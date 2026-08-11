Pet Valu présente ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026

Hausse de 4 % des produits, de 8 % du BAIIA ajusté1 et de 14 % du résultat net et confirmation des perspectives pour 2026

MARKHAM, Ontario, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre (« T2 ») de 2026.

Faits saillants du deuxième trimestre

Les produits se sont élevés à 290,7 M$, en hausse de 3,6 % par rapport au T2 2025.





Les ventes à l’échelle du réseau 2 ont atteint 377,3 M$, une augmentation de 2,0 % par rapport au T2 2025. La diminution des ventes des magasins comparables 2 s’est chiffrée à 0,2 %.





ont atteint 377,3 M$, une augmentation de 2,0 % par rapport au T2 2025. La diminution des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,2 %. Le BAIIA ajusté 1 s’est établi à 65,0 M$, en hausse de 8,0 % par rapport au T2 2025, et représente 22,4 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 41,9 M$, une augmentation de 14,0 % par rapport au T2 2025.





s’est établi à 65,0 M$, en hausse de 8,0 % par rapport au T2 2025, et représente 22,4 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 41,9 M$, une augmentation de 14,0 % par rapport au T2 2025. Le résultat net ajusté 1 s’est établi à 28,2 M$, ou 0,41 $ par action après dilution 3 , comparativement à 26,2 M$, ou 0,38 $ par action après dilution, au T2 2025. Le résultat net s’est établi à 24,9 M$, en hausse de 14,3 % par rapport au T2 2025.





s’est établi à 28,2 M$, ou 0,41 $ par action après dilution , comparativement à 26,2 M$, ou 0,38 $ par action après dilution, au T2 2025. Le résultat net s’est établi à 24,9 M$, en hausse de 14,3 % par rapport au T2 2025. La Société a ouvert 7 nouveaux magasins et clôturé le trimestre avec un réseau de 877 magasins.





Les flux de trésorerie disponibles 1 se sont établis à 32,9 M$, contre 27,1 M$ au T2 2025.





se sont établis à 32,9 M$, contre 27,1 M$ au T2 2025. À la suite du T2 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire.



Perspectives pour 2026

Sur une base comparable de 52 semaines, la Société prévoit une croissance des produits entre 2 % et 4 %, une marge du BAIIA ajusté3 d’environ 21 % et un résultat net ajusté par action après dilution comparable à celui de l’exercice 2025.



« Nous sommes satisfaits de la performance de nos activités au deuxième trimestre, qui témoigne de notre capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution », a affirmé Greg Ramier, président et chef de la direction de Pet Valu. « Grâce à une exécution rigoureuse à l’échelle de l’entreprise, nos équipes ont accru la rentabilité, enregistré une solide croissance des produits et continué de gagner des parts de marché. »

« La force de notre modèle continue de se refléter dans la croissance de notre réseau exigeant peu de capitaux, l’adoption croissante de notre programme de fidélisation et de notre plateforme numérique, ainsi que la forte demande pour notre offre différenciée », continue M. Ramier. « Notre stratégie claire, nos équipes mobilisées et des mesures qui relèvent de notre contrôle nous permettent de demeurer confiants quant à l’atteinte de nos perspectives de 2026. »

Résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026

Les données comparatives ci-dessous renvoient au trimestre clos le 4 juillet 2026, en comparaison avec celles du trimestre clos le 28 juin 2025.

Les produits se sont établis à 290,7 M$ au T2 2026, une augmentation de 10,0 M$, ou 3,6 %, en regard de 280,6 M$ au T2 2025. L’augmentation découle principalement de la hausse des ventes au détail et de l’augmentation des produits tirés des franchises et autres produits.

