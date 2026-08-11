Groupe Casino : nombre total de droits de vote et d’actions au 31-07-2026

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 4 009 643,79 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 31 juillet 2026
(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
|400 964 379
|613 959 599
|613 097 661
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Fait le 11 août 2026 à 17h30
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