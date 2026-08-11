Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 7 août 2026)

Le 11 août 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 4 au 7 août 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Aug-26 FR0000073298 14 216 38,5433 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-Aug-26 FR0000073298 2 000 38,5259 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Aug-26 FR0000073298 13 054 38,9265 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-Aug-26 FR0000073298 3 000 38,9396 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Aug-26 FR0000073298 12 751 39,6765 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Aug-26 FR0000073298 3 000 39,6859 CEUX IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-Aug-26 FR0000073298 13 148 39,9462 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-Aug-26 FR0000073298 2 500 39,9110 CEUX

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe