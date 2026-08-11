Des conseils scolaires du Sud de l'Ontario compromettent la sécurité des élèves en supprimant des postes de surveillants d'autobus, préviennent les Teamsters

LONDON, Ontario, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Environ 67 surveillantes et surveillants d'autobus scolaire du Sud de l'Ontario devraient perdre leur emploi cet été en raison de compressions imposées par le Thames Valley District School Board et le London District Catholic School Board.

Ces travailleuses et travailleurs contribuent à assurer le transport sécuritaire de notre plus précieuse cargaison : nos enfants. La plupart sont affectés à des autobus desservant des élèves ayant des besoins particuliers ou en difficulté d'adaptation, tandis que d'autres travaillent sur des circuits réguliers où ces élèves voyagent aux côtés des autres enfants.

Le personnel surveillant est formé pour désamorcer de façon professionnelle les crises, notamment lorsque des élèves en détresse crient ou se frappent la tête contre les fenêtres, permettant ainsi aux conducteurs de garder les yeux sur la route. Sans surveillants, les conducteurs doivent gérer ces situations seuls.

« Nos membres ont été battus, mordus, poussés, griffés et blessés à bord d’autobus scolaires. Dans un cas, un élève a ouvert la sortie de secours pendant que l'autobus transportait des enfants. Dans un autre, un élève en crise a arraché la chair d'un surveillant. Imaginez un conducteur roulant à 80 km/h qui doit gérer seul une urgence pareille », a déclaré John McCann, président de la Section locale 879 des Teamsters.

Les surveillantes et surveillants gagnent 18,60 $ l'heure avec des horaires coupés et n'ont droit à aucun congé payé. Ils sont à l'emploi de Voyago, un fournisseur de services de transport desservant les deux conseils scolaires.

« Ces conseils scolaires ont mal géré leurs budgets pendant des années, et ce sont maintenant des travailleuses et travailleurs à faible revenu et des enfants vulnérables qui en paient le prix. Les conseils scolaires compromettent la sécurité de nos enfants, et c'est inacceptable », a ajouté M. McCann.

« Teamsters Canada appuie sans réserve ces surveillantes et surveillants ainsi que les familles qui comptent sur eux. Couper les postes des personnes qui assurent la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, on ne fait pas plus irresponsable que ça », a affirmé François Laporte, président de Teamsters Canada.

Rassemblement en appui aux surveillants d'autobus

Un rassemblement en appui aux travailleuses et travailleurs aura lieu le mercredi 12 août, de 11 h à 13 h, à l'angle de la rue Trafalgar et du chemin Clarke, à London. Surveillants, conducteurs et sympathisants demanderont aux conseils scolaires de rétablir le financement de ces postes avant la rentrée scolaire en septembre. Bienvenue à toutes et à tous.

La Section locale 879 des Teamsters représente des travailleuses et travailleurs partout dans le Sud de l'Ontario et est affiliée à Teamsters Canada, qui représente 130 000 travailleuses et travailleurs à l'échelle du pays.

Renseignements : Christopher Monette Directeur des affaires publiques, Teamsters Canada Cellulaire : 514-226-6002 cmonette@teamsters.ca