CORRECTION -- CN établit un record pour la campagne agricole 2025-2026

MONTRÉAL, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui avoir terminé la campagne agricole 2025-2026 en établissant un record, avec le transport de plus de 33,8 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l’Ouest canadien, dépassant le précédent record de 31.2 MTM établi au cours de la campagne agricole 2024-2025. Cette année record s’est conclue en force en juillet, alors que le CN a transporté 2,62 MTM de céréales, surpassant le précédent record de juillet de 2,43 MTM établi en 2020.

Ce rendement record a été rendu possible par la demande soutenue des clients, l’étroite collaboration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des céréales et l’exécution constante du plan d’exploitation du CN, ce qui a permis de dégager une capacité supplémentaire et de créer de la valeur.

Alors que le CN conclut cette campagne agricole 2025-2026 record et se tourne vers la prochaine récolte, la Compagnie demeure déterminée à fournir un service sécuritaire, constant et fiable aux producteurs, aux compagnies céréalières et aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Le nouveau Plan de transport des céréales 2026-2027 du CN est maintenant disponible et décrit comment la Compagnie prépare son réseau, ses ressources et ses activités afin de soutenir la chaîne d’approvisionnement des céréales en vue de la prochaine récolte.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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