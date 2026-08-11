Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 7 août 2026)

Le 11 août 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 4 au 7 août 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Aug-26
|FR0000073298
|14 216
|38,5433
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-Aug-26
|FR0000073298
|2 000
|38,5259
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Aug-26
|FR0000073298
|13 054
|38,9265
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|38,9396
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Aug-26
|FR0000073298
|12 751
|39,6765
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Aug-26
|FR0000073298
|3 000
|39,6859
|CEUX
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Aug-26
|FR0000073298
|13 148
|39,9462
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Aug-26
|FR0000073298
|2 500
|39,9110
|CEUX
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe