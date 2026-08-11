Nu-Tek BioSciences obtient la Médaille de bronze décernée par EcoVadis pour la troisième année consécutive, consolidant ainsi son statut de fournisseur biopharmaceutique respectueux de l’environnement

Cette distinction d’EcoVadis vient renforcer l’engagement continu de Nu-Tek en faveur de la fabrication durable de nutriments pour milieux de culture cellulaire et d’ingrédients de fermentation sans composants d’origine animale.





MINNETONKA, Minnesota, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, une entreprise de premier ordre dans la fabrication de peptones, d’hydrolysats de protéines et de nutriments pour milieux de culture cellulaire 100 % sans composants d’origine animale (AOF) a annoncé aujourd’hui avoir obtenu, pour la troisième année consécutive, la Médaille de bronze d’EcoVadis en matière de développement durable. EcoVadis, l’un des organismes les plus reconnus au monde pour l’évaluation de la performance des entreprises en matière de développement durable, a évalué plus de trois millions de fournisseurs dans 230 secteurs d’activité. Cette distinction place Nu-Tek parmi les 35 % des fournisseurs les plus performants en matière de développement durable ; par ailleurs, le score global de Nu-Tek a augmenté de 14 points par rapport à son évaluation de 2025, ce qui témoigne des progrès continus de l’entreprise en matière de gestion environnementale et d’opérations durables.

« Alors que les fabricants de produits biopharmaceutiques accordent de plus en plus d’importance à la résilience et à la durabilité de leurs chaînes d’approvisionnement, nous restons déterminés à fournir des ingrédients de qualité supérieure, sans composants d’origine animale, qui permettent à nos clients d’atteindre à la fois leurs objectifs de performance et de développement durable », a déclaré Tom Yezzi, PDG de Nu-Tek BioSciences. « Cette distinction que nous recevons d’EcoVadis pour la troisième année consécutive témoigne de l’engagement constant de notre équipe en faveur d’une production respectueuse de l’environnement. »

Nu-Tek fabrique des peptones et des hydrolysats de protéines à base de plantes et de levures, utilisés dans la culture cellulaire et la fermentation microbienne. Les produits de l’entreprise fournissent des nutriments essentiels à la production de vaccins, à la fabrication d’anticorps monoclonaux et à d’autres applications biologiques. Son site de production spécialement conçu à cet effet et ses systèmes de qualité complets accompagnent les entreprises biopharmaceutiques à la recherche de partenaires fiables et durables pour leur approvisionnement en matières premières. Le développement durable continue d’influencer les décisions liées à la sélection des fournisseurs et à l’approvisionnement dans l’ensemble du secteur des sciences de la vie, Dans ce contexte, Nu-Tek BioSciences poursuit son objectif visant à fournir des nutriments innovants pour milieux de culture, qui aident ses clients à mettre au point des procédés de biofabrication plus fiables et plus respectueux de l’environnement.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de qualité, 100 % sans composants d’origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nu-tekbiosciences.com.

Contact presse :

Courtney Jones

Directrice du développement commercial

cjones@nu-tekbioscience.com

+1(952)936-3614

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