La diminution des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,2 % au T2 2026 du fait principalement de la baisse de 1,4 % des transactions des magasins comparables2, contrebalancée en partie par la hausse de 1,2 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables2. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 2,6 % au T2 2025 du fait principalement de l’augmentation de 1,8 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables et de 0,8 % des transactions des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 1,0 M$, ou 1,0 %, pour s’établir à 94,6 M$ au T2 2026, contre 93,6 M$ au T2 2025. La marge bénéficiaire brute s’est établie à 32,5 % au T2 2026, une baisse de 0,9 % contre 33,4 % au T2 2025. En excluant les coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, la marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 32,5 % au T2 2026, une baisse de 1,1 % en regard de 33,6 % au T2 2025. La baisse est principalement attribuable i) aux mesures d’investissement dans le prix mises en œuvre à la fin de 2025, ii) à la hausse des coûts d’occupation; le tout contrebalancé en partie par iii) l’efficience de la distribution découlant des nouveaux centres de distribution.

Les charges de vente et d’administration se sont établies à 52,7 M$ au T2 2026, une diminution de 4,2 M$, ou 7,4 %, par rapport à 56,9 M$ au T2 2025. La diminution s’explique principalement par i) la hausse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés, ii) la baisse des charges liées aux avantages sociaux des employés en lien avec la rémunération fondée sur des actions; le tout contrebalancé en partie par iii) la hausse des dépenses liées à la technologie en matière de services infonuagiques, et iv) la hausse de la dotation aux amortissements attribuable à l’augmentation de la taille de notre réseau de magasins détenus par la Société. Les charges de vente et d’administration correspondaient respectivement à 18,1 % et 20,3 % du total des produits pour le T2 2026 et le T2 2025.

La charge d’intérêts nette s’est chiffrée à 7,5 M$ au T2 2026, une hausse de 0,1 M$, ou 0,1 %, par rapport à 7,4 M$ au T2 2025. La hausse s’explique principalement par i) l’augmentation de la charge d’intérêts sur les obligations locatives découlant de l’élargissement du réseau de magasins et du renouvellement de contrats de location existants; contrebalancée en partie par ii) la diminution de la charge d’intérêts sur la facilité à terme en raison surtout de la diminution des taux d’intérêt par rapport au T2 2025.

La charge d’impôts sur le résultat s’est chiffrée à 9,3 M$ au T2 2026, une hausse de 1,2 M$, ou 14,8 %, par rapport à 8,1 M$ au T2 2025. La hausse découle principalement de l’augmentation du résultat imposable au T2 2026. Le taux d’imposition effectif a été de 27,2 % au T2 2026, contre 27,1 % au T2 2025. Au T2 2026 et au T2 2025, les taux d’imposition effectifs étaient plus élevés que le taux prévu par la loi en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 3,1 M$, ou 14,3 % pour se fixer à 24,9 M$ au T2 2026, en comparaison de 21,8 M$ au T2 2025. L’augmentation s’explique principalement par la hausse du résultat d’exploitation, contrebalancée en partie par la perte de change, la hausse de la charge d’impôts sur le résultat et la hausse de la charge d’intérêts nette, comme il est décrit ci-dessus.



Le BAIIA ajusté a augmenté de 4,8 M$, ou 8,0 %, pour s’établir à 65,0 M$ au T2 2026, contre 60,2 M$ au T2 2025. L’augmentation s’explique principalement par i) une hausse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, et ii) une baisse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, qui s’explique par la hausse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés et la baisse des honoraires, contrebalancées en partie par la hausse des dépenses liées à la technologie. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 s’est établi à respectivement 22,4 % et 21,4 % au T2 2026 et au T2 2025.

Le résultat net ajusté a augmenté de 2,0 M$ ou 7,5 % pour se fixer à 28,2 M$ au T2 2026, en comparaison de 26,2 M$ au T2 2025. L’augmentation s’explique principalement par i) la baisse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, qui s’explique par la hausse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés et la baisse des honoraires, contrebalancées en partie par la hausse de la dotation aux amortissements et des dépenses liées à la technologie; contrebalancée en partie par ii) la hausse des impôts sur le résultat (ajustés pour exclure les éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités). Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 9,7 % au T2 2026 et de 9,3 % au T2 2025.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,03 $, ou 7,9 %, par action pour s’établir à 0,41 $ au T2 2026, contre 0,38 $ au T2 2025. L’augmentation découle principalement de l’augmentation du résultat net ajusté et de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires après dilution en circulation découlant des rachats d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de 2025.

