Space42 und Autonomous A2Z unterzeichnen Vertrag über 7 Millionen US-Dollar zur Einführung autonomer Mobilitätslösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Erster kommerzieller Vertrag baut auf der Partnerschaft der Unternehmen auf, um den Einsatz von KI im Verkehrssektor voranzutreiben



ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, und SEOUL, Südkorea, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen, und Autonomous A2Z (A2Z), Südkoreas führendes Unternehmen im Bereich autonomes Fahren, haben einen Vertrag im Wert von 7 Millionen US-Dollar unterzeichnet, um Mobilitätslösungen der Stufe 4 in den Vereinigten Arabischen Emiraten einzuführen. Dies ist der erste geschäftliche Vertrag im Rahmen der umfassenderen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Es handelt sich um einen direkten Liefervertrag, der unabhängig von dem im Jahr 2025 angekündigten Joint Venture zur Förderung der langfristigen Kommerzialisierung intelligenter Mobilitätslösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist.

Der Vertrag verbindet die bewährte Technologie von A2Z für autonomes Fahren der Stufe 4 mit den Kompetenzen von Space42 in den Bereichen KI, Geodaten und Konnektivität. Für A2Z stellt dieser Meilenstein einen bedeutenden Schritt in seiner internationalen Expansionsstrategie dar, durch den die in Korea entwickelte Technologie für autonomes Fahren auf einen der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für intelligente Mobilität gebracht wird. Für Space42 bedeutet dies einen Fortschritt bei der branchenbezogenen Priorität des Unternehmens, den sicheren und zuverlässigen Betrieb fahrerloser Fahrzeuge in großem Maßstab zu ermöglichen.

Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42, erklärte: „Autonome Mobilität ist eine entscheidende Infrastruktur für die Entwicklung von Smart Cities. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Voraussetzungen für die Integration in den Alltagsverkehr geschaffen, und unser Ziel ist es, dieses Bestreben in einen zuverlässigen Dienst umzusetzen, der Menschen nahtlos befördert und dabei den weltweit höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die Zusammenarbeit mit A2Z bringt uns der Etablierung eines Modells näher, das den Vereinigten Arabischen Emiraten zugutekommt und den sich wandelnden Transportanforderungen des Marktes gerecht wird.“

Han Ji-hyung, CEO von Autonomous A2Z, erklärte: „Dieser Vertrag zeigt, dass die in Korea entwickelte und erprobte Technologie für autonomes Fahren für den internationalen Einsatz bereit ist. Gemeinsam mit Space42 freuen wir uns darauf, bewährte Lösungen für autonome Mobilität in die Vereinigten Arabischen Emirate zu bringen und auf globale Märkte zu expandieren.“

Pilotprojekte mit Robo-Shuttle-Diensten unter Einsatz des „ROii“ von A2Z sowie weiterer modifizierter und nachgerüsteter autonomer Fahrzeuge werden Betriebsversuchen und einer Bedarfsanalyse unterzogen; anschließend ist eine Ausweitung auf den bedarfsorientierten Nahverkehr (DRT) und den Shuttlebetrieb im Tourismusbereich vorgesehen. Die schrittweise Einführung wird wertvolle Erkenntnisse aus dem realen Straßenbetrieb liefern, um das künftige Wachstum in weiteren Anwendungsbereichen des Verkehrssektors zu unterstützen.

Unterstützung der Vision der Vereinigten Arabischen Emirate für intelligente Mobilität

Das Projekt steht im Einklang mit der übergeordneten Vision der Vereinigten Arabischen Emirate, den KI-gestützten Verkehr und die intelligente Mobilität im Rahmen ihrer nationalen Strategie für intelligente Mobilität voranzutreiben. Das Projekt baut zudem auf dem Portfolio an Mobilitätslösungen von Space42 auf, darunter TXAI, ein autonomer Taxidienst, der seit Aufnahme des Betriebs im Jahr 2021 mehr als 600.000 Kilometer in 20.000 Fahrten zurückgelegt hat, ohne dass dabei ein Unfall verzeichnet wurde.

Präsentation der südkoreanischen Technologie für autonomes Fahren auf der internationalen Bühne

Der Vertrag stellt eines der größten internationalen Projekte von A2Z dar und unterstreicht die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der südkoreanischen Technologie für autonomes Fahren. Das Unternehmen hat in 13 Städten und Provinzen Koreas Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen durchgeführt und betreibt 91 zugelassene autonome Fahrzeuge mit einer kumulierten Fahrleistung von mehr als 1,02 Millionen Kilometern, wobei die Aktivitäten die Bereiche Softwareentwicklung, Fahrzeugintegration, Fuhrparkbetrieb und Servicemanagement umfassen.

Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Korea und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die durch staatliche Initiativen in den Bereichen Technologieentwicklung, Erprobung und Markteintritt unterstützt wurde. Die kommerzielle Umsetzung erfolgte unter der Leitung von A2G (Autonomous to Global), dem in Singapur ansässigen Joint Venture von A2Z und Kilsa Global.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem Weltraum zu beobachten. Space42 entstand im Jahr 2024 aus dem Zusammenschluss von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite ist das Unternehmen in der Lage, auf die sich rasch wandelnden Anfordeurngen seiner Kunden aus den Bereichen Regierung, Wirtschaft und Communities einzugehen. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf LinkedIn: Space42. Bei Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an: ir@space42.ai

Über Autonomous A2Z

Autonomous A2Z wurde 2018 von vier ehemaligen Ingenieuren für autonomes Fahren bei Hyundai Motor gegründet und ist Südkoreas führendes Unternehmen für Lösungen im Bereich des autonomen Fahrens. Das Unternehmen betreibt mit 91 autonomen Fahrzeugen den größten Fuhrpark in Südkorea und hat mit rund 1.020.000 Kilometern den landesweit längsten kumulierten Fahrrekord im Stadtverkehr aufgestellt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen entwickelt A2Z eine Reihe von Dienstleistungen für die Mobilität der Zukunft, darunter autonome Stadt-Shuttles und intelligente Logistiklösungen, und ist damit führend bei der Kommerzialisierung sicherer und effizienter Technologien für das autonome Fahren. Im Jahr 2024 schloss A2Z die Entwicklung seines autonomen Fahrzeugs der Stufe 4, ROii, ab und plant, im Jahr 2026 mit der Leistungszertifizierung und -validierung zu beginnen, um den Weg für eine umfassende Kommerzialisierung zu ebnen. Das Unternehmen baut seine Geschäftstätigkeit in Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan aktiv aus und treibt weiterhin Innovationen im Bereich der nachhaltigen Mobilität voran – unter anderem durch Initiativen wie Mobilitätsdienste zur Verbesserung der Verkehrsanbindung sowie intelligente Logistiklösungen, die auf autonomer Fahrtechnologie basieren.

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