegeben 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2026 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2026 Umsatz 185.7 179.6 253.8 247.9 – Veränderung in CHF -3.2% -2.3% – Veränderung in Lokalwährungen +3.1% +3.6% Ausgewiesenes EBIT 8.7 3.8 22.0 20.4 – Marge (in % des Umsatzes) 4.7% 2.1% 8.7% 8.2% Bereinigtes EBITDA 26.4 24.7 46.9 46.3 – Marge (in % des Umsatzes) 14.0% 13.8% 18.4% 18.7%

Life Sciences Business

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im ersten Halbjahr in Lokalwährungen um 3.1% und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt für Laborautomatisierung. Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke Nachfrage in den Bereichen Biopharma und Diagnostik getragen, während der Umsatz im Bereich Academia & Government wie erwartet zurückging. Das Segment Life Sciences Business profitierte zudem vom starken Wachstum bei Tecan Genomics, wo ausgewählte Aktivitäten im Rahmen der Portfoliooptimierung unter dem Programm «Rewired» eingestellt werden sollen.

Das Segment verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2026 in Lokalwährungen um 4.6% gegenüber dem Vorjahresquartal, nachdem im ersten Quartal bereits ein Anstieg von 1.3% erzielt worden war. Im zweiten Quartal verzeichneten die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten nach vorherigen Rückgängen wieder einen Anstieg. Die wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien entwickelten sich weiterhin gut, wobei ihr Anteil am Segmentumsatz von 62.1% im Vorjahreszeitraum auf 64.4% stieg.

Der Auftragseingang beschleunigte sich im zweiten Quartal, und das Book-to-Bill-Verhältnis blieb im ersten Halbjahr 2026 über 1.

Das ausgewiesene EBIT und die ausgewiesene Betriebsrendite im Life Sciences Business gingen zurück, da das Segment den Grossteil der negativen Auswirkungen von Wechselkursen und Zöllen absorbierte. Darüber hinaus belasteten einmalige Aufwendungen die ausgewiesenen Ergebnisse zusätzlich. Ohne Berücksichtigung dieser einmaligen Aufwendungen sank die bereinigte EBITDA-Marge des Segments leicht, wobei positive Beiträge aus höheren Umsätzen und zugrunde liegenden operativen Verbesserungen aus dem Transformationsprogramm «Rewired» resultierten.

Partnering Business

Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg im ersten Halbjahr in Lokalwährungen um 3.6%, getrieben von einem anhaltend soliden Wachstum in den Bereichen Diagnostik und MedTech.

Im zweiten Quartal erzielte das Partnering Business ein solides Wachstum von 2.4% in Lokalwährungen, dies trotz einer zunehmend anspruchsvollen Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum.

Wie erwartet schwächte sich das Wachstum des Auftragseingangs im zweiten Quartal aufgrund der hohen Vorjahresbasis ab; das Book-to-Bill-Verhältnis blieb jedoch sowohl für das Quartal als auch für das erste Halbjahr über 1.

Das Segment Partnering Business verzeichnete einen moderaten Rückgang des EBIT und der Betriebsrendite, was in erster Linie auf negative Effekte aus Wechselkursen und Zöllen, aber auch auf Restrukturierungskosten zurückzuführen war. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich jedoch, getrieben durch das Volumen, einen günstigen Produktmix und operative Verbesserungen aus dem Transformationsprogramm «Rewired».

Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»

Im März startete Tecan «Rewired», ein Transformationsprogramm, um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und sowohl Innovation als auch Umsetzung gezielt zu stärken. Die «Rewired»-Initiativen zielen darauf ab, den Kundennutzen zu steigern, profitables Wachstum zu ermöglichen und die Marktposition von Tecan zu stärken. Zusammen mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr 2026 gibt das Unternehmen einen aktuellen Überblick über die drei wichtigsten Hebel.

Portfoliodisziplin

Wie am 16. März 2026 angekündigt, hat Tecan die spezialisierten Designfunktionen für die frühe Entwicklungsphase von Medizinprodukten am 2021 erworbenen Standort in Boston eingestellt; der Standort wurde im April geschlossen. Darüber hinaus gab Tecan die Entscheidung bekannt, sich aus ausgewählten Aktivitäten bei Tecan Genomics zurückzuziehen; dieser Prozess schreitet planmässig voran.

