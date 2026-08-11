AlayaCare contribue à l'avancement de l'intégration prévue entre l'hôpital et les soins à domicile grâce aux systèmes Epic de St. Joseph's Healthcare Hamilton et à St. Joseph's Home Care

HAMILTON, Ontario et MONTREAL, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- St. Joseph's Healthcare Hamilton (St. Joe's Hamilton), St. Joseph's Home Care (St. Joe's Home Care) et AlayaCare ont annoncé une initiative novatrice d'interopérabilité reliant les systèmes hospitaliers et de soins à domicile afin de soutenir l'échange bidirectionnel de données cliniques entre le système d'information de santé (SIS) Epic de St. Joe's Hamilton et la plateforme AlayaCare Cloud de St. Joe's Home Care. Appuyée par CAN Health, cette initiative vise à renforcer la continuité entre l'hôpital et les soins à domicile en donnant aux cliniciens un meilleur accès à des renseignements pertinents et à jour sur les patients, peu importe le milieu de soins.

Avec une mise en service prévue au début de 2027, le projet vise à simplifier les admissions aux urgences et les congés vers les soins à domicile grâce à l'intégration de données cliniques discrètes recueillies à domicile — telles que les listes de problèmes, les allergies, les médicaments et les vaccins (PAMI) — directement dans Epic et AlayaCare.

« Trop souvent, les transitions entre l'hôpital et le domicile sont compliquées par une information fragmentée et des processus manuels. Cette initiative témoigne de notre engagement à tirer parti de l'innovation numérique pour améliorer les soins aux patients et renforcer l'intégration du système de santé », a déclaré Tara Coxon, vice-présidente exécutive, technologie, et chef de l'information, St. Joseph's Health System.

« En créant un lien numérique entre le système Epic de St. Joseph's Healthcare Hamilton et la plateforme AlayaCare de St. Joseph's Home Care, nous contribuons à ce que les cliniciens aient accès à un portrait complet du parcours de soins du patient. Ce travail favorisera des transitions plus sécuritaires, réduira le dédoublement des tâches et améliorera l'expérience des patients et des proches aidants lors des passages entre l'hôpital et le domicile », a affirmé Nadia Surani, vice-présidente, soins post-aigus, St. Joseph's Healthcare Hamilton, et directrice générale, St. Joseph's Home Care.

« Lorsque les systèmes hospitaliers et de soins à domicile peuvent échanger de l'information de façon transparente, les patients en ressentent la différence à chaque transition », a mentionné le Dr Dante Morra, fondateur et chef de la direction, CAN Health Network. « Ce projet démontre ce qui est possible lorsque les acteurs canadiens du secteur de la santé et de la technologie travaillent ensemble. Le fait de valider la plateforme d'AlayaCare au sein d'une organisation de premier plan comme St. Joseph's Health System constitue exactement le genre de preuve concrète pouvant guider d'autres systèmes de santé qui souhaitent bâtir une connectivité semblable. »

« Les soins à domicile s'inscrivent dans un parcours de soins beaucoup plus vaste, et les cliniciens ont besoin d'une vue d'ensemble pour prendre de bonnes décisions pour leurs patients. Cette intégration avec St. Joseph's Healthcare Hamilton représente le type d'interopérabilité dont notre secteur a besoin depuis longtemps : un flux de données bidirectionnel en temps réel qui permet aux équipes hospitalières et de soins à domicile de travailler à partir des mêmes renseignements, plutôt que de les reconstituer après coup. Nous sommes fiers de nous associer à St. Joe's et à CAN Health pour un projet qui place les patients, et non la paperasse, au cœur de la transition entre l'hôpital et le domicile », a indiqué Adrian Schauer, fondateur et chef de la direction, AlayaCare.

Lorsque les soins s'étendent sur plusieurs milieux, le partage électronique fluide de l'information entre les hôpitaux et les fournisseurs communautaires devient plus important que jamais. En établissant une voie numérique mieux connectée entre l'hôpital et les soins à domicile, les partenaires visent à favoriser des transferts mieux informés, à réduire la documentation et la transcription redondantes, et à créer une base plus solide pour des transitions plus sécuritaires et plus rapides.

