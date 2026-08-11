Banco Sabadell et Amundi prolongent leur partenariat

Banco Sabadell, le 4ème groupe bancaire espagnol, qui sert 7 millions de clients via ses canaux digitaux et un réseau de plus de 1 000 agences, et Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, annoncent aujourd’hui la prolongation de leur partenariat pour distribuer les solutions d’investissement d’Amundi au sein des réseaux de Banco Sabadell en Espagne.

L’accord de partenariat, initié en 2020 pour une durée initiale de 10 ans, est prolongé de cinq ans, soit jusqu’en 2035.

Depuis son lancement, ce partenariat a soutenu le développement de l’offre de fonds de Banco Sabadell et renforcé la position d’Amundi en Espagne, l’un des principaux marchés européens de l’épargne.

Le partenariat a été bénéfique pour les deux parties. Les clients de Banco Sabadell bénéficient d’un large éventail de solutions d’épargne et d’investissement, reposant sur l’expertise et les capacités du premier gestionnaire d’actifs européen en gestion active, gestion passive et dans les marchés privés. Dans le même temps, Amundi a renforcé sa présence en Espagne. Ses encours gérés pour le compte des clients des réseaux de Banco Sabadell sont passés de 20 milliards d’euros en 2020 à près de 30 milliards d’euros d’encours à fin 2025. Aujourd’hui, plus de 201 000 clients détiennent des produits d’investissement gérés via la plateforme Sabadell Asset Management / Amundi.

La prolongation de cet accord témoigne de la collaboration réussie entre les deux organisations et des développements positifs réalisés depuis le début de ce partenariat. La combinaison de la connaissance approfondie qu’a Banco Sabadell des besoins de ses clients et de l’expertise mondiale d’Amundi en gestion d’actifs a soutenu le développement de l’activité et l’enrichissement de l’offre de solutions d’investissement.

Ce renouvellement traduit également la conviction partagée des deux partenaires que cette coopération leur permettra de continuer à capter le fort potentiel de croissance du marché espagnol de l’épargne et de l’investissement. Les deux groupes réaffirment leur volonté de poursuivre cette collaboration afin de créer de la valeur sur le long terme pour leurs clients, leurs actionnaires et leurs collaborateurs, tout en maintenant un niveau d’exigence élevé en matière de qualité de service, d’innovation et de conseil.





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corentin.henry@amundi.com Thomas Lapeyre

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thomas.lapeyre@amundi.com Annabelle Wiriath

+33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com





A propos de Banco Sabadell

Banco Sabadell est le quatrième groupe bancaire espagnole et l'une des principales institutions financières du pays. Le groupe est présent dans tous les segments des services financiers et fait preuve d'un engagement fort en faveur du professionnalisme, de la spécialisation, de la proximité avec la clientèle et de l'excellence du service. Fort de plus de 140 ans d'histoire, d'un personnel hautement qualifié et d'une organisation centrée sur le client, Banco Sabadell propose des solutions financières aux particuliers, aux entreprises, aux professionnels indépendants et aux institutions.





A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours2.Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.





1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

2 Données Amundi au 30/06/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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