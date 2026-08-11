CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S32-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 10 août 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 31 mars 2026.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/08/2026 FR0000044323 52 140,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 04/08/2026 FR0000044323 58 139,59 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 05/08/2026 FR0000044323 48 140,22 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 06/08/2026 FR0000044323 47 139,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 07/08/2026 FR0000044323 45 138,00 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 3/8/26 7:12 ANNULATION 42 140 ACHAT XPAR OD_9DKYJRR-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 3/8/26 7:12 ANNULATION 10 140 ACHAT XPAR OD_9DKYP70-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/8/26 7:27 ANNULATION 52 139,52 ACHAT XPAR OD_9DQScZZ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/8/26 15:35 ANNULATION 6 140,22 ACHAT XPAR OD_9DSRMLo-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/8/26 7:06 ANNULATION 48 140,22 ACHAT XPAR OD_9DWDw8g-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/8/26 13:08 ANNULATION 47 139,5 ACHAT XPAR OD_9DdXZm1-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/8/26 7:01 ANNULATION 9 138 ACHAT XPAR OD_9DhtZi0-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/8/26 7:01 ANNULATION 13 138 ACHAT XPAR OD_9DhtbGm-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/8/26 7:01 ANNULATION 23 138 ACHAT XPAR OD_9DhtbGm-00 Annulat

ion

Pièce jointe