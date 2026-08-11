VIEL & Cie : 1er semestre 2026 : Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6,5 % à 696,0 millions d’euros à cours de change variables (+ 11,5 % à cours de change constants)

1er semestre 2026 : Chiffre d’affaires consolidé en hausse de

6,5 % à 696,0 millions d’euros à cours de change variables

(+ 11,5 % à cours de change constants)



Au premier semestre 2026, VIEL & Cie poursuit sa dynamique de croissance dans la continuité de l’année précédente.

Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 696,0 millions d’euros contre 653,5 millions d’euros sur la même période en 2025, en croissance de 6,5% à cours de change variables.

A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 728,8 millions d’euros en hausse de 11,5 %. L’évolution du cours des devises a un impact significatif en ce début d’année sur la conversion en euro des activités internationales du Groupe.

Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2026 s’établit à 331,2 millions d’euros contre 323,2 millions d’euros en 2025, en hausse de 2,5 % à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 4,4%. Le deuxième trimestre 2026 est pénalisé par un effet de base défavorable lié à une forte activité en avril 2025 dans le contexte d’évolution des droits de douanes américains.

La situation financière du Groupe n’a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2025.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant près de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Contacts :

VIEL & Cie

Catherine Nini - Directeur financier

T : + 331 56 43 70 20 Image 7

Juliette Mouraret

T : + 331 53 70 74 93

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