Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

11. Aug 2026 / 16:11 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Vorname Dieter Nachname Vranckx

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Vorstand

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE0008232125

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,342 EUR 91.762,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,342 EUR 91.762,00 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

07.08.2026

f) Ort des Geschäfts

Name XETRA MIC XETA

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