Cette intégration représente un partenariat de collaboration visant à renforcer la connectivité entre l'hôpital, le domicile et la communauté, et s'appuie sur le succès d'autres projets de CAN Health menés avec St. Joe's, qui relient les établissements de soins de longue durée aux hôpitaux à travers la province. En permettant le partage électronique de renseignements importants sur les patients entre les organisations lors des transferts de soins, les patients et les cliniciens en ont déjà constaté les bienfaits. Selon un sondage récent, près des trois quarts (74 %) des cliniciens affirment consacrer moins de temps à la coordination de l'information. Environ la moitié des cliniciens (50 à 60 %) indiquent que cela leur a permis de passer plus de temps avec leurs patients ou d'en voir davantage chaque jour.

En permettant une collaboration numérique sécurisée entre cliniciens et en rendant les données cliniques recueillies à domicile plus accessibles en amont, cette initiative annonce un modèle de coordination des soins plus moderne — un modèle susceptible d'améliorer la fluidité des parcours de patients, de favoriser des congés plus sécuritaires et de réduire la fragmentation au sein du système de santé.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare est une plateforme de bout en bout conçue pour desservir les organisations publiques, privées et à but non lucratif offrant des soins à domicile et communautaires, et qui gère l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de soins, l'établissement des horaires, l'optimisation des visites et des trajets, ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant aujourd'hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de soins à domicile et de soins virtuels qui permettent aux fournisseurs de soins de réduire les coûts et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d'information, visitez AlayaCare.com.

À propos de St. Joseph's Healthcare Hamilton et de St. Joseph's Home Care

St. Joseph's Healthcare Hamilton (St. Joe's Hamilton) et St. Joseph's Home Care (St. Joe's Home Care) sont des organisations membres de St. Joseph's Health System, l'un des systèmes de santé les plus vastes et les plus complets au Canada. Ensemble, elles offrent un continuum de soins de grande qualité, fondés sur des données probantes et empreints de compassion, dans les milieux hospitalier, communautaire et à domicile, pour les résidents de la région de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant et d'ailleurs.

À titre de centre universitaire de sciences de la santé et de recherche de premier plan, St. Joe's Hamilton offre des services régionaux spécialisés dans des domaines tels que les soins respiratoires, les soins rénaux et urinaires, la santé mentale et les dépendances, les services chirurgicaux, la chirurgie oncologique ainsi que les soins aux femmes et aux nourrissons, appuyés par plus de 5 000 membres du personnel, 700 médecins et 300 bénévoles.

En complément de ces soins, St. Joe's Home Care offre des services personnalisés à domicile et en milieu communautaire grâce à une équipe dédiée d'environ 400 employés, proposant des programmes de soutien à domicile et communautaire, des services de vie assistée et des services de relève adaptés aux besoins variés des clients et de leurs familles dans la région. Ensemble, St. Joe's Hamilton et St. Joe's Home Care s'engagent à faire progresser la santé, à améliorer l'expérience des patients et des clients, et à optimiser les résultats dans les communautés qu'elles desservent.

À propos de CAN Health

Le CAN Health Network est un organisme national à but non lucratif financé par le gouvernement fédéral, qui collabore avec des exploitants de soins de santé partout au Canada afin de cerner les défis, de valider des innovations canadiennes en conditions réelles, et de soutenir leur approvisionnement, leur mise à l'échelle et leur croissance, tant au Canada que sur les marchés internationaux. Depuis son lancement en 2019, CAN Health a appuyé des projets de commercialisation avec plus de 100 entreprises canadiennes, stimulant ainsi la croissance économique tout en renforçant la prestation des soins de santé. Pour plus d'information, visitez CANHealthNetwork.ca.

Contact média Steph Davidson steph.davidson@alayacare.com

St. Joseph's Healthcare Hamilton et St. Joseph's Home Care Communications@stjoes.ca

Tyler Boulanger tyler.boulanger@canhealthnetwork.ca

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