La trésorerie totalisait 24,3 M$ à la fin du T2 2026.

Les dépenses d’investissement nettes1 ont représenté une entrée de fonds de 1,8 M$ au T2 2026, comparativement à une sortie de fonds de 11,9 M$ au T2 2025, soit une baisse de 13,7 M$. La baisse s’explique principalement par la baisse des dépenses liées aux immobilisations corporelles, la période correspondante incluant les coûts des travaux liés aux nouveaux centres de distribution, et la hausse du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés.

Les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 32,9 M$ au T2 2026, en comparaison de 27,1 M$ au T2 2025, une hausse de 5,7 M$. La hausse s’explique principalement par i) la hausse de la trésorerie provenant des activités d’investissement, la période correspondante incluant les coûts de travaux liés aux nouveaux centres de distribution, et l’augmentation du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés; contrebalancée en partie par ii) la baisse de la trésorerie provenant des activités d’exploitation découlant de l’augmentation des impôts sur le résultat payés et de la diminution du résultat net (ajusté en fonction des éléments hors trésorerie), et iii) la hausse des remboursements de capital et des intérêts payés au titre des obligations locatives en raison de l’élargissement du réseau de magasins.

Les stocks à la fin du T2 2026 se chiffraient à 134,3 M$, comparativement à 131,1 M$ à la fin du T4 2025, une hausse de 3,2 M$ essentiellement en raison de l’augmentation de la taille de notre réseau et de la pénétration des ventes de gros.



Dividendes

Le 10 août 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire payable le 15 septembre 2026 aux porteurs d’actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 août 2026.

Perspectives

L’exercice 2026 comptera 52 semaines, comparativement à l’exercice 2025 qui comptait 53 semaines. À l’exercice 2026, la Société prévoit ce qui suit sur une base comparative de 52 semaines :

une croissance des produits entre 2 % et 4 %, soutenue par l’ouverture d’environ 40 nouveaux magasins, une croissance des ventes des magasins comparables stable à en hausse de 2 % et une pénétration accrue des ventes de gros;

une marge du BAIIA ajusté d’environ 21 %, qui comprend les tendances accrues des consommateurs en quête de valeur et la hausse des coûts du carburant, contrebalancées par l’effet de levier des charges d’exploitation;

un résultat net ajusté par action après dilution comparable à celui de l’exercice 2025;

un réinvestissement dans la Société d’environ 35 M$, comprenant des dépenses d’investissement nettes d’environ 20 M$ et des coûts de transformation d’environ 15 M$.

La Société estime que la 53e semaine a contribué à hauteur de 2 % des produits, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté présentés à l’exercice 2025. Cette estimation est fondée sur i) les produits réels comptabilisés et les charges liées aux avantages sociaux des employés engagées pour la 53e semaine, et ii) la marge bénéficiaire brute et les charges au prorata, compte non tenu des avantages sociaux des employés, pour le dernier trimestre de 2025.

La Société continue de surveiller l’évolution du contexte de commerce extérieur et estime qu’elle dispose des mécanismes appropriés pour s’adapter, le cas échéant. Les perspectives pour 2026 sont fondées sur plusieurs hypothèses, notamment, mais sans s’y limiter, les politiques commerciales gouvernementales mises en œuvre à la publication du présent rapport.

1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026, intégré par renvoi dans les présentes, pour les définitions des mesures financières supplémentaires. Une copie du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026 est accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. 2) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS (sauf les dépenses d’investissement nettes) utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d’investissement nettes, y compris les définitions, et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées. 3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du deuxième trimestre de la Société aura lieu le 11 août 2026 à 8 h 30 (HE). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : investors.petvalu.ca . Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, la webémission sera archivée et mise à votre disposition après la fin de la conférence à partir du même lien.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis 50 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle spécialisé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité locaux et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario, et elle possède des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.ca.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l’analyse de l’information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d’investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment la « marge du BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l’échelle du réseau », la « croissance (diminution) des ventes des magasins comparables », la « croissance (diminution) des transactions des magasins comparables », et la « croissance (diminution) des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d’autres mesures de la performance opérationnelle de la Société et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures conformes aux IFRS. La Société est également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées ont souvent recours à ces mesures et ratios non conformes aux IFRS et aux mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir le budget d’exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date d’établissement du présent communiqué de presse et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L’objectif de l’information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