Kommerzielle Exzellenz

Ein strategisches Ziel von Tecan ist es, sich als bevorzugter Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu etablieren. Zu den ersten Fortschritten auf diesem Weg gehört die im März angekündigte Partnerschaft mit NVIDIA. Dazu wurde im Juni ein konkreter Schritt bekannt gegeben: die Integration der Agentic-KI-Funktionen in die Laboranalyseplattform Introspect von Tecan. Tecan und NVIDIA arbeiten zudem gemeinsam an der Weiterentwicklung von Physical-AI-Fähigkeiten. Parallel zur Partnerschaft mit NVIDIA treibt Tecan gemeinsam mit Technologiepartnern und Kunden ein wachsendes Portfolio an KI-basierten Initiativen voran und positioniert Tecan-Produkte als zentrale Elemente für KI-gestützte Labore. So hat Tecan beispielsweise in Japan mit einem Kunden eine Biofoundry entwickelt – eine hochautomatisierte «Fabrik für Biologie», die Robotik, KI, synthetische Biologie, Genom-Engineering, Hochdurchsatz-Tests und Datenanalytik integriert. Die Technologie von Tecan liefert dabei einen entscheidenden Beitrag in diesem innovativen Setup.

Um die kommerzielle Exzellenz zu stärken, setzt Tecan die Expansion in Regionen und Marktsegmente mit hohem Potenzial fort. Im Mai hat Tecan eine direkte Niederlassung in Indien eröffnet, einschliesslich eines eigenen lokalen Vertriebs- und Serviceteams mit Sitz in Gurugram bei Neu-Delhi. Dies untermauert Tecans Engagement, Kunden in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Life-Sciences-Märkte der Welt zu bedienen, und ermöglicht direktere Kundenbeziehungen sowie einen verbesserten lokalen Support.

Operative Exzellenz

Operative Exzellenz konzentriert sich auf skalierbare, widerstandsfähige Betriebsabläufe, die Wachstum in Margen und Cash umwandeln. Effiziente Prozesse und eine niedrigere Kostenbasis haben Priorität. Ende März veräusserte Tecan seinen spezialisierten Standort für Präzisionsbearbeitung in Kalifornien und bündelte die Aktivitäten und Kapazitäten am bestehenden Standort in Vietnam. Darüber hinaus nutzt Tecan frühere Investitionen in vollautomatisierte Produktionslinien in den USA für bestimmte Verbrauchsmaterialien. Angesichts der gestiegenen Nachfrage auf dem US-Markt bietet die lokale Produktion erhebliche Vorteile sowohl hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit als auch der Nachhaltigkeit; insbesondere ermöglicht sie eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen. Die Produktionslinien für Pipettenspitzen in den USA sind seit dem zweiten Quartal betriebsbereit.

Initiativen zur operativen Exzellenz nutzen bereits getätigte Investitionen in eine harmonisierte SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und markieren damit einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung der ERP-Plattform von Tecan.

Prognose für 2026 und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Basierend auf der Entwicklung im ersten Halbjahr und den aktuellen Annahmen bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und bekräftigt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge.

Prognose für das Gesamtjahr 2026 (bestätigt) Umsatz in Lokalwährungen Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich Bereinigte EBITDA-Marge1 15.5% bis 16.5% des Umsatzes

Im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Tecan Rückerstattungen in Höhe von rund CHF 6 Mio. im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic Powers Act entrichtet wurden. Diese werden in den ausgewiesenen Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben und auch nicht zu dieser beitragen.

Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er am 16. März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt wurde.

Prognose für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) Umsatz1 CHF 1 Milliarde Bereinigte EBITDA-Marge1 20% des Umsatzes

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann auf der Website des Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 09:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 zu diskutieren. Die Konferenz wird per Live-Audio-Webcast unter www.tecan.com übertragen.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0) 203 059 58 63 (Grossbritannien)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einwählen.

Wichtige Termine

Ein Update für das dritte Quartal wird am 5. November 2026 veröffentlicht.

1 Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.

2 Überleitungsrechnungen zum bereinigten EBIT, EBITDA, Reingewinn und Gewinn pro Aktie sind im Halbjahresbericht 2026 unter www.tecan.com/investor-overview enthalten.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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