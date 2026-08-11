OverDrive übernimmt divibib und gestaltet gemeinsam mit der ekz-Gruppe die Zukunft der digitalen Bibliothek

MÜNCHEN und REUTLINGEN, Deutschland, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OverDrive, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Medienlösungen für Bibliotheken und Schulen und Entwickler der Plattformen Libby, Sora und Kanopy, übernimmt die divibib GmbH von der ekz.bibliotheksservice GmbH. Die Transaktion erfolgt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen OverDrive und der ekz-Gruppe und markiert den Beginn einer neuen Entwicklungsphase für die digitale Bibliothekslandschaft im deutschsprachigen Raum. Alle weiteren Bereiche der ekz-Gruppe inklusive der Tochterorganisationen bleiben von der Transaktion unberührt.

Mit der Übernahme wird die Onleihe schrittweise auf die Libby-Plattform migriert. Bibliotheken profitieren künftig von einer modernen, international bewährten Technologieplattform, während gleichzeitig die langjährige lokale Betreuung, die bestehenden Kundenbeziehungen sowie die deutschsprachige Expertise erhalten bleiben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2007 hat sich die Onleihe als führende Plattform für die digitale Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. Libby wird bereits heute von mehr als 600 Bibliotheken und Bibliotheksverbünden in der DACH-Region genutzt. Im Jahr 2025 wurden dort fast zehn Millionen digitale Ausleihen über Libby verzeichnet.

Durch den Zusammenschluss entsteht die leistungsstärkste digitale Bibliotheksplattform im deutschsprachigen Raum. Bibliotheken erhalten Zugang zu einem deutlich erweiterten Angebot an deutschsprachigen und internationalen E-Books, Hörbüchern, Magazinen und Zeitungen. Gleichzeitig entfällt langfristig der parallele Betrieb unterschiedlicher Systeme, wodurch Prozesse vereinfacht und das Nutzungserlebnis für Bibliotheken und ihre Leserinnen und Leser verbessert werden.

„Mit der Onleihe wurde in den vergangenen fast zwanzig Jahren großes Vertrauen bei Bibliotheken aufgebaut“, sagt Claudia Weissman, Geschäftsführerin der OverDrive Europe GmbH. „Unser Ziel ist es, dieses Vertrauen zu bewahren und gleichzeitig die Möglichkeiten zu erweitern. Bibliotheken sollen künftig von modernster Technologie, einem deutlich größeren Medienangebot und kontinuierlicher Innovation profitieren – ohne auf die persönliche Betreuung und die lokale Expertise verzichten zu müssen.“

Pierre Bourdon, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der ekz.bibliotheksservice GmbH in Zukunft das Team von OverDrive in DACH als Senior Berater unterstützen wird, ergänzt: „Diese Partnerschaft verbindet das Beste aus zwei Welten. Die gewachsene Marktkenntnis und die engen Beziehungen der divibib zu Bibliotheken und Verlagen werden mit der internationalen Technologiekompetenz und Innovationskraft von OverDrive zusammengeführt. Davon profitieren Bibliotheken, Verlage und letztlich Millionen von Nutzerinnen und Nutzern. Mitarbeiter*innen der Bibliotheken sowie Nutzende profitieren von einer einheitlichen starken Plattform und einem umfangreichen Angebot an deutschsprachigen und internationalen Inhalten. Gleichzeitig konzentrieren wir uns bei der ekz nun gezielt auf unsere Kerndienstleistungen für Bibliotheken: die Lektoratsdienste, die physische Medienlieferung sowie die Ausstattungsdienstleistungen.“

Auch für Verlage eröffnet die Zusammenführung neue Perspektiven. Über eine gemeinsame Plattform können Inhalte künftig einer größeren Zahl öffentlicher Bibliotheken und damit einem erweiterten Lesepublikum zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig schafft die Bündelung der Systeme eine effizientere Grundlage für Vertrieb, Metadatenmanagement und die Einführung neuer Geschäftsmodelle.

OverDrive ist seit mehr als zehn Jahren im deutschsprachigen Markt aktiv und hat Anfang 2026 mit der Gründung der OverDrive Europe GmbH seine europäische Zentrale in Deutschland etabliert. Der Standort Reutlingen bleibt erhalten und bildet weiterhin das Zentrum der deutschsprachigen Aktivitäten. Auch die bestehenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Bibliotheken und Verlagspartnern weiterhin unverändert zur Verfügung.

Für Bibliotheken und ihre Nutzerinnen und Nutzer ändert sich zunächst nichts. Die Onleihe bleibt während der Migration weiterhin verfügbar. Die Umstellung auf Libby erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit den Bibliothekspartnern. OverDrive und divibib werden alle Bibliotheken frühzeitig über Zeitplan, Unterstützungsangebote und die nächsten Schritte informieren.

Mit der Übernahme unterstreicht OverDrive sein langfristiges Engagement für den deutschsprachigen Bibliotheksmarkt. Ziel ist es, gemeinsam mit Bibliotheken und Verlagen die digitale Ausleihe nachhaltig weiterzuentwickeln und den Zugang zu Wissen, Bildung und Kultur für Millionen von Menschen auszubauen.

Über OverDrive

Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als 600 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen, Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.overdrive.com.

Über ekz-Gruppe

Die ekz-Gruppe ist seit 1947 ein führender Komplettanbieter für öffentliche Bibliotheken und Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sowie den Benelux-Ländern. Vom Hauptsitz in Reutlingen (Baden-Württemberg) aus unterstützen rund 300 Mitarbeitende Bibliotheken und Schulen mit einem ganzheitlichen Portfolio: Das Angebot reicht von Medien und Medienbearbeitung über Ausstattung und Zubehör bis hin zu modernen Open-Library-Konzepten und Bibliotheksmanagementsystemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekz.de.

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Kathrin Klass, OverDrive

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Pierre Bourdon, ekz-Gruppe

pierre.bourdon@ekz.de

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