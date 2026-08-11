Space42 et Autonomous A2Z signent un accord de 7 millions de dollars US pour déployer des solutions de mobilité autonome aux Émirats arabes unis

Le premier accord commercial concrétise le partenariat entre les deux entreprises pour accélérer le développement des transports alimentés par l’IA



ABOU DABI, Émirats arabes unis et SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX : SPACE42), entreprise émiratie de SpaceTech alimentée par l’IA, et Autonomous A2Z (A2Z), entreprise sud-coréenne de premier plan spécialisée dans la conduite autonome, ont signé un accord commercial d’une valeur de 7 millions de dollars US pour déployer des solutions de mobilité de niveau 4 aux Émirats arabes unis. Il s’agit du premier accord commercial conclu dans le cadre du partenariat plus large entre les deux entreprises. Il prend la forme d’un contrat direct de fourniture, distinct de la coentreprise annoncée en 2025 afin de soutenir la commercialisation à long terme de solutions de mobilité intelligente aux Émirats arabes unis.

L’accord associe la technologie éprouvée de conduite autonome de niveau 4 d’A2Z aux capacités de Space42 en matière d’IA, de technologies géospatiales et de connectivité. Pour A2Z, cette étape constitue une avancée majeure dans sa stratégie d’expansion internationale, en permettant à une technologie de conduite autonome développée en Corée d’être déployée sur l’un des marchés de la mobilité intelligente connaissant la croissance la plus rapide au monde. Pour Space42, elle fait progresser la priorité stratégique de l’entreprise, qui consiste à permettre l’exploitation à grande échelle de véhicules sans conducteur de manière sûre et fiable.

Hasan Al Hosani, PDG de Smart Solutions chez Space42, a déclaré : « La mobilité autonome constitue une infrastructure essentielle au développement des villes intelligentes. Les Émirats arabes unis ont créé les conditions nécessaires à son intégration dans les transports du quotidien, et notre objectif est de transformer cette ambition en un service fiable permettant de transporter les personnes de manière fluide, conformément aux normes de sécurité internationales. Notre collaboration avec A2Z nous rapproche de la mise en place d’un modèle au service des Émirats arabes unis et capable de répondre à l’évolution des besoins du marché des transports. »

Han Ji-hyung, PDG d’Autonomous A2Z, a souligné : « Cet accord démontre que la technologie de conduite autonome développée et validée en Corée est prête à être déployée à l’international. Avec Space42, nous sommes impatients de proposer des solutions de mobilité autonome éprouvées aux Émirats arabes unis et de nous développer sur les marchés mondiaux. »

Des services pilotes de Robo-Shuttle utilisant le « ROii » d’A2Z, ainsi que d’autres véhicules autonomes modifiés et rétrofités, feront l’objet de tests opérationnels et d’une évaluation de la demande, avant une extension attendue aux services de transport à la demande (Demand-Responsive Transport, DRT) et aux navettes touristiques. Ce déploiement progressif fournira de précieuses données issues de l’exploitation en conditions réelles, afin de soutenir le développement futur dans d’autres applications du secteur des transports.

Soutenir la vision des Émirats arabes unis en matière de mobilité intelligente

Le projet s’inscrit dans la vision plus large des Émirats arabes unis visant à faire progresser les transports intégrant l’IA et la mobilité intelligente, dans le cadre de leur Stratégie nationale pour la mobilité intelligente. Le projet vient également compléter le portefeuille de solutions de mobilité de Space42, notamment TXAI, un service de taxi autonome qui a parcouru plus de 600 000 kilomètres au cours de 20 000 trajets, sans aucun accident enregistré depuis le début de ses opérations en 2021.

Mettre en valeur la technologie sud-coréenne de conduite autonome sur la scène internationale

Cet accord constitue l’un des plus importants déploiements internationaux d’A2Z et témoigne de la compétitivité mondiale de la technologie sud-coréenne de conduite autonome. L’entreprise a mené des essais de conduite autonome dans 13 villes et provinces de Corée et exploite 91 véhicules autonomes autorisés, cumulant plus de 1,02 million de kilomètres d’expérience de conduite, dans des domaines couvrant le développement logiciel, l’intégration des véhicules, l’exploitation des flottes et la gestion des services.

Cette avancée fait suite à plusieurs années de collaboration entre la Corée et les Émirats arabes unis, soutenue par des initiatives gouvernementales dans les domaines du développement technologique, des essais et de l’accès au marché. La mise en œuvre commerciale a été pilotée par A2G (Autonomous to Global), la coentreprise basée à Singapour d’A2Z et de Kilsa Global.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une société émiratie spécialisée dans la technologie spatiale qui intègre les communications par satellite, l’analyse géospatiale et les capacités d’intelligence artificielle pour informer la Terre depuis l’espace. Établie en 2024 à la suite de la fusion réussie entre Bayanat et Yahsat, Space42 est présente à l’échelle mondiale, ce qui lui permet de répondre à l’essor des besoins de ses clients au sein des gouvernements, des entreprises et des collectifs. Space42 intègre deux divisions commerciales : Space Services et Smart Solutions. La division Space Services se consacre aux opérations de satellites en amont pour les solutions de satellites fixes et mobiles. La division Smart Solutions conjugue l’acquisition et le traitement de données géospatiales à l’intelligence artificielle pour éclairer la prise de décision, améliorer la connaissance situationnelle et relever l’efficacité opérationnelle. G42, Mubadala et IHC comptent parmi ses principaux actionnaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.space42.ai ou suivez-nous sur LinkedIn : Space42 Pour toute demande d’information destinée aux investisseurs : ir@space42.ai

À propos d’Autonomous A2Z

Fondée en 2018 par quatre anciens ingénieurs de Hyundai Motor spécialisés dans la conduite autonome, Autonomous A2Z est la première entreprise sud-coréenne de solutions de conduite autonome. L’entreprise exploite la plus importante flotte de véhicules autonomes du pays, avec 91 véhicules,et détient le record national de la plus longue distance cumulée de conduite autonome en milieu urbain, avec environ 1 020 000 kilomètres parcourus. Forte de cette expérience, A2Z développe une gamme de services de mobilité du futur, notamment des navettes autonomes urbaines et des solutions de mobilité logistique intelligente, et œuvre à la commercialisation de technologies de conduite autonome sûres et efficaces. En 2024, A2Z a achevé le développement de son véhicule autonome de niveau 4, ROii, et prévoit de commencer sa certification et sa validation des performances en 2026, ouvrant la voie à sa commercialisation à grande échelle. L’entreprise développe activement ses activités à Singapour, aux Émirats arabes unis et au Japon, et continue de promouvoir l’innovation en matière de mobilité durable grâce à des initiatives telles que des services de mobilité favorisant l’accessibilité des transports et des solutions de logistique intelligente reposant sur la technologie de conduite autonome.

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