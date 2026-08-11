Altus Group publie son analyse paneuropéenne du deuxième trimestre 2026 sur les tendances d’évaluation de l’immobilier commercial (CRE)

Le deuxième trimestre a marqué deux années complètes de hausse des valeurs immobilières, mais la dynamique s’essouffle

Les augmentations de la valeur des biens immobiliers se sont atténuées à 0,3 % au deuxième trimestre 2026, les prix des bureaux s’étant stabilisés

LONDRES, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (« Altus Group ») (TSX : AIF), leader dans le domaine des renseignements sur l’immobilier commercial (Commercial Real Estate, « CRE »), a publié aujourd’hui son analyse paneuropéenne du deuxième trimestre 2026 sur les tendances d’évaluation du marché immobilier européen.

Chaque trimestre, Altus Group centralise et agrège les données d’évaluation du CRE (immobilier commercial) du marché européen, afin de fournir des informations sur les facteurs influençant l’évaluation des biens commerciaux. Les données agrégées du deuxième trimestre 2026 comprenaient des fonds diversifiés paneuropéens à capital variable, représentant environ 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ces fonds couvrent 16 pays et concernent principalement les secteurs de l’industrie, des bureaux, du commerce de détail et de l’immobilier résidentiel.



Selon le Pan-European Dataset, la valeur des biens immobiliers commerciaux a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre 2026, prolongeant ainsi la tendance à la hausse du marché pour un huitième trimestre consécutif. Le niveau d’appréciation s’est toutefois modéré par rapport au gain de 0,6 % rapporté au premier trimestre. Bien que les valeurs restent supérieures de 1,9 % à celles d’il y a un an, les gains globaux se sont atténués et des tendances variables ont émergé dans les différents secteurs et au sein de ceux-ci.

La plupart des gains de valeur signalés au deuxième trimestre continuent d’être soutenus par l’amélioration des fondamentaux des flux de trésorerie, notamment l’augmentation des loyers du marché et des contrats, des gains d’occupation modestes et des hypothèses de dépenses d’investissement inférieures. Bien que la contribution des flux de trésorerie ait légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, ceux-ci sont restés la principale source de croissance de la valeur et ont compensé l’effet modérateur de la hausse des rendements observée au cours de l’année écoulée. Les rendements des valorisations ont continué à augmenter au deuxième trimestre, tempérant ainsi les niveaux globaux d’appréciation.

« Le deuxième trimestre a marqué deux années entières d’appréciation positive des valeurs immobilières dans l’ensemble des fonds ouverts diversifiés paneuropéens, soutenues par des fondamentaux d’exploitation solides », a déclaré Phil Tily, vice-président senior, Valuation Advisory, chez Altus Group. « Bien que le rythme de la hausse se soit ralenti au cours du trimestre, principalement en raison d’une stabilisation du secteur des bureaux, le marché continue de faire preuve de résilience dans l’ensemble des principaux secteurs. »

Les points clés par secteur sont les suivants :

Résidentiel : Le secteur résidentiel est resté la classe d’actifs la plus performante au deuxième trimestre, avec des valeurs en hausse de 0,7 % par rapport au premier trimestre. Bien que la croissance des flux de trésorerie ait ralenti par rapport au trimestre précédent, la poursuite de la croissance des loyers a soutenu la performance, aidant le secteur à maintenir son avance et à atteindre la plus forte appréciation annuelle parmi les principaux types de biens immobiliers, à 3,3 % en glissement annuel.



: Le secteur résidentiel est resté la classe d’actifs la plus performante au deuxième trimestre, avec des valeurs en hausse de 0,7 % par rapport au premier trimestre. Bien que la croissance des flux de trésorerie ait ralenti par rapport au trimestre précédent, la poursuite de la croissance des loyers a soutenu la performance, aidant le secteur à maintenir son avance et à atteindre la plus forte appréciation annuelle parmi les principaux types de biens immobiliers, à 3,3 % en glissement annuel. Industriel : Le secteur industriel n’a progressé que de 0,1 % en glissement trimestriel, la croissance plus modérée des loyers, qui s’est traduite par une légère baisse des flux de trésorerie (passant de 1,1 % au premier trimestre à 0,3 % au deuxième trimestre), ayant été compensée par une légère hausse des rendements. L’élan dans ce secteur s’est atténué au cours des 12 derniers mois, avec des valeurs en hausse de 1,8 % par rapport à une augmentation de 2,8 % au cours de la période annuelle précédente.



