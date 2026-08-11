Mavenir nomme Jitin Bhandari au poste de vice-président exécutif, NeoCloud Platform et Forward Deployment Engineering

RICHARDSON, Texas, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir a annoncé aujourd’hui la nomination de Jitin Bhandari au poste de vice-président exécutif, NeoCloud Platform et Forward Deployment Engineering.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jitin Bhandari dirigera l’expansion de Mavenir sur le marché du NeoCloud, en pleine croissance, tout en développant une division de Forward Deployment Engineering qui interviendra auprès de l’ensemble des clients de Mavenir parmi les fournisseurs de services de communications et les acteurs du NeoCloud.

S’appuyant sur sa plateforme récemment annoncée intégrant l’IA : AI-Integrated Platform, et sur son cadre AI Service Assurance destiné aux fournisseurs de services de communications, Mavenir étend sa plateforme d’IA, ses outils et son expertise cloud native aux fournisseurs de NeoCloud. Cette initiative représente une nouvelle opportunité de marché importante, qui vient compléter la base mondiale déjà établie de Mavenir composée d’opérateurs de réseaux mobiles, de fournisseurs de services de communications et d’hyperscalers.

Jitin Bhandari possède près de trois décennies d’expérience dans les télécommunications, les technologies natives du logiciel, l’innovation produit et la direction d’entreprise. Il rejoint Mavenir après avoir travaillé chez Nokia, où il occupait dernièrement le poste de directeur de la technologie pour Cloud and Network Services, avec la responsabilité de la stratégie technologique et de l’innovation dans les solutions réseau cloud-native et alimentées par l’IA.

Au cours de son parcours chez Nokia, Jitin Bhandari a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur des Core Network Applications, ainsi que celui de vice-président et directeur général des Digital Networks, où il a dirigé des portefeuilles logiciels de grande envergure et des plateformes de communication de nouvelle génération. Plus tôt dans sa carrière, il a également exercé des fonctions de direction chez Oracle, Acme Packet et Alcatel-Lucent, contribuant à accompagner la transition du secteur vers les architectures cloud native, la virtualisation des réseaux, les réseaux définis par logiciel et les services de communications en temps réel.

« Je suis ravi d’accueillir Jitin chez Mavenir à un moment charnière pour notre secteur », a déclaré Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « Nous avons aidé nos clients à passer de systèmes propriétaires à des architectures cloud-native, et nous sommes désormais particulièrement bien positionnés pour les aider à adopter et à opérationnaliser l’IA dans tous les aspects de leur activité, notamment l’informatique, les systèmes BSS/OSS, la planification des réseaux, etc. Notre technologie permet aux clients de créer des usines sécurisées et automatisées de modèles et d’agents au sein de leurs propres périmètres de sécurité, tout en conservant le contrôle des données, des performances et des coûts.

« Jitin allie de manière exceptionnelle une expertise technique approfondie, une capacité éprouvée à développer et à faire évoluer des portefeuilles logiciels, ainsi qu’une vision claire de l’IA. Il est le dirigeant idéal pour étendre notre plateforme d’IA et mettre en place une division de Forward Deployment Engineering qui travaillera en étroite collaboration avec nos clients, tant parmi les fournisseurs de services de communications que dans le NeoCloud. Sous sa direction, nous accélérerons la fourniture de solutions cloud-native et conçues dès l’origine pour l’IA, tout en étendant nos capacités à de nouveaux marchés et cas d’usage. »

« C’est une période passionnante pour rejoindre Mavenir », a déclaré Jitin Bhandari. « L’entreprise a construit une solide base dans les réseaux cloud-native et logiciels, et elle est idéalement positionnée pour prendre la tête de la transition vers des architectures conçues dès l’origine pour l’IA et des opérations agentiques. Je me réjouis de travailler avec l’équipe de Mavenir et nos clients afin d’étendre la plateforme d’IA, les outils et les capacités de Forward Deployment Engineering de l’entreprise, et de transformer cette vision en résultats concrets pour les fournisseurs de services de communications, les fournisseurs de NeoCloud et les entreprises du monde entier. »

Jitin Bhandari sera directement rattaché à Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés dans le monde. Mavenir allie une solide expérience des télécommunications à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

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