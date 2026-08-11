Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 7 août 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 11 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 4 au 7 août 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Aug-26FR000007329814 21638,5433XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-Aug-26FR00000732982 00038,5259CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Aug-26FR000007329813 05438,9265XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-Aug-26FR00000732983 00038,9396CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Aug-26FR000007329812 75139,6765XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Aug-26FR00000732983 00039,6859CEUX
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Aug-26FR000007329813 14839,9462XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Aug-26FR00000732982 50039,9110CEUX

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 08 11_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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