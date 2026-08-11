Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 30 000 $ pour venir en aide aux victimes des feux de forêt en Colombie-Britannique

TORONTO, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 30 000 $ pour venir en aide aux personnes, aux familles et aux communautés évacuées en raison des récents feux de forêt en Colombie-Britannique.

Les conditions de chaleur et de sécheresse qui règnent sur une grande partie de la Colombie-Britannique ont contribué à une nouvelle saison difficile de feux de forêt, forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile et créant un climat d’incertitude pour de nombreuses communautés.

Le Syndicat des Métallos a recensé les répercussions dans plusieurs localités et dans les lieux de travail qu’il représente à travers la province, notamment des évacuations et des alertes d’évacuation, des membres du syndicat faisant partie des équipes d’intervention d’urgence des sections locales qui aident à protéger leurs milieux de vie et à combattre les feux, des membres pris au piège dans leur domicile et d’autres dont la maison a été la proie des flammes.

Le FHM verse 30 000 $ à l’appel de fonds de la Croix-Rouge canadienne pour les feux de forêt en Colombie-Britannique afin de venir en aide aux personnes touchées par ces feux. Ce soutien vise notamment les besoins fondamentaux, l’hébergement d’urgence, le rétablissement et la résilience à long terme, ainsi que la mobilisation des efforts d’intervention et des partenaires communautaires qui travaillent aux côtés des communautés touchées.

« Les Métallos savent que lorsqu’une catastrophe frappe, la solidarité consiste à se mobiliser pour les personnes et les communautés qui ont un besoin urgent d’aide. Alors que les feux de forêt continuent de toucher des familles partout en Colombie-Britannique, le Fonds humanitaire des Métallos est fier d’appuyer la Croix-Rouge canadienne dans la prestation d’une aide d’urgence et d’aider les communautés à s’engager sur le long chemin du rétablissement », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national du Syndicat des Métallos.

Toute personne souhaitant faire un don peut se rendre sur le site Web de l’appel de fonds de la Croix-Rouge canadienne pour les feux de forêt en Colombie-Britannique.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et à l’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les Métallos contribuent à ce fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au fonds.

Pour plus d’information :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca