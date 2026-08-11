Cologix publie son rapport ESG 2025, mettant en lumière une croissance guidée par sa raison d’être

DENVER, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a publié aujourd’hui son Rapport ESG 2025, intitulé Animés par notre raison d’être. Ce rapport met en évidence les progrès réalisés dans l’intégration du développement durable, de la transparence et des pratiques commerciales responsables à la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise, tout en soutenant l’expansion rapide des infrastructures numériques.

Le rapport présente les principales réalisations de 2025, alors que Cologix a poursuivi l’expansion de sa présence en Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante liée à l’IA d’inférence, au nuage hybride et à l’interconnexion, tout en renforçant son engagement envers la performance environnementale, le bien-être des employés, les investissements communautaires et des pratiques de gouvernance solides. Il présente également la feuille de route ESG 2030 actualisée de l’entreprise, élaborée à partir d’une évaluation de la double matérialité afin d’assurer l’alignement de sa stratégie ESG avec ses objectifs d’affaires et les attentes de ses parties prenantes.

« La croissance en soi n’est pas l’objectif. Une croissance guidée par notre raison d’être l’est. », a déclaré Laura Ortman, présidente-directrice générale de Cologix. « Alors que la demande pour les infrastructures numériques continue de s’accélérer, nous demeurons déterminés à croître de manière responsable en investissant judicieusement dans nos employés, nos activités et les collectivités que nous servons. Notre Rapport ESG 2025 illustre la façon dont nous intégrons le développement durable et la responsabilité à l’ensemble de nos activités tout en bâtissant les infrastructures numériques résilientes sur lesquelles comptent nos clients, nos partenaires et les collectivités. »

Faits saillants du Rapport ESG 2025 de Cologix :



Faire progresser la gestion responsable de l’énergie et la performance environnementale : Cologix a atteint une empreinte énergétique composée à 67 % d’énergie sans carbone à l’échelle de l’Amérique du Nord, tout en poursuivant l’amélioration de son efficacité énergétique et de sa performance environnementale. En 2025, l’entreprise a obtenu la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses installations en exploitation, maintenu un indice moyen d’efficacité énergétique (PUE) de 1,42, témoignant d’une efficacité opérationnelle soutenue, ainsi qu’un indice d’efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE) de 0,157 L/kWh à l’échelle de son portefeuille, soit plus de 90 % inférieur à la moyenne mondiale de l’industrie des centres de données. Cologix a également poursuivi l’élargissement de ses rapports sur les émissions de gaz à effet de serre et renforcé sa stratégie d’approvisionnement énergétique afin de soutenir sa croissance future.

Cologix a atteint une empreinte énergétique composée à 67 % d’énergie sans carbone à l’échelle de l’Amérique du Nord, tout en poursuivant l’amélioration de son efficacité énergétique et de sa performance environnementale. En 2025, l’entreprise a obtenu la certification ISO 14001 pour l’ensemble de ses installations en exploitation, maintenu un indice moyen d’efficacité énergétique (PUE) de 1,42, témoignant d’une efficacité opérationnelle soutenue, ainsi qu’un indice d’efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE) de 0,157 L/kWh à l’échelle de son portefeuille, soit plus de 90 % inférieur à la moyenne mondiale de l’industrie des centres de données. Cologix a également poursuivi l’élargissement de ses rapports sur les émissions de gaz à effet de serre et renforcé sa stratégie d’approvisionnement énergétique afin de soutenir sa croissance future. Bâtir des infrastructures numériques plus durables : Cologix a poursuivi ses investissements dans des installations conçues pour offrir une efficacité opérationnelle à long terme. En 2025, l’entreprise a célébré l’ouverture de MTL8, l’un des premiers centres de données de colocation au Canada à obtenir la certification LEED Or, démontrant qu’une conception durable et une excellence opérationnelle peuvent soutenir la prochaine génération de charges de travail liées à l’IA, au nuage et à l’interconnexion.

Cologix a poursuivi ses investissements dans des installations conçues pour offrir une efficacité opérationnelle à long terme. En 2025, l’entreprise a célébré l’ouverture de MTL8, l’un des premiers centres de données de colocation au Canada à obtenir la certification LEED Or, démontrant qu’une conception durable et une excellence opérationnelle peuvent soutenir la prochaine génération de charges de travail liées à l’IA, au nuage et à l’interconnexion. Investir dans les employés et les collectivités locales : Cologix a poursuivi ses efforts visant à bâtir un effectif engagé et inclusif grâce à l’élargissement de ses initiatives en matière de bien-être, à l’amélioration des avantages sociaux offerts aux employés et à la poursuite de ses programmes de développement professionnel. En 2025, l’entreprise a obtenu un indice de recommandation net des employés (eNPS) de +58, élargi les occasions de développement professionnel et accru les heures de bénévolat de ses employés par l’entremise de son programme Volunteer Outreach Leave Time (VOLT), reflétant leur engagement continu envers les collectivités où ils vivent et travaillent.

Cologix a poursuivi ses efforts visant à bâtir un effectif engagé et inclusif grâce à l’élargissement de ses initiatives en matière de bien-être, à l’amélioration des avantages sociaux offerts aux employés et à la poursuite de ses programmes de développement professionnel. En 2025, l’entreprise a obtenu un indice de recommandation net des employés (eNPS) de +58, élargi les occasions de développement professionnel et accru les heures de bénévolat de ses employés par l’entremise de son programme Volunteer Outreach Leave Time (VOLT), reflétant leur engagement continu envers les collectivités où ils vivent et travaillent. Renforcer une gouvernance responsable à l’échelle de l’entreprise : Cologix a maintenu un taux de conformité de 100 % aux principales certifications de l’industrie, notamment ISO 27001, SOC 1, SOC 2, HIPAA et PCI-DSS, renforçant ainsi son engagement envers l’excellence opérationnelle et la gestion de la sécurité. L’entreprise a également poursuivi l’amélioration de ses pratiques d’approvisionnement responsable, alors que 75 % de ses fournisseurs, représentant plus de 95 % de ses dépenses totales, respectaient son Code de conduite des fournisseurs.





Téléchargez le Rapport ESG 2025 de Cologix pour en savoir plus sur les progrès réalisés par l’entreprise relativement à ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance.

À propos de Cologix Inc.



Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 45 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 13 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix offre une vaste gamme de services d’interconnexion physiques et définis par logiciel, notamment OneConnect de Cologix, qui permet une connectivité rapide, sécurisée et en libre-service vers les environnements infonuagiques, les réseaux, les partenaires et les services numériques à l’échelle de l’écosystème Cologix. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cologix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X .



Contact média pour Cologix

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