Axi devient partenaire commercial officiel du DP World Tour

SYDNEY, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan à l’échelle mondiale, est fier d’annoncer son nouveau partenariat avec le DP World Tour, devenant ainsi le partenaire officiel de trading en ligne du Tour.

Cette collaboration constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance mondiale d’Axi, en réunissant deux marques reconnues à l’international et partageant un même engagement en faveur de la précision, de la performance et de l’excellence sur la scène mondiale.

Parmi les compétitions majeures du golf professionnel, le DP World Tour rassemble chaque saison des millions de passionnés sur plusieurs continents. Grâce à ce partenariat, Axi renforcera sa présence mondiale tout en se rapprochant de publics qui accordent de l’importance à la stratégie, à la discipline et à l’amélioration continue. Ces mêmes qualités sous-tendent également l’approche de l’entreprise en matière d’innovation et d’expérience client.

Rajesh Yohannan, PDG d’Axi, a déclaré :

« Le golf et le trading partagent le même ADN : la réussite repose sur la préparation, la discipline et ces infimes marges qui font la différence entre le bon et l’excellent. C’est précisément ce que représente Axi’s Edge. S’associer au DP World Tour — un Tour véritablement mondial, avec une audience véritablement mondiale — nous permet de raconter cette histoire sur l’une des plus grandes scènes du sport. Nous sommes fiers d’être la première entreprise de trading en ligne à nouer un partenariat avec un circuit professionnel de golf, et nous avons hâte de rapprocher les fans et nos clients du jeu grâce à des innovations telles que DP World Tour Fantasy Powered by Axi. »

Guy Kinnings, PDG du DP World Tour, a ajouté :

« Axi est une plateforme mondiale qui nourrit de grandes ambitions, et nous sommes ravis qu’elle ait choisi le DP World Tour pour son premier partenariat dans le golf. Notre audience est aisée, à l’aise avec les questions financières et présente aux quatre coins du monde — ce qui offre à Axi une plateforme marketing idéale pour poursuivre son développement. Ensemble, nous créerons des campagnes de marque percutantes sur plusieurs canaux ainsi que des opportunités de réseautage qui renforceront leur présence sur les marchés prioritaires, au fil de nos déplacements à travers le monde chaque saison. »

Cette annonce vient compléter le portefeuille croissant de partenariats sportifs internationaux d’Axi et témoigne de la volonté constante de l’entreprise d’investir dans la création de liens significatifs avec les publics à travers des propriétés sportives de premier plan.

De plus amples informations sur les activations liées au partenariat et les initiatives à venir seront communiquées au cours de la saison.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading en ligne spécialisée dans les devises et les CFD, et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des produits dérivés de gré à gré (OTC) sur un large éventail de classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, et bien plus encore.

Contact presse : mediaenquiries@axi.com

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