: Le secteur industriel n’a progressé que de 0,1 % en glissement trimestriel, la croissance plus modérée des loyers, qui s’est traduite par une légère baisse des flux de trésorerie (passant de 1,1 % au premier trimestre à 0,3 % au deuxième trimestre), ayant été compensée par une légère hausse des rendements. L’élan dans ce secteur s’est atténué au cours des 12 derniers mois, avec des valeurs en hausse de 1,8 % par rapport à une augmentation de 2,8 % au cours de la période annuelle précédente. Bureaux : Les valorisations immobilières de bureau se sont également stabilisées au cours du trimestre, la croissance limitée des flux de trésorerie et la révision à la baisse des hypothèses relatives aux dépenses d’investissement ayant été compensées par une nouvelle hausse des rendements. Ce secteur reste celui qui affiche les plus faibles performances parmi les principaux secteurs immobiliers, avec une croissance annuelle des valeurs de 0,8 % ; les hausses globales sont freinées par l’Allemagne, seule région de l’échantillon où les valeurs ont baissé au cours de l’année écoulée.



: Les valorisations immobilières de bureau se sont également stabilisées au cours du trimestre, la croissance limitée des flux de trésorerie et la révision à la baisse des hypothèses relatives aux dépenses d’investissement ayant été compensées par une nouvelle hausse des rendements. Ce secteur reste celui qui affiche les plus faibles performances parmi les principaux secteurs immobiliers, avec une croissance annuelle des valeurs de 0,8 % ; les hausses globales sont freinées par l’Allemagne, seule région de l’échantillon où les valeurs ont baissé au cours de l’année écoulée. Commerce de détail : Les valeurs du commerce de détail ont augmenté de 0,5 %, au-dessus de la moyenne au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Contrairement à d’autres secteurs, les gains ont été principalement stimulés par des facteurs liés au rendement plutôt que par la croissance des flux de trésorerie. C’est le seul secteur qui a connu une contraction des rendements au cours de l’année dernière, contribuant à une appréciation annuelle de 2 %, ce qui lui permet de garder une longueur d’avance sur les secteurs industriel et des bureaux dans les classements de performance.



: Les valeurs du commerce de détail ont augmenté de 0,5 %, au-dessus de la moyenne au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Contrairement à d’autres secteurs, les gains ont été principalement stimulés par des facteurs liés au rendement plutôt que par la croissance des flux de trésorerie. C’est le seul secteur qui a connu une contraction des rendements au cours de l’année dernière, contribuant à une appréciation annuelle de 2 %, ce qui lui permet de garder une longueur d’avance sur les secteurs industriel et des bureaux dans les classements de performance. Autre : Le secteur immobilier « autre » a continué de surperformer le marché dans son ensemble, avec des valeurs en hausse de 2 % au deuxième trimestre et de 6,5 % en glissement annuel. La forte croissance des loyers et la demande continue des investisseurs, en particulier sur les actifs de logements étudiants, ont porté le rendement des secteurs « autres » et les performances fondées sur les flux de trésorerie bien au-dessus de la moyenne de l’ensemble de l’immobilier.





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À propos d’Altus Group

Altus Group est l’un des principaux fournisseurs d’informations sur l’immobilier commercial (Commercial Real Estate, « CRE »), s’appuyant sur ARGUS, le logiciel de référence du secteur pour l’évaluation et l’analyse des performances. Depuis plus de vingt ans, Altus joue un rôle essentiel en donnant aux professionnels du CRE les analyses et les conseils fiables dont ils ont besoin pour prendre en toute confiance des décisions aux enjeux importants. Les leaders du CRE du monde entier s’appuient sur nos solutions et notre expertise de pointe pour stimuler leurs performances et gérer leurs risques. Nos collaborateurs du monde entier ont un impact durable sur un secteur en pleine mutation, contribuant ainsi à façonner les villes où nous vivons, travaillons et développons des communautés florissantes. Pour plus d’informations sur Altus (TSX : AIF), consultez www.altusgroup.com .

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