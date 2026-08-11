JCDecaux renouvelle avec Hambourg son contrat publicitaire emblématique pour 15 ans

Paris, le 11 août 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que la société Wall GmbH, une entreprise filiale de JCDecaux, a remporté, à la suite d’un appel d’offres, le principal contrat publicitaire à Hambourg, la deuxième métropole d’Allemagne, forte de 1,85 million d'habitants.

Ce renouvellement de l’un des contrats majeurs de l'entreprise avec les villes allemandes porte sur 2 200 Abribus – dont 1 710 faces publicitaires analogiques et digitales au format 2 m². Le contrat est soumis à l’approbation du Parlement de Hambourg, qui devrait intervenir en septembre.

Le partenariat entre Hambourg et JCDecaux est établi depuis 1982, une success story unique à ce jour sur le marché allemand de la communication extérieure, qui a permis dès lors le déploiement de tous les dispositifs modernes de communication extérieure sur le marché publicitaire de la République fédérale dont, à l’été 2015, l’installation des toutes premières faces publicitaires digitales de 2 m² sur le domaine public en Europe. Le contrat a ainsi posé les bases de la poursuite de la digitalisation du réseau de dispositifs publicitaires dans la ville.

Hambourg a particulièrement mis l’accent sur les enjeux de développement durable. Il est prévu de poursuivre l'exploitation des quelque 2 200 Abribus installés par Wall il y a 15 ans, lesquels sont en très bon état grâce à une politique d’entretien et de maintenance continus. De plus, 400 Abribus supplémentaires seront installés sur la durée du contrat, dont 100 dotés de toits végétalisés favorisant la biodiversité, conçus pour créer de véritables corridors écologiques. De même, l'ensemble de la flotte de véhicules de Wall dans la ville sera électrifiée d'ici 2028.

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Hambourg et JCDecaux entretiennent un partenariat privilégié. À l'âge de 23 ans, depuis cette ville, j'ai personnellement contribué au développement et au succès du modèle économique de l'entreprise en Allemagne. Dans les années 80, en tant que métropole des médias et de l'innovation, la ville s'est montrée ouverte à notre concept de mobilier urbain financé par la publicité et a saisi dès le départ l'opportunité de ce modèle de partenariat public-privé. Forts de notre exigence de qualité et d'innovation, nous avons su convaincre la Ville libre et hanséatique de Hambourg de renouveler notre partenariat. La poursuite de la digitalisation de notre portefeuille permet de créer, pour nos annonceurs et pour la ville, de nouvelles solutions de communication à la fois efficaces et ciblées. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires, 2025 : 3 967,1 millions d’euros – S1 2026 : 1 953,9 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





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