Les Fermes GoodLeaf deviennet le premier exploitant d’agriculture verticale en Amérique du Nord à atteindre la rentabilité dans l’ensemble de ses activités agricoles

GUELPH, Ontario, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Fermes GoodLeaf, le plus important et le seul exploitant national d’agriculture verticale au Canada, a annoncé aujourd’hui que ses trois installations agricoles situées au Québec, en Ontario et en Alberta ont toutes atteint la rentabilité pour la première fois, marquant une étape majeure tant pour l’entreprise que pour le secteur canadien de l’agriculture en environnement contrôlé (AEC).

Cette réalisation s’inscrit dans la foulée de plusieurs années de croissance soutenue, les revenus ayant été multipliés par plus de cinq, passant de 6.4 millions de dollars en 2023 à 34 millions de dollars en 2025. Les revenus affichent également une hausse supplémentaire de 31 pour cent en 2026, portée par la demande croissante des consommateurs et l’augmentation de la distribution au détail des jeunes verdures, micropousses et mélanges de salades cultivés au Canada par les Fermes GoodLeaf.

Fondée en 2011, Les Fermes GoodLeaf consacrent depuis 15 ans ses efforts à bâtir un modèle d’affaires évolutif visant à offrir aux Canadiens des produits frais cultivés localement, toute l’année. Aujourd’hui, l’entreprise exploite trois fermes commerciales à grande échelle qui approvisionnent des détaillants et des partenaires du secteur de la restauration partout au pays.

« Aujourd’hui marque un moment déterminant pour GoodLeaf et pour l’avenir de l’agriculture canadienne », a déclaré Andy O’Brien, président et chef de la direction des Fermes GoodLeaf. « L’atteinte de la rentabilité dans chacune de nos trois fermes démontre que l’agriculture verticale a un rôle à jouer dans l’avenir du système alimentaire canadien. Grâce à la bonne combinaison de technologies, d’excellence opérationnelle et de talent, nous démontrons qu’il est possible de produire à grande échelle des aliments issus de l’agriculture verticale, et ce n’est qu’un début. »

La rentabilité des Fermes GoodLeaf est le fruit de plusieurs années d’innovation, de croissance disciplinée et d’investissements stratégiques. Aujourd’hui, l’entreprise exerce ses activités à l’échelle nationale et s’appuie sur des technologies exclusives pour cultiver des produits frais au Canada 365 jours par année. Soutenues par des investisseurs canadiens, dont McCain Foods, Financement agricole Canada (FAC) et Power Sustainable LIOS, les Fermes GoodLeaf ont mis en place un modèle d’affaires résilient et rentable qui favorise une croissance durable à long terme tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de qualité et de salubrité alimentaire.

Les Fermes GoodLeaf sont également le plus important et le seul producteur national de micropousses au Canada, ainsi qu’un chef de file mondial de l’innovation dans ce secteur. Ses micropousses contiennent jusqu’à 166 fois plus de nutriments que leurs équivalents à maturité, offrant ainsi aux Canadiens des aliments à forte densité nutritionnelle cultivés sans pesticides.

« Les Canadiens recherchent de plus en plus des aliments frais, nutritifs et cultivés près de chez eux », a ajouté M. O’Brien. « Cette étape importante renforce notre capacité à continuer d’investir dans nos fermes, dans nos employés et dans les innovations qui permettent de rendre les verdures fraiches et cultivées localement plus accessibles aux Canadiens d’un océan à l’autre. »

À propos des Fermes GoodLeaf

Animée par une passion pour les verdures savoureuses et riches en nutriments, GoodLeaf a été fondée à Halifax en 2011. Grâce à des technologies innovantes et à l’agriculture verticale sur plusieurs niveaux, les Fermes GoodLeaf ont créé un modèle agricole intérieur contrôlé et efficace capable de produire, partout dans le monde et 365 jours par année, des aliments frais, durables, sécuritaires, sans pesticides et à haute valeur nutritive. En s’appuyant sur sa propriété intellectuelle unique et son expertise, les Fermes GoodLeaf ont construit et exploitent aujourd’hui trois fermes commerciales à grande échelle au Canada qui approvisionnent les principaux détaillants alimentaires et exploitants du secteur de la restauration. Pour en savoir plus, visitez goodleaffarms.com.

Contact média : Katie Duklas, katie.duklas@mediaprofile.com