L’information prospective peut se rapporter à nos perspectives financières et aux événements ou résultats prévus et peut comprendre des énoncés relatifs à notre situation financière, à notre stratégie d’entreprise, à nos stratégies de croissance, à l’ouverture et à l’amélioration des magasins, à nos marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, à nos taxes et impôts, à notre politique en matière de dividendes, à nos plans et à nos objectifs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l’égard des résultats futurs, de la performance, des réalisations, des perspectives et des occasions ou des marchés dans lesquels nous menons nos activités constituent de l’information prospective. En outre, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances qui pourraient se produire dans l’avenir.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d’activité, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, sans s’y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026 ou de la notice annuelle de la Société datée du 2 mars 2026. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur la Société, mais ils doivent être examinés attentivement.



L’objectif de l’information prospective est de fournir au lecteur une description des attentes actuelles de la direction en ce qui concerne la performance financière de la Société, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à l’information prospective contenue dans les présentes. Dans la mesure où l’information prospective présentée dans le présent communiqué de presse constitue de l’information financière de nature prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, une telle information est fournie afin de démontrer le potentiel de la Société et le lecteur est donc mis en garde que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. L’information financière de nature prospective, comme toute information prospective de manière générale, se fonde sur des hypothèses courantes et est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

James Allison

Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

investors@petvalu.ca

289-806-4559





PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES



États du résultat et du résultat global consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 4 juillet

2026 28 juin

2025 4 juillet

2026 28 juin

2025 13 sem. 13 sem. 26 sem. 26 sem. $ $ $ $ Produits Ventes au détail 107 854 101 747 215 561 201 468 Franchises et autres produits 182 828 178 900 363 064 358 266 Total des produits 290 682 280 647 578 625 559 734 Coût des ventes 196 081 187 005 393 579 374 037 Profit brut 94 601 93 642 185 046 185 697 Charges de vente et d’administration 52 702 56 894 108 223 111 577 Total des résultats d’exploitation 41 899 36 748 76 823 74 120 Charge d’intérêts nette 7 453 7 447 14 697 14 579 Perte (profit) de change 188 (634 ) 310 (395 ) Résultat avant impôts sur le résultat 34 258 29 935 61 816 59 936 Charge d’impôt sur le résultat 9 325 8 125 16 836 16 364 Résultat net et résultat global 24 933 21 810 44 980 43 572 Résultat net par action De base 0,37 0,31 0,66 0,62 Dilué 0,37 0,31 0,66 0,62







Rapprochement du résultat net avec le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 4 juillet

2026 28 juin

2025 4 juillet

2026 28 juin

2025 13 semaines 13 semaines 26 semaines 26 semaines $ $ $ $ Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté Résultat net 24 933 21 810 44 980 43 572 Amortissements 19 151 17 658 38 374 34 913 Charge d’intérêts nette 7 453 7 447 14 697 14 579 Charge d’impôts sur le résultat 9 325 8 125 16 836 16 364 BAIIA1 60 862 55 040 114 887 109 428 Ajustements au BAIIA Coûts de transformation2 2 675 1 266 4 198 2 701 Autres honoraires3 25 405 28 423 Rémunération fondée sur des actions4 1 120 4 098 1 358 6 756 Dépréciation d’actifs5 115 — 115 — Perte (profit) de change 188 (634 ) 310 (395 ) BAIIA ajusté 64 985 60 175 120 896 118 913 BAIIA ajusté en pourcentage des produits 22,4 % 21,4 % 20,9 % 21,2 %





Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 4 juillet

2026 28 juin

2025 4 juillet

2026 28 juin

2025 13 semaines 13 semaines 26 semaines 26 semaines $ $ $ $ Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté Résultat net 24 933 21 810 44 980 43 572 Ajustements au résultat net Coûts de transformation2 2 675 1 920 4 198 3 563 Autres honoraires3 25 405 28 423 Rémunération fondée sur des actions4 1 120 4 098 1 358 6 756 Dépréciation d’actifs5 115 — 115 — Perte (profit) de change 188 (634 ) 310 (395 ) Incidence fiscale des ajustements au résultat net (893 ) (1 391 ) (1 229 ) (2 357 ) Résultat net ajusté 28 163 26 208 49 760 51 562 Résultat net ajusté en pourcentage des produits 9,7 % 9,3 % 8,6 % 9,2 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,41 0,38 0,73 0,73





Notes

1) Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 4 juillet 2026, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées. 2) Correspondent : i) aux coûts d’implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts au titre des initiatives de transformation à l’appui des systèmes financiers, du commerce électronique et des capacités omnicanaux et d’autres processus clés; ii) aux coûts associés aux initiatives de transformation de la chaîne d’approvisionnement et de la marchandise, comme le dédoublement des coûts d’entreposage et de distribution, les coûts d’implémentation des nouveaux systèmes informatiques, les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution, et, pour le résultat net ajusté, au dédoublement de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation et la charge d’intérêts sur les obligations locatives; et iii) aux indemnités à la cessation d’emploi liées à des activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise et aux charges liées à la réorganisation de l’équipe de haute direction.

Pour le BAIIA ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T2 2026 et au cumul 2026 sont de néant (respectivement 0,3 M$ et 0,6 M$ au T2 2025 et au cumul 2025), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 2,7 M$ et 4,2 M$ (respectivement 0,9 M$ et 2,1 M$ au T2 2025 et au cumul 2025). Pour le résultat net ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T2 2026 et au cumul 2026 sont de néant (respectivement 0,8 M$ et 1,2 M$ au T2 2025 et au cumul 2025), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 2,7 M$ et 4,2 M$ (respectivement 0,9 M$ et 2,1 M$ au T2 2025 et au cumul 2025). Pour le résultat net ajusté, la charge d’intérêts sur les obligations locatives au T2 2026 et celle au cumul 2026 sont de néant (respectivement 0,2 M$ et 0,3 M$ au T2 2025 et au cumul 2025). 3) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec i) l’examen par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat », et ii) le reclassement des actions ordinaires de la Société réalisé par ses principaux actionnaires le 21 mai 2025. Ces honoraires sont inclus dans les charges de vente et d’administration. 4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d’options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d’unités d’actions différées, qui est incluse dans les charges de vente et d’administration. 5) Correspond à la charge de dépréciation hors trésorerie majoritairement liée aux actifs au titre de droits d’utilisation relativement aux magasins détenus par la Société, qui était incluse dans les charges de vente et d’administration.





Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 4 juillet

2026 28 juin

2025 4 juillet

2026 28 juin

2025 13 sem. 13 sem. 26 sem. 26 sem. $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Activités d’exploitation Résultat net 24 933 21 810 44 980 43 572 Ajustements pour les éléments sans incidence sur la trésorerie : Amortissements 19 151 17 658 38 374 34 913 Dépréciation des actifs au titre de droits d’utilisation 115 — 115 — Redevances de franchisage reportées 213 (45 ) 107 (186 ) (Profit) perte à la cession d’immobilisations corporelles (4 204 ) 15 (4 204 ) (55 ) (Profit) perte à la cession d’actifs au titre de droits d’utilisation (299 ) 16 (236 ) 41 Perte (profit) de change 188 (634 ) 310 (395 ) Charge de rémunération fondée sur des actions 1 120 4 098 1 358 6 756 Charge d’intérêts nette 7 453 7 447 14 697 14 579 Charge d’impôt sur le résultat 9 325 8 125 16 836 16 364 Impôts sur le résultat payés (10 375 ) (6 216 ) (27 764 ) (16 021 ) Variation du fonds de roulement d’exploitation : Clients et autres débiteurs 860 913 (1 542 ) 5 715 Stocks 9 609 (6 340 ) (2 182 ) (15 358 ) Charges payées d’avance (749 ) (1 902 ) (974 ) (2 144 ) Fournisseurs et autres créditeurs (9 554 ) 7 580 1 382 1 357 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 47 786 52 525 81 257 89 138 Activités de financement Produits tirés de l’exercice d’options sur actions — 541 1 530 3 284 Actions rachetées à des fins d’annulation (19 989 ) (65 482 ) (34 922 ) (78 015 ) Dividendes payés sur les actions ordinaires (17 716 ) (16 646 ) (17 716 ) (16 646 ) Emprunts nets sur la facilité renouvelable — 32 000 — 32 000 Intérêts payés sur la dette à long terme (3 200 ) (3 573 ) (6 228 ) (7 262 ) Remboursement du capital au titre des obligations locatives (19 863 ) (17 714 ) (39 178 ) (34 871 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 329 ) (5 958 ) (12 650 ) (11 859 ) Incitatifs à la location reçus (51 ) 387 329 950 Commission au titre de la lettre de crédit de soutien (59 ) — (117 ) — Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (67 207 ) (76 445 ) (108 952 ) (112 419 ) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (4 707 ) (11 947 ) (11 589 ) (22 953 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (498 ) (414 ) (1 267 ) (753 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 7 064 66 7 064 676 Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d’utilisation (532 ) (368 ) (1 023 ) (767 ) Billets à recevoir 97 151 250 258 Encaissement de capital au titre des créances locatives 10 593 9 913 20 859 19 573 Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 710 2 782 5 426 5 702 Rachat de franchises (3 318 ) (2 124 ) (3 318 ) (2 387 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 11 409 (1 941 ) 16 402 (651 ) Incidence des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (52 ) 350 (145 ) 167 Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (8 064 ) (25 511 ) (11 438 ) (23 765 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 32 347 36 887 35 721 35 141 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 24 283 11 376 24 283 11 376









Flux de trésorerie disponibles

(non audités, en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 4 juillet

2026 28 juin

2025 4 juillet

2026 28 juin

2025 13 sem. 13 sem. 26 sem. 26 sem. $ $ $ $ Trésorerie provenant des activités d’exploitation 47 786 52 525 81 257 89 138 Trésorerie provenant des (affectée aux) activités d’investissement 11 409 (1 941 ) 16 402 (651 ) Incitatifs à la location (51 ) 387 329 950 Remboursement du capital au titre des obligations locatives (19 863 ) (17 714 ) (39 178 ) (34 871 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 329 ) (5 958 ) (12 650 ) (11 859 ) Billets à recevoir (97 ) (151 ) (250 ) (258 ) Flux de trésorerie disponibles 32 855 27 148 45 910 42 449







États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens)

Au 4 juillet

2026 Au 3 janvier

2026 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 283 35 721 Clients et autres débiteurs 35 206 34 346 Stocks 134 258 131 050 Charges payées d’avance et autres actifs 16 976 14 950 Créances locatives 43 432 41 508 Impôts sur le résultat recouvrables 8 084 — Total des actifs courants 262 239 257 575 Créances locatives à long terme 185 398 172 171 Actifs au titre de droits d’utilisation 268 255 272 944 Immobilisations corporelles 165 811 174 225 Immobilisations incorporelles 47 517 48 444 Goodwill 101 766 100 412 Actifs d’impôt différé 8 174 8 174 Autres actifs 3 838 3 715 Total de l’actif 1 042 998 1 037 660 Passif Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 108 865 106 992 Redevances de franchisage reportées 1 499 1 481 Obligations locatives 81 034 77 126 Impôts sur le résultat à payer — 2 144 Autres passifs 11 234 11 004 Provisions — 120 Total des passifs courants 202 632 198 867 Redevances de franchisage reportées à long terme 4 679 4 578 Obligations locatives à long terme 445 350 437 029 Dette à long terme 289 461 288 987 Passifs d’impôt différé 2 892 2 892 Autres passifs 2 505 2 996 Provisions 4 100 4 037 Total du passif 951 619 939 386 Capitaux propres Actions ordinaires 325 655 332 655 Surplus d’apport 5 645 4 957 Déficit (239 780 ) (239 197 ) Réserve pour les écarts de conversion (141 ) (141 ) Total des capitaux propres 91 379 98 274 Total du passif et des capitaux propres 1 042 998 1